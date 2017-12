La Selfie: Nicolás Giorello

—¿De qué equipo sos hincha?

—De River y de Echagüe porque fue el club donde me crié.

—¿Un técnico?

—Silvio Santander. Marcó un antes y un después en Paraná y tuvo un progreso enorme.

—¿Una cancha?

—La de Echagüe, el Butta.

—¿Un jugador con el que compartiste vestuario?

—No tengo uno. Sí recuerdo mi camada de Echagüe de la categoría Cadetes. Salimos campeones en el 2000 del torneo local y hasta el día de hoy seguimos compartiendo cosas. Somos un grupo de amigos.

—¿A quién te gustaría meterle un caño?

—A Manu, je.

— ¿Un viaje?

—A Colón cuando teníamos 18 años. Fuimos con un grupo de amigos y nos quedaron un montón de recuerdos y anécdotas.

—¿Un triunfo?

—El de 2012 cuando salimos campeones de clubes con Quique. Cuando le ganamos a Atenas de Córdoba.

—¿Cuál fue el gol que más gritaste?

—No fue gol. Lo grité, pero no entró. El que se erró Higüaín ante Alemania.

—¿Cuál fue tu primer sueldo y en qué lo gastaste?

—Me acuerdo cuando era Monitor. Cobré el sueldo, que no era mucho, y me fui al bingo de calle 25 de Mayo y me gané el Súper Bingo, ja. Saqué 1.000 dólares y lo gasté en salidas, era adolescente.

—¿Cuáles son los cinco mejores deportistas argentinos?

—Maradona, Messi, Ginóbili, Scola y Del Potro.

—¿Y tres del mundo?

—Usain Bolt, Michael Phels y Messi.

—¿Qué es lo que mejor te sale?

—Dar órdenes, ja. En la escuela me dicen las colegas "vos das órdenes nomás".

—¿Qué te gusta hacer en los momentos libres?

—Descansar, estar con mi familia, disfrutar con mis amigos y sobre todo estar con mi hijo. Simón tiene un año y medio así que trato de disfrutarlo mucho.

—¿A qué cosas le tenés miedo?

—Al paso del tiempo.

—¿Qué cosas te sacan?

—La cara de culo de los jugadoras. Me saca, ja.

—¿Qué cosas te hacen reír?

—Las anécdotas cuando nos juntamos con mis amigos. Nos pasamos horas.

—¿Cuál fue tu peor compra?

—El cinturón de abtronic, el de los abdominales. Me agarraron dormido en el teléfono. Después que le di la tarjeta de crédito dije "¡qué hice!". Una porquería, je.

—¿Cocinás?

—Lo justo y necesario. Si estoy solo llamo y si pasan varios días, me las arreglo.

—¿Una comida?

—Matambre al verdeo con papas al horno.

—¿Un postre?

—El brownie con helado.

—¿Una bebida?

—Fernet con Coca.

—¿Qué música escuchás?

—No tengo un género específico, pero lo que más escucho es rock nacional.

—¿Una banda?

—Los Redondos.

—¿Una ciudad?

—Paraná.

— ¿Un lugar para vivir?

—Cualquier lugar que tenga mar cálido.

—¿Qué lugar te gustaría conocer?

—La Polinesia.

—¿Qué cosas te seducen?

—El sentido del humor.

—¿Un hombre?

—Mi viejo, Ignacio.

—¿Una mujer?

—Dos, mi vieja Graciela y mi mujer Verónica.

—¿Cuál es el contacto más groso que tenés en el celular?

—Todos los contactos son importantes, pero el más groso es el dueño del gimnasio adonde voy, ja. Está regroso.

— Cuántos grupos de whatsapp tenés y cuál es el mejor?

—Tengo 24 y el mejor es el del grupo de amigos.

—¿Cómo se llama?

—La Peña 14.

—¿Si te obligaran a salir de un grupo, de cuál saldrías y por qué?

—Saldría de todos los grupos de padres: categorías de básquet, escuela, etc.

—¿De quién te gustaría tener el número de teléfono?

—Del papa Francisco.

—¿Cuántas redes sociales usás y cuál es tu red favorita?

—Uso tres: Twitter, Instagram y Facebook. Y la que más me gusta es Facebook.

—¿Si te dieran la posibilidad de armar un grupo de whatsapp con cinco contactos libres, a quien elegirías?

—Con Bilardo, el Bambino Veira, Guillermo Coppola, Cacho Castaña y Diego, ja.

—¿Con quién te gustaría tener una selfie?

—Con Messi, en la cancha en un partido del Mundial.





