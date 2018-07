La selfie: Maxi Falcón

Un crack que va por un desafío extremo





Maximiliano Falcón nació el 24 de febrero de 1981 en Paraná. A los 6 años comenzó a jugar al fútbol en Soever y a los 12 años se fue a Patronato. Luego se fue a entrenar con Juan Comas y viajó a España a realizar una prueba. Pasó por Renato Cesarini hasta que un empresario compró su pase. Su carrera continuó en Huracán de Parque Patricios donde jugó en Cuarta, Reserva e integró el plantel de Primera que dirigía Miguel Ángel Brindisi. Luego se mudó a Paraguay para sumarse a Olimpia. Integró el plantel dirigido por Nery Pumpido que ganó la Libertadores. Luego jugó el Torneo Argentino con Unión de Sunchales. En ese momento decidió estudiar y se recibió de profesor de Educación Física. Tras varios años sin jugar, se probó en Patronato y Cervilla en una práctica le sumó al plantel del Torneo Argentino B (luego ascendió al Argentino A). En forma paralela se dedicaba a la profesión de profesor. Luego se retiró del fútbol y empezó su pasión por correr. Comenzó al lado de su señora, Natalia Di Maggio una gran atleta y profe, y no paró. Corrió dos triatlones y luego fue por los medio ironman. Participó de varios Ironman: Concordia, Brasil, Mar del Plata, entre otros y hoy se prepara para hacer el ultra de 602 para atletas extremos. La tercera edición del ultratriatlón más largo del mundo, 602k Atletas Extremos, se llevará a cabo del 10 al 12 de marzo en Villa General Belgrano, Córdoba.









—¿De qué equipo sos hincha?

—De Boca, por mi papá.

—¿Un club?

—El Club Atlético Estudiantes donde entreno y me abrió las puertas hace muchos años.

—¿Un técnico?

—Jorge Célico, fue el que me hizo quedar en Huracán y me bancó. Hoy es el DT de la Selección de Ecuador.

—¿Un jugador con la que compartiste vestuario?

—Con Lucho González. Jugamos en Reserva contra San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro en el 2000. Muy buena persona.

—¿Un partido?

—Cuando jugué el clásico Cerro Porteño-Olimpia en el estadio Defensores del Chaco. Lleno, hermoso.

—¿Cuál fue el mundial que más te gustó?

—Italia 90 sin dudas. Me movilizó y me emocionó mucho.

—¿Cuál fue el gol que más gritaste?

—El de Diego Maradona a Grecia en el Mundial de 1994. El que gritó a la cámara. Fue tremendo.

—¿Una carrera?

—Vivir del deporte. Me hubiese encantado ser futbolista profesional.

—¿Un gol o una llegada a la meta?

—Antes un gol tipo Di María al ángulo de afuera del área; hoy cruzar la meta y que me espere mi hija.

—¿Cuáles son los cinco mejores deportistas argentinos?

—Maradona, Messi, Ginóbili, Oscar Galindez y Del Potro.

—¿Y tres del mundo?

—Usain Bolt, Michael Phelps, ya lo nombré a Diego así que lo pongo a Fangio.

—¿Qué es lo que mejor te sale?

—Hoy, proponerme un objetivo y no bajar los brazos hasta conseguirlo.

—¿Qué te gusta hacer en los momentos libres?

—Sin dudas estar con mi mujer Nati y mi hija Bianquita.

—¿A qué cosas le tenés miedo?

—A que le pase algo malo a mi hija, terror.

—¿Qué cosas te sacan?

—Muchas cosas: la inseguridad, que no te paguen el laburo como uno se merece, no tener estabilidad laboral y que te puedan echar cuando quieran. Me saca la gente que critica mal y lo hace con total facilidad.

—¿Qué cosas te hacen reír?

—La monadas que hace mi hija. Desde que nació, mi mujer me dice "ahora te reís mucho más". Me di cuenta de que cuando estoy con ella la sonrisa me sale sola.

—¿Cuál fue tu peor compra?

—Tres pares de zapatillas para correr un talle menos. Las uso con los dedos arrugados y para caminar. Me la banco, ja.

—¿Cocinás?

—Algo, poco. Me la rebusco.

—¿Una comida?

—El asado. Un buen costillar con papitas.

—¿Un postre?

—Helado, cualquiera.

—¿Una bebida?

—Los licuados frutales.

—¿Qué música escuchás?

—De todo un poco, depende de lo que tenga que hacer. Depende el momento.

—¿Una banda?

—No tengo una en particular. Alguna banda de cuarteto puede ser, no hay una específica.

—¿Una película o serie?

—Me gusta mucho, pero es difícil elegir una. Las que veo siempre son las de Rocky y Rambo.

—¿Un viaje?

—A los 16 años cuando fui a España, a San Sebastián. Fui a jugar dos torneos de fútbol y sin dudas ese viaje fue inolvidable. Me marcó.

—¿Una ciudad?

—Paraná.

—¿Un lugar para vivir?

—Me quedaría acá, cerca de la familia y los amigos. Estuve mucho tiempo afuera. Conocí ciudades lindas, pero siempre cerca de mis afectos es mejor.

—¿Qué lugar te gustaría conocer?

—Hawaii donde se hace el mundial de Ironman.

—¿Un hombre?

—Mi padre Armando sin dudas. Con aciertos, errores y virtudes, siempre quiso lo mejor para mí. Y soy lo que soy por él.

—¿Una mujer?

—Mi vieja Delia. Siempre me apoyó. Desde que hice fútbol. Entraba a la cancha y se escuchaba "vamos Maxi".

—¿Cuál es el contacto más groso que tenés en el celular?

—Mi suegro Cacho, siempre me soluciona las cosas. Se rompe el auto y está. Y cuando necesito algo lo llamo a Cachito.

—¿Cuántos grupos de whatsapp tenés y cuál es el mejor?

—Tengo seis o siete y el mejor es el de los amigos de Paraná.

—¿Cómo se llama?

—Tiburoncitos de la Rotonda, porque uno de los integrantes era nadador y ahora corre en la rotonda del Parque.

—¿Si te obligaran a salir de un grupo de cuál saldrías y por qué?

—De los amigos de la Primaria porque no está muy activo.

—¿Si te dieran a elegir cuatro nombres libres para armar un grupo de whatsapp a quién elegirías?

—A los mejores triatletas: Lionel Sander, Tim Don, Oscar Galíndez y Javier Gómez Noya. Preguntaría cómo entrenan, qué comen, qué hacen, Me gustaría aprender.

—¿Cómo se llamaría el grupo?

—Los Pro Por, ja.

—¿Con quién te gustaría tener una selfie y en dónde?

—Con Messi en 2022 y la Copa.

—¿Un sueño?

—Tener vida para ver a mi hija (Bianca) formar una familia y ser una mujer de bien. Mi mejor sueño.