La Selfie: Maxi Vivot, el piloto que va por más

En 2016 compitió en el TC Mouras, donde obtuvo un triunfo y un segundo puesto. Logró la clasificación a la Copa de Oro. Desde ese momento hasta la temporada pasada, Maxi sigue en la categoría.

Hoy se prepara para encarar otra temporada en el TC Mouras, donde buscará ser protagonista.

Vivot TC Mouras.jpg Vivot respondió de todo en La Selfie

—¿De qué equipo sos hincha?

—De Racing, por mi viejo.

—¿Una carrera?

—Dos: una del año pasado donde terminé segundo, pero había largado de muy atrás. Estuvo divertida. Fue en La Plata. Y la victoria en el Mouras compartiendo el podio con Juan Cruz Benvenuti y Catalán Magni.

—¿Un triunfo?

—El campeonato Panamericano de Karting.

—¿Un autódromo?

—El de San Nicolás. Fuimos el año pasado con el Mouras y tiene un trazado divertido.

—¿Un auto de calle?

—Me gusta mucho el Siroco.

—¿Una categoría?

—El TC.

—¿Un compañero o rival con el que compartiste una competencia?

—Un compañero, el Conejito Valle.

—¿Un piloto?

—Agustín Canapino.

—¿Una piña?

—Me di un palazo en Brasil con el karting, Me quebré un dedo. Fue en 2006.

—¿Cuál fue tu primer sueldo o viático y en qué lo gastaste?

—Con mi primer sueldo me compré un par de guantes para correr en karting. Trabajaba en un equipo de karting cuando dejé de correr unos años.

—¿Cuál fue la carrera más difícil?

—Fue en 2017, la definición del TC Mouras.

—¿Cuáles son los cinco deportistas argentinos qué más te gustan?

—Manu Ginóbili es un animal; Messi; y más en lo nuestro me gusta mucho Facundo Arduso porque tiene un perfil muy bueno; Mariano Werner, una bestia y junto con Canapino son los dos mejores que tenemos.

—¿Y tres del mundo?

—Federer, Cristiano Ronaldo y Mbappe.

—¿Para qué sos bueno?

—Sinceramente era muy bueno para jugar al fútbol. Mi viejo me decía que jugaba bien de chico y hoy mis amigos me dicen que debía haber jugado al fútbol. Hace poco me invitaron a una prueba. Jugué en Gimnasia hasta los 14, pero después tuve que decidir y me dediqué al automovilismo.

—¿Qué te gusta hacer en los momentos libres?

—Compartir mucho con mi familia, mi novia y mis amigos.

—¿A qué cosas le tenés miedo?

—Un poco de cagazo a la muerte le tenemos todos.

—¿Qué cosas te sacan?

—La impuntualidad, cuando hay algo programado y no se cumple. Y el doble discurso.

—¿Que cosas te hacen reír?

—Me hacen reír mucho mis sobrinos. La verdad que los disfruto mucho después de la cuarentena y de procesos personales. Comparto mucho tiempo con Manu, mi mejor amigo y me cago de risa todo el día con ese aparato.

—¿Cuál fue tu peor compra?.

—La bolu-compra fue hace 12 años. Me compré un auto, pero nunca fue mío. Convencido de que era un jet, pero duró poco porque nunca lo pude transferir. Estaba inhibido el dueño anterior.

—¿Una comida?

—Hamburguesa, jamón, queso, huevo y papas fritas.

—¿Un postre?

—No soy muy de lo dulce, pero si hay ensalada de fruta, la como.

—¿Una bebida?

—Fernet con Coca.

—¿Qué música escuchás?

—Escucho casi todo el día regaetton.

—¿Una banda o solista?

—Solista: Bud Banny.

—¿Una película o serie?

—Serie: Fórmula 1: Drive to Survive

—¿Un viaje?

—Las vacaciones de 2019. Mis viejos hacía 10 años que no se iban de vacaciones por el esfuerzo que hicieron para que corra y pudimos irnos los tres al Caribe. Me quedó como lo más importante porque uno no sabe cuándo va a poder volver.

—¿Una ciudad?

—Concepción del Uruguay.

—¿Un barrio o lugar de tu ciudad?

—El barrio de la placita San Martín donde me crié y donde vive mi viejo.

—¿Qué lugar te gustaría conocer ?

—La islas Maldivas.

—¿Un hombre?

—Mi viejo Carlos, el más grande de todos.

—¿Una mujer?

—Mi vieja Emiliana, lejos.

—¿Cuál es el contacto más groso que tenés en el celular?

—El de Juan Carlos Lucio Godoy que gracias a él y Río Uruguay corro en auto.

—LA SELFIE RECARGADA

—¿A quién te gustaría ganarle una picada?

—A mi novia Manuela que es bastante picante con el acelerador.

—¿Qué te hubiese gustado ser de no haber sido lo que sos?

—Hace un tiempo me lo hubiese replanteado. En este momento estoy muy contento con ser deportista y dedicarme al automovilismo. Soy un afortunado a pesar de que no vivo del automovilismo porque tengo un trabajo particular, me apasiona lo que hago. No cambiaría nada. Obviamente me gustaría tener mayor estabilidad económica para no tener sobresaltos, pero estoy contento.

—¿A quién le sacás la roja?

—Ja, a los doble discurso. Gente del automovilismo que no ha mantenido la palabra.

—¿Qué camiseta nunca te pondrías?

—La de Independiente.

REDES

—¿Cuántos grupos de WhatsApp tenés y cuál es el mejor?

—El de fútbol 5 y otro que se encarga de mandar los últimos chimentos de la ciudad.

—¿Quién te gustaría que te siga en Instagram?

—Soy @Maxivivot y me gustaría que me siga algún deportista de esos grosos como LeBron James.

—¿Con quién te gustaría tener una selfie y en dónde?

—Me gustaría tener una selfie con mi novia. En alguna playa Nació del Caribe sería un golazo