La Selfie: Nicolás Blanco

Hoy es un reconocido periodista de Paraná. Conduce el programa político los lunes a las 23 en Canal Once y lleva nueve años en el aire. Integra el magazine semanalpor Canal Once y conducede lunes a viernes de 8 a 10 por radio LT14. El programa radial tiene 12 años en el éter. En sus comienzos realizó varios trabajos. Fue productor en Canal 9 Litoral y FM Litoral y realizó una revista en el sur del país que se llamaba Caleidoscopio, el Informador Regional.





—¿De qué equipo sos hincha? —De Boca.. —¿Un club? —Patronato, por el crecimiento que tuvo en los últimos años. —¿Un técnico? —Carlos Bianchi, fue el más completo en su momento.. —¿Un partido? —Argentina-Alemania, la final del Mundial de 1986. —¿Un Mundial? —El de 1986 por varios motivos: el título y lo recuerdo muy bien. La diferencia con el del 90 es que en ese salimos campeones. —¿Un triunfo? —El día que Boca le ganó a River con el gol de Guerra con la nuca sobre la hora. Fue 3 a 2 en la cancha de Boca en 1996. —¿Cuál fue el gol que más gritaste? —El de Caniggia a Brasil en Italia 90. Pase de Maradona. No podíamos ganar nunca ese partido. . —¿A deportista te gustaría entrevistar? — A Maradona, por ídolo. —¿Cuál fue tu primer sueldo y en qué lo gastaste? —Suplencia de infomativista en FM Litoral. Me pagaron 40 pesos y me compré la tarjeta de colectivo, un sandwich y cigarrillos. —¿Cuáles son los cinco mejores deportistas argentinos? —Maradona, Ginóbili, Tévez, Juan María Traverso, Gabriela Sabatini por lo que representó y porque era muy difícil en su momento.





—¿Y tres del mundo? —Ayrton Senna, hoy Messi y Michael Jordan. —¿Tres deportistas de la provincia? —Sebastián Bértoli, el Gurí Martínez y Sebastián Uranga. —¿Qué es lo que mejor te sale? —Creo que hacer radio. —¿Qué te gusta hacer en los momentos libres? —No tengo muchos, pero cuando los tengo, pasear en familia. —¿A qué cosas le tenés miedo? —A la muerte. —¿Qué cosas te sacan? —La inoperancia.





—¿Qué cosas te hacen reír? —Muchas cosas, las anécdotas con los amigos, las cosas de mis hijos. —¿Cuál fue tu peor compra? —Con una amigo nos salió un negocio para comprar una cámara de video y fuimos con 50 pesos y un par de zapatillas que era lo que nos cobraban y nos volvimos con las manos vacías.





—¿Cocinás? —Sí, me gusta hacer cosas a la parrilla. Algo. —¿Una comida? —Asado de costilla. —¿Un postre? — Budín de pan. Me gusta el de Munich, el comedor de Aldea Brasilera, con flan y dulce de leche. —¿Una bebida? —Cerveza. —¿Qué música escuchás? —Folclore y Rock Nacional. —¿Una banda? —Una banda, Divididos, y un cantante Fito Paez. —¿Una ciudad? —Paraná.





—¿Un lugar para vivir? —Paraná. —¿Un barrio de Paraná? —Me gustaba cuando vivía en la zona de la Plaza Saenz Peña. —¿Qué lugar te gustaría conocer? —Europa. —¿Un hombre? —Mi viejo, Luis Alberto. —¿Una mujer? —Cuatro: Evita, mi vieja Mari, mi señora Mara y mi hija Guillermina.





—¿Cuál es el contacto más groso que tenés en el celular? —Y por mi profesión, el de Gustavo Bordet y Adán Bahl; gobernador y vice. —¿Cuántos grupos de Whatsapp tenés y cuál es el mejor? —Tengo como seis y el mejor es Los Vagos, el grupo de excompañeros de la Facultad. Tenemos una peña una vez por mes.

—¿Si te obligaran a salir de un grupo de cuál saldrías y por qué? —Uno de LT14.

—¿Si te dieran a elegir cinco nombres libres para armar un grupo de Whatsapp a quién elegirías? —Carlos Corach (exministro del Interior de Menem), Coti Nosiglia (exsecretario y ministro del Interior de Alfonsín), Guillermo Cóppola, Jaime Stiuso (exjefe de la Side) y Oscar Parrilli (Director General de la Agencia Federal de Inteligencia durante el gobierno de Cristina Kirchner).





—¿Con quién te gustaría tener una selfie y en dónde ? —Con Diego Maradona en Dubai.