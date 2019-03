La Selfie: Nicolás Peke Carril

—¿De qué equipo sos hincha?

—De Boca

—¿Un club?

—Son tres los clubes que me marcaron en mi vida. ATSA, en mis inicios. Don Bosco, que me dio el salto de calidad, y Hill United, que me dio la oportunidad de mostrarme a nivel internacional y donde me fortalecí.

—¿Un partido que te marcó?

—Son varios. Pero por lo que logré, es la final del Mundial de Clubes 2017 donde quedé como mejor jugador.

—¿Un jugador?

—Martín Palermo, demasiado optimista.

—¿Una cancha?

—El estadio Panamericano de Sóftbol.

—¿Un rival?

—Venezuela

—¿Un triunfo?

—Son varios, puede ser mi primer título argentino conseguido en 2014.

—¿Tu rol dentro del diamante?

—En la selección bateo cuarto o quinto y en Don Bosco bateo primero hace muchos años. En Canada soy el segundo bateador.

—¿El mejor punto?

—El home run de la final del Mundial. Ahí di un salto de calidad.

—¿A quién te gustaría ganarle?

—A Venezuela la final de un panamericano.

—¿Tu primer club?

—ATSA, ahí me formé dentro del deporte.

—¿En qué lugar del mundo te gustaría competir?

—En Argentina, no hay nada más lindo que jugar con tu gente. Me tocaron varias experiencias y no se compara con nada.

—¿El partido que más te marcó con Don Bosco?

—En todos los nacionales se sufre mucho. El último fue muy bueno, tras arrancar mal, dejamos todo para lograr el título.

—¿Qué se siente haber logrado el bicampeonato?

—Todo vuelve en la vida. Si vos le das al sóftbol, algo te va a regalar. Es un gran trabajo de todo Don Bosco, por algo logramos esto.

—¿Cómo ves al sóftbol?

—En Argentina sigue progresando, si bien nos estamos preparándonos para lograr cosas importantes. El trabajo es mental y sabemos que este es el año. En tanto en Paraná todos sabemos que es una liga muy fuerte y está entre las cuatro mejores del mundo.

—¿Sueños por cumplir?

—Ganar el panamericano y el mundial.

—¿Un mundial que te haya marcado?

—Fueron dos. El juvenil 2008, si bien era chico estuvo muy lindo como experiencia. Y el 2013 de Nueva Zelanda que quedamos cuarto al perder con Australia, ese me marcó y me dio a entender que todo se puede.

—¿Un top five de deportistas?

—Luciana Aymar, Lionel Messi, Usain Bolt, Roger Federer y Michael Phelps

—¿Y tres argentinos?

—Lionel Messi, Luciana Aymar y Juan Román Riquelme.

—¿Qué te hubiese gustado ser?

—Siempre pensé en ser jugador de sóftbol. Nunca se me ocurrió otra cosa.

—¿Qué es lo que mejor te sale?

—Intento batear bien.

—¿Qué te gusta hacer en los momentos libres?

—Me gusta ir a pescar y pasar tiempo con mis amigos.

—¿Tu primer sueldo en qué lo gastaste?

—En ese mes me habían regalado un cuatriciclo y le eché nafta para todo el mes.

—¿A que le tenés miedo?

–Miedo, a nada. En la parte deportiva no tengo miedo a fracasar o perder, la vida sigue.

—¿Qué cosas te sacan?

—Me molestan mucho los arbitrajes. Aunque no esté bien que yo me enoje. Ya me echaron varias veces. No valoran el esfuerzo algunos.

—¿Qué cosas te hacen reír?

—Tengo un par de amigos que me hacen reír mucho.

—¿Cuál fue tu mejor compra?

—Mi casa.

—¿Una comida?

—Milanesa de carne con puré

—¿Un postre?

—Una torta chajá.

—¿Una bebida?

—Fernet.

—¿Qué música escuchás?

—Cumbia santafesina y fanático de Los Piojos.

—¿Una serie?

—Vikingo me gustó mucho.

—¿Un viaje?

—Me marcó mucho el primer viaje a Canadá.

—¿Un barrio?

—Los Aromos.

—¿Una mujer?

—Mi vieja.

—¿El contacto más groso de tu celular?

—El de Juan Curuchet campeón olímpico.

—¿A quién te gustaría tener?

—A Messi.

—¿Cuántos grupos de Whatsapp tenés?

—Tengo varios. Son como 15 grupos.

—¿Y el mejor?

—El que tengo con unos amigos. Mandan muchas cosas morbosas.

—¿Con quién te gustaría una selfie?

—Con Lionel Messi en el Camp Nou.













Un ganador que quiere seguir triunfando