La Selfie: Paola Ponroy

—¿De qué equipo sos hincha?

—Soy hincha de Boca y Atlético Rafaela. Soy hincha de Boca, pero el desarraigo te hace más hincha de Atlético. Si juegan Boca ante Atlético Rafaela, voy por Atlético.

—¿Un club?

—No tengo identidad de club.

—¿Una cancha?

—La Bombonera.

—¿Un técnico?

—Carlos Bianchi, ganó todo. La mejor etapa de Boca.

—¿Un partido que no olvidás?

—El de Argentina-Italia en el Mundial de 1990. Lo vi con mi papá.

—¿Cuál fue el gol que más gritaste?

—Dos: el de Caniggia a Italia en ese Mundial y tengo muy presente el último gol de Argentina en la final de México 86. Tengo el registro, tenía 10 años y estábamos todos en una quinta: amigos y familiares. Además vi a mi abuela fumar por primera vez y fue un impacto.

—¿Cuál fue el mundial que más te gusto?

—El de Italia 90. Lo vi entero con mi papá.

—¿Cuáles son los cinco mejores deportistas argentinos?

—Fangio, Ginóbili, Maradona, Batistuta y Palermo.

—¿Y tres del mundo?

—Ayrton Senna. Federer y Michael Jordan.

—¿A qué deportista o personalidad del deporte te gustaría entrevistar?

—A Maradona.

—¿Y de otro ámbito?

—A Alejandro Jodorwsky.

—¿Cuál fue tu primer sueldo y en qué lo gastaste?

—Mi primer sueldo fue haciendo encuestas y lo gasté en un outlet donde me compré unas New Balance que las vi durante un año por la vidriera. Cuando cobré pasé y las compré. Me salieron 50 pesos, una fortuna en ese momento.

—¿Cómo te definís en el deporte?

A: Crack.

B: Del montón.

C: Ojota (no sirve para los deportes).

D: horrible.

—Ojota...limitaciones físicas para el deporte.

—¿Qué es lo que mejor te sale?

—Sostenerte una charla, en eso soy un crack. Traeme al que quieras y te sostengo una charla de la mañana hasta el otro día, ja. Lo mejor que hago es sostener charlas.

—¿Qué te gusta hacer en los momentos libres?

—Ahora no tengo muchos. Pero cuando tengo mis momentos hago jardinería, tejo al crochet y ahora le estoy metiendo mucha energía y garra a la cocina. Estoy haciendo pastafrolas y me salen muy bien.

—¿A qué cosas le tenés miedo?

—El miedo es ilusión.

—¿Qué cosas te sacan?

—La injusticia, en todos los órdenes. De lo más alto hasta el vecino que corta las ramas y las pone en la puerta de mi casa.

—¿Qué cosas te hacen reír?

—Afortunadamente me río mucho. La torpeza de la gente, la gente que se tropieza o se cae me mata, ja. Mis hijas, la ironía...

—¿Cuál fue tu peor compra?

—Ropa chica convencida de que iba a adelgazar. Me gustaba algo y me decían 'tenemos solo este talle' y me lo llevaba igual. Nunca bajaba.

—¿Cocinás?

—Sí, mucho últimamente.

—¿Una comida?

—Las milanesas con papas fritas.

—¿Un postre?

—Todos... todos. La vida sin postre no tiene sentido.

—¿Una bebida?

—La cerveza.

—¿Qué música escuchás?

—Soy re amplia. Musicalmente soy re inclusiva. Te escucho todo.

—¿Una banda?

—Los Fabulosos Cadillacs porque marcaron una etapa de mi vida.

—¿Una película o serie?

—Varias: Sexto Sentido me marcó y me encantó, Ghost me fascinó y cada vez que la veo, lloro; y Coco. Son películas que tienen que ver con lo que yo considero lo que es la vida y la muerte. Son películas con la idea y la convicción que tengo de la vida y la muerte; en realidad de la vida eterna y que la muerte no existe. Y serie, la mejor de mi vida: Brigada A. Todo lo demás, cotillón.

—¿Un viaje?

—Mi luna de miel en Buzios.

—¿Una ciudad?

—Puedo vivir donde esté mi familia.

—¿Un lugar para vivir?

—Donde esté mi familia. Esta zona, el litoral con este clima. Me pesa, pero me lo banco.

—¿Qué lugar te gustaría conocer?

—París, México, Colombia.

—¿Un hombre?

—Ghandi.

—¿Una mujer?

—Laura Gutman, investigadora y escritora. Hay un antes y un después en mi vida como mujer y madre. La amo.

—¿Cuál es el contacto más groso que tenés en el celular?

—El de Moria Casán.

—¿Cuántos grupos de whatsapp tenés y cuál es el mejor?

—Tengo como 12 más o menos. Y el mejor es el que tengo con unas amigas. Es activo e intenso.

—¿Cómo se llama?

—Las One.

—¿Si te obligaran a salir de un grupo de cual saldrías y por qué?

—Saldría, pero no lo voy a decir. Hay grupos de los que podría salir y me quedo por chusma. Entonces me la banco.

—¿Si te dieran a elegir cinco nombres libres para armar un grupo de whatsapp a quien elegirías?

—Luis Miguel, Ricky Martin, Shakira, Fabiana Cantilo y Andrés Calamaro.

—¿Con quién te gustaría tener una selfie y en donde?

—Con Luis Miguel en Cancún y se las mando a todas, ja.









Reconocida conductora y periodista de la región