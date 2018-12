La Selfie: Pablo Rochi

El jugador que la tira de todos lados

Pablo Rochi nació el 7 de setiembre de 1975 en Paraná. Comenzó a jugar al básquet en Echagüe a los 5 años y llegó a integrar el plantel de la Liga Nacional durante las temporadas 92/93 y 93/94. El base luego vistió la camiseta de la UBA y ascendió al Torneo Nacional de Ascenso.

En Paraná vistió las camisetas de Talleres, Ciclista y Unión de Crespo. Integró varias selecciones de Paraná. Fue campeón del torneo local en cuatro oportunidades: dos con Echagüe y dos con Ciclista. Estudió en la Escuela Belgrano y luego Colegio Nacional y a los 18 años se fue a vivir a Buenos Aires donde se recibió de Periodista Deportivo en el Círculo de Periodistas Deportivos. Trabajó en la revista Solo Básquet y Sólo Fútbol. Luego regresó a Paraná, fue relator y comentarista en Tribuna Deportiva por LT14, trabajó en El Diario de Paraná y en la actualidad escribe en la Revista Análisis.

Fue profesor de la Escuela de Periodismo Deportivo. Es parte del equipo del Programa Buenas Noches de Canal Once, dirige el sitio digital Paranadeportes, Conduce el Programa Fútbol Once y se desempeña en la Secretaría de Deportes Municipal.









—¿De qué equipo sos hincha?

—De River y de Echagüe.

—¿Un club?

—Echagüe, donde pasé toda mi infancia.

—¿Una cancha?

—El Santiago Bernabéu. Subir por las escaleras mecánicas y ver ese imponente estadio me impactó. Mirá donde estoy dije en ese momento.

—¿Un técnico?

—Tres: Facundo Müller porque me enseñó mucho, Mariano Passadore porque lo tuve mucho tiempo como entrenador de chico hasta lo último de mi carrera. Y también Volcan Sánchez me dejó muchas enseñanzas.

—¿Un jugador con el que compartiste vestuario?

—En realidad muchos porque el haber jugado la Liga Nacional me dio la oportunidad de jugar con el Chueco Haile, Walter Guiñazú, el Tano Borghese. Pero si tengo que elegir uno, Charles Parker. Tuve el privilegio de compartir vestuario con él.

—¿Un partido?

—El título que ganamos con Ciclista ante Olimpia en 2006. Explotaba la cancha y en esa época había una rivalidad muy grande y se enfrentaron dos planteles con grandes jugadores. Me encantó esa final.

—¿Cuál fue el mundial que más te gusto?

—Y te tengo que mencionar el Mundial de Básquet de España 2010 porque lo cubrí. Fue una experiencia muy linda haberlo vivido desde adentro. Te cruzás a metros de los mejores jugadores del mundo y están todos los periodistas especializados.

—¿Cuál fue el gol que más gritaste?

—El del Pity Martínez a Boca en la final de la Copa Libertadores. El tercero. Fue un desahogo. El otro que grité mucho fue el del paraguayo Rojas a Boca en La Bombonera. Ese día nació mi hijo Joaquín y no lo podía ver, pero sabía que estaban jugando. Fui a buscar agua para el mate y cuando llego al bar justo vi el gol.

—¿De no haber sido jugador de básquet y periodista, qué te hubiese gustado ser?

—Profesor de Educación Física.

—¿A quién te gustaría meterle un caño?

—Caño a Dennis Rodman, sigo y se la vuelco en la cara a Charles Barkley.

—¿A qué deportista te gustaría entrevistar?

—A Ringo Bonavena me hubiese gustado entrevistar y ahora a Manu.

—¿Cuáles son los cinco mejores deportistas argentinos?

—Manu Ginóbili, Messi, Maradona, Fangio y Vilas.

—¿Y tres del mundo?

—Jordan, Messi y Muhammad Alí.

—¿Qué es lo que mejor te sale?

—Me sale bien hacer asados. Sé que después de esto mis amigos me van a cargar porque nunca les hago.

—¿Qué te gusta hacer en los momentos libres?

—Cuando estoy al pedo no pienso en nada. Y como me encanta viajar, pienso o planifico viajes. Adónde me gustaría ir, qué se puede hacer; está difícil, pero lo sueño igual.

—¿A qué cosas le tenés miedo?

—A las enfermedades graves.

—¿Qué cosas te sacan?

—Los políticos, la paso mal. Me enoja mucho que se rodeen de gente que no es capaz, que pongan amigos, conocidos o gente que trae votos, en lugares donde no pueden estar.

—¿Qué cosas te hacen reír?

—Mis amigos. Tengo un grupo muy lindo. Y después, no sé si está bien, pero me río mucho de la gente que se tropieza. Me pasó hace poco, una señora se bajó del colectivo y le erró al escalón y me tenté. Después la ayudé a levantarse.

—¿Cuál fue tu peor compra?

—Ropa seguro. Compro, llego a casa y no me gusta. Por eso no compro ropa.

—¿Cocinás?

—Soy fanático del Gourmet. Miró todo el tiempo programas de cocina, sobre todo los de Francis Mallmann. Ahora me pedís un huevo frito y te lo quemo.

—¿Una comida?

—Milanesas a la napolitana con papas fritas y dos huevos.

—¿Un postre?

—El helado, soy fanático. El helado dejó de ser un postre y pasó a ser algo necesario para mi vida.

—¿Una bebida?

—Soy militante del Fernet y el Gancia. En las buenas y en la malas, lo reivindico.

—¿Qué música escuchás?

—Variada.

—¿Una banda?

—Soda Stereo y Queen.

—¿Una película o serie?

—Me enganché mucho con House of Cards porque delata las miserias de la política. Es lo que pasa acá, en Tailandia y Estados Unidos.

—¿Un viaje?

—Con mis hijos a Disney. Fue formidable.

—¿Una ciudad?

—Londres. No puedo creer que en este mundo haya una ciudad como Londres.

—¿Un lugar para vivir?

—Acá, en Córdoba, y afuera en Barcelona.

—¿Qué lugar te gustaría conocer?

—Muchos. Vivo con ganas de viajar. Viajar es la satisfacción más grande de mi vida.

—¿Un hombre?

—René Favaloro.

—¿Una mujer?

—Respeto y admiro a todas las mujeres que desde el anonimato hacen un montón de cosas por la gente.

—¿Cuál es el contacto más groso que tenés en el celular?

—El de Fabricio Oberto.

—¿Cuántos grupos de whatsapp tenés y cuál es el mejor?

—Tengo muchísimos y estoy tratando de eliminarlos. Me quedan como 20 y el mejor es el de la Más 35 de Ciclista de básquet.

—¿Si te obligaran a salir de un grupo de cual saldrías y por qué?

—De uno que se llama Básquet País donde están periodistas de todo el país. Quiero irme, por ahí me da cosa, pero ya me van a agarrar cruzado, ja.

—¿Si te dieran a elegir cinco nombres libres para armar un grupo de whatsapp, a quién elegirías?

—El CEO de Despegar, el CEO de American Airlines, Francis Mallmann, un médico y Guillermo Coppola.

—¿Con quién te gustaría tener una selfie y en dónde?

—Con Carlitos Balá en cualquier lugar del mundo, donde quiera. Es mi superhéroe, lo más.