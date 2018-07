La selfie: Mauricio Gatica

bien. En los primeros torneos marcaba la diferencia por su física y su capacidad y su sueño de pequeño era hacer la Santa Fe Coronda. Ganó varios torneos de pileta en la provincia, pero su pasión era el río. Su primera experiencia en aguas abiertas fueron 5 kilómetros en La Paz en el 2008. Esa misma temporada

hizo la Villa Urquiza-Paraná. Luego dio el gran salto hizo la Hernandarias-Paraná y en 2013 hizo por primera vez la Santa Fe-Coronda, su sueño Además hizo México en Gran Prix, Manaos y la mayoría de las competencias en el país. Hoy entrena en triple turno en busca de apoyo para volver al ruedo con todo.

—¿De qué equipo sos hincha?

—No soy muy amante del fútbol, pero siempre fui de Boca.

—¿Un club?

—El Real Madrid.

—¿Un técnico?

—Carlos Bianchi.

—¿Un nadador?

—Petar Stoichev.

—¿Llegaste a competir con él?

—No, porque él corrió la Hernandarias-Paraná en 2012 y yo 2013, pero lo conocí.

—¿Una competencia?

—La Santa Fe-Coronda, es la más linda del mundo.

—¿Cuál fue el mundial que más te gusto?

—El de Brasil 2014, fue el que más viví.

—¿Cuál fue la competencia más difícil que enfrentaste?

—La Santa Fe-Coronda. La primera vez fue la más difícil porque tuve varios problemas físicos, pero la pude terminar.

—¿Qué parte de a carrera es la más complicada?

—La parte en la que se conecta Santa Fe-Santo Tomé. El cruce por los puentes.

—¿Por qué?

—Es un canal que une el río Coronda con el río Salado y puede correr para un lado o para el otro y todas las veces me ha tocado en contra. Las cuatro veces lo crucé en contra, ja.

—¿Y cómo se resuelve esa situación?

—Hay que pegarse mucho a los camalotes y darle nomás. Tratar de buscar un pelotón e ir lo más firme. —Tiene algo en contra tuyo entonces. —Ja, sí.

—¿Cuáles son los cinco mejores deportistas argentinos?

—Maradona, Messi, Santiago Lange, porque es un ejemplo, superó un cáncer y fue campeón olímpico; una nadadora de 18 años que está rompiendo todos los esquemas que es Delfina Pignatiello y Carlos Monzón.

—¿Y tres del mundo?

—Petar Stoichev, Lance Armstrong y Usain Bolt.

—¿Qué es lo que mejor te sale?

—Cocinar, me encanta. Invento y voy probando que sale.

—¿Si tuvieras que invitar a comer a alguien que le preparás?

—Una boga a la pizza.

—¿Qué te gusta hacer en los momentos libres?

—Pescar, me encanta.

—¿Tu mejor pieza?

—Un Surubí de 15 kilos en la zona de Piedras Blancas. Se me escapó uno abajo de la lancha como de 30, ja.

—¿A qué cosas le tenés miedo?

—Le tengo mucho miedo a las rayas cuando voy nadando por una zona playa. Terror le tengo y me hago la cabeza cuando voy por un banco de arena.

—¿Qué cosas te sacan?

—Que ande lento internet y que se me tilde el teléfono.

—¿Qué cosas te hacen reír?

—Los chistes boludos de mi entrenador Joaquín Méndez en la pileta.

—¿Cuál fue tu peor compra?

—He comprado ropa que nunca usé. —¿Una comida? —La boga a la parrilla. —¿Un postre? —La chocotorta. —¿Una bebida? —La Coca Cola. —¿Qué música escuchás? —Depende el momento, pero casi siempre rock. —¿Una banda? —Soda Stereo. —¿Una película o serie? —Vikingos. —¿Un viaje? —A Manaos Brasil. Fue inolvidable porque me operaron un día antes de la carrera. El día anterior me dolía mucho y tenía náuseas y quería correr y no daba el brazo a torcer. Tomé de todo y me entregué y zafé justito porque estuve al borde de la peritonitis. —¿Una ciudad? —Cancún. Tuve el agrado de conocerla dos veces en competencia. —¿Un lugar para vivir? —Cualquier lugar sobre la costa del río Paraná. —¿Qué lugar te gustaría conocer? —La Polinesia francesa. —¿Un hombre? —Mi viejo, Luis. —¿Una mujer? —Mi mamá, Claudia. —¿Cuál es el contacto más groso que tenés en el celular? —No soy de relacionarme con gente famosa, pero alguien que admiro y hoy me prepara físicamente es Ulises Cloroformo López. —¿Cuántos grupos de whatsapp tenés y cuál es el mejor? —Tengo cinco y el mejor es un grupo en el que están los amigos de mi tío que son todos pesca

dores.

—¿Cómo se llama?

—Partido Pescador Lista 4.

—¿Si te obligarán a salir de un grupo de cual saldrías y por qué?

—Saldría de un grupo de una empresa en la que estuve trabajando un tiempo y no me sacan para no quedar mal y yo no salgo para no quedar mal y veo todas cosas que no me interesan, ja.

—¿Si te dieran a elegir cinco nombres libres para armar un grupo de whatsapp, a quién elegirías?

—Zach Galifianakis que es más conocido como Alan en Qué Pasó Ayer; Axel Rose, Adam Sandler Jeremy Wade (hace Monstruos del Río en Discovery) y si estuviera vivo Gustavo Ceratti que es un ídolo musical.

—¿Cómo se llamaría?

—El Rejunte de las Bestias.

—¿Con quién te gustaría tener una selfie y en dónde?

—Con Zach Galifianakis que en lo humorístico es lo más. Me gustaría una selfie con él, pescando.

—¿Un sueño?

—Ganar la Santa Fe-Coronda.