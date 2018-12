La Selfie: Milagros Segovia

—¿De qué equipo sos hincha?

—No soy hincha de ningún equipo. Fui a ver a Patronato porque es el equipo de ciudad y también iba a verlo a Unión de Santa Fe porque mi hermano jugaba en la inferiores.

—¿Un club?

—Palma Juniors, mi segunda casa.

—¿Una pelea?

—La final del campeonato nacional el 5 de mayo ante Brisa Cativa.

—¿Cuál es tu mejor golpe?

—El cross.

—¿Cuál fue la piña que más te dolió?

—Una piña en el brazo mientras hacíamos guantes en el Palma Juniors. Me cubrí y me pegaron en el brazo, sentí mucho dolor.

—¿En qué lugar te gustaría pelear?

—Me gustaría salir del país. Probar pelear en otros lugares, voy adonde sea.

—¿Cómo te gusta ganar?

—De manera clara.

—¿Una boxeadora?

—Yo, ja. No trato de copiarle a nadie y me gusta buscar lo mío y seguir aprendiendo.

—¿A qué boxeadora te gustaría enfrentar?

—A Yésica Bopp.

—¿Cuál fue el gol que más gritaste?

—El de Patronato a Santamarina cuando ascendió a Primera.

—¿Cuál fue el mundial de fútbol que más te gusto?

—El de 2014, es el que más recuerdo y estuvo muy bueno.

—¿Qué es lo que mejor te sale?

—Enojarme. Me enojo fácil.

—¿Arriba del ring te enojás?

—No, ahí no, en la vida, ja.

—¿Qué te gusta hacer en los momentos libres?

—Descansar porque estamos a full con la Escuela de Boxeo. Tenemos entrenamientos a la mañana y a la tarde y en los momentos libres descanso o voy a lo de mi abuela.

—¿Cómo es un día de mili?

—Me levanto temprano y la llevo a jardín a mi hermanita. De ahí me vengo a entrenar el turno mañana. Después salgo y voy a buscar a mi hermana voy a mi casa, hago cosas ahí y después vengo a entrenar el turno tarde. Salgo rápido me baño y me voy a la escuela a las 19 hasta las 23. Eso lo hago de lunes a viernes y los sábados entreno a la mañana.

—¿A qué cosas le tenés miedo?

—A que le pase algo mi familia y que no pueda hacer algo para ayudarlos.

—¿Qué cosas te sacan?

—Que me mientan o me oculten cosas.

—¿Qué cosas te hacen reír?

—Me hace reír todo. Cualquier cosa me hace reír.

—¿Cuál fue tu peor compra?

—Una campera que estaba en oferta. Me gustó cuando la vi en la vidriera, pero después no la usé.

—¿Cocinás?

—Sí, me la rebusco. Me ayuda mi mamá o me da indicaciones para que cocine.

—¿Una comida?

—Pollo al horno con papas.

—¿Un postre?

—El helado de dulce de leche, banana y flan.

—¿Una bebida?

—La coca cola.

—¿Qué música escuchás?

—Cuarteto.

—¿Una banda?

—Banda XXI.

—¿Una película o serie?

—Revancha, cuando estoy caída, la pongo y me motiva.

—¿Un viaje?

—A Córdoba cuando fui a pelear por el Nacional. Espero repetirlo.

—¿Una ciudad?

—Paraná.

—¿Un lugar para vivir?

—A Paraná no la cambio, no hay otro lugar mejor.

—¿Qué lugar te gustaría conocer?

—Brasil. Pelear y vacaciones, las dos cosas, ja.

—¿Un hombre?

—Mi papá Horacio.

—¿Una mujer?

—Dos, mi abuela Nélida y mi mamá Susana.

—¿Cuál es el contacto más groso que tenés en el celular?

—Mi abuela, es todo.

—¿Cuántos grupos de whatsapp tenés y cuál es el mejor?

—Tengo dos grupos: el del club donde están todos los boxeadores que se llama Club Palma Juniors y después el de las boxeadoras que se llama Las Chicas del Palma.

—¿Si te obligaran a salir de un grupo de cuál saldrías y por qué?

—Salgo del grupo Las Chicas del Palma porque están en el otro.

—¿Si te dieran a elegir cinco nombres libres para armar un grupo de whatsapp, a quién elegirías?

—Vuelvo a armar el grupo Las Chicas del Palma, ja. Con Abigail, Erica, Florencia, Jorgelina y Ludmila.

—¿Con quién te gustaría tener una selfie y en dónde?

—Con la Barby Juárez arriba de un ring.













La campeona nacional que no tiene techo