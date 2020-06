La Selfie: Martín Zapata

Martín Zapata nació en Crespo el 18 de diciembre de 1979. Comenzó a jugar al fútbol en Unión de Crespo donde debutó en Primera de muy pequeño y llegó a jugar el Torneo del Interior. A los 18 años se fue a probar a Unión de Santa Fe donde debutó en 1999. Vistió la camiseta del Tate durante cinco años consecutivos y fue clave para mantener la categoría.

Luego se fue a préstamo a Huracán de Tres Arroyos para jugar en Primera. Pasó a Mineros de Venezuela donde jugó seis meses. Regresó al país para jugar en Chacarita. En 2006 volvió a Unión de Santa Fe donde jugó durante tres años. En 2009 se fue a Instituto de Córdoba donde estuvo dos años.

Luego volvió a Primera para vestir la casa de All Boys y una temporada después jugó con Belgrano. En la temporada 2013/2014 se sumó a Independiente de Avellaneda para jugar la B Nacional. El mediocampista fue clave al marcar el gol del triunfo ante Huracán sobre el final que devolvió al Rojo a la máxima categoría.

Zapata Independiente.jpg El ex Unión Martín Zapata anotó un gol histórico con la camiseta de Independiente

Después de ese logro se fue a Argentinos Juniors donde iba a lograr otro ascenso a Primera. Jugó seis meses en el primer nivel y luego se mudó a Santiago del Estero para jugar en Central Córdoba donde estuvo dos años y se retiró. Martín hizo 52 goles como profesional y es una de las glorias del fútbol crespense.

¿De qué equipo sos hincha?

—Soy hincha de Boca desde chico y después con los años me hice de Unión de Santa Fe.

—¿Un club?

—Unión de Santa Fe.

—¿Un triunfo?

—Un partido que recuerdo mucho es un que jugamos con Unión de Santa Fe. Si perdíamos nos íbamos al descenso y ganamos 1 a 0 faltando 10 minutos en cancha de Lanús. Le ganamos a El Porvenir y jugamos todos los chicos del club. Era la última fecha y pasamos la Promoción y después le ganamos a Tristán Suárez.

—¿Un equipo que integraste?

—Destaco mucho el equipo que se formó durante un año y medio, casi dos, en Instituto de Córdoba. Fue un gran grupo.

—¿Un compañero con el que compartiste vestuario?

—Es difícil, pero voy a elegir al Pelado Furios. Compartí dos años en Instituto con él. Compartimos viajes, concentraciones y es un lindo personaje y buena persona. Muchas anécdotas y cosas vividas.

—¿Un técnico?

—Es complicado elegir uno, pero si tengo que elegir me que quedo con Claudio Vivas. Lo destaco por varias cosas, pero sobre todo por la persona y la manera de trabaja.

—¿Cuál fue tu primer sueldo o viático y en qué lo gastaste?

—No recuerdo en qué gasté mi primer viático. Lo que recuerdo es que la primera plata que cobré lo primero que hice fue comprar un terreno en Crespo. Fue plata de premio o viático porque aún no tenía contrato o sueldo fijo.

—¿Un estadio o una cancha?

—La de Boca, La Bombonera.

—¿Jugaste varias veces en La Bombonera?

—Sí, lo enfrenté a Boca con Unión de Santa Fe, Huracán de Tres Arroyos, Belgrano, All Boys.

—¿Cuál fue el gol que más gritaste?

—Sin dudas es el que más grité fue el de Independiente en el final. El gol ante Huracán que nos da el ascenso.

—¿Con quién te hubiese gustado abrazarte después de un gol?

—Me quedo con los festejos que tuve con compañeros y amigos.

—¿Cuál es tu top five de deportistas argentinos?

—Maradona, Messi, Batistuta, Ginóbili y Riquelme.

—¿Cómo es tenerlo de compañero a Román?

—Lo tuve seis meses. Siempre agradezco haberlo tenido de compañero, es lindo es bueno porque moviliza todo. Me hubiese gustado tenerlo en su época de esplendor en Boca. Sin duda es algo muy bueno y tuve una gran experiencia. Yo siempre a todos por igual, pero en el sentido futbolístico, la verdad que impresionante.

—¿Y tres del mundo?

—Ronaldo, Cristiano Ronaldo y Federer.

—¿Para qué sos bueno?

—Haciendo asados.

—¿Qué te gusta hacer en los momentos libres?

—Ir a pescar me gusta mucho.

—¿Cuál fue la mejor pieza?

—Un Surubí o un Dorado, total es incomprobable, ja.

—¿A qué cosas le tenés miedo?

—A que le pase algo a mis hijos.

—¿Qué cosas te sacan?

—La mentira, el ventajero,

—¿Que cosas te hacen reír?

—Las ocurrencias y las salidas que tienen mis hijos.

—¿Cuál fue tu peor compra?

—Recuerdo una boludez. Compré un par de zapatillas por internet y no las usé nunca que no eran lo que pensé.

—¿Una comida?

—El asado.

—¿Un postre?

—No soy de lo dulce, pero poné helado.

—¿Una bebida?

—Lo que más tomo, agua. Tomo lo que sea, pero agua es lo que más tomo en el día.

—¿Qué música escuchás?

—De todo, no tengo problema escucho de todo. Me adapto al momento y no tengo problemas.

—¿Una banda o solista ?

—Te voy a decir lo que más escuchaba antes en mi adolescencia: Cali, La Nueva Luna o Los Palmeras.

—¿Una película o serie?

—Gladiador.

—¿Un viaje?

—Playa del Carmen.

—¿Una ciudad? —Crespo.

—¿Un barrio o lugar de tu ciudad?

—El barrio Pancho Ramírez donde me crié. No es muy grande Crespo. A mi me quedo ese barrio que eran dos a tres cuadras y éramos con 15 gurises que jugábamos en la calle todos juntos.

—¿Qué lugar te gustaría conocer ?

—Donde haya playa, cualquiera y sino algún lugar de Europa con o sin playa.

—¿Un hombre?

—Mi viejo.

—¿Una mujer?

—Mi vieja.

—¿Cuál es el contacto más groso que tenés en el celular?

—Mis familiares, ni sé quién tengo y no soy cholulo.

LA SELFIE RECARGADA

—¿A quién te gustaría meterle un caño y decirle oleeee?

—A nadie en especial, he tirado caños, me han salido algunos, pero en especial a nadie.

—¿Qué te hubiese gustado ser de no haber sido lo que sos?

—Capaz que hubiese sido contador.

—¿A quién le sacás una roja?

—A los políticos que hacen mal las cosas en beneficio. Y en el fútbol lo mismo. A los que piensa en uno y no en el bien común.

—¿Qué camiseta nunca te pondrías?

—La de Colón.

REDES

—¿Cuántos grupos de WhatsApp tenés y cuál es el mejor?

—Tengo entre 10 o 12. Y los mejores son uno que tengo con mis amigos acá y uno que me quedó de Instituto, ese grupo que mencioné antes.

—¿Quién te gustaría que te siga en Instagram?

—Me sumé hace poco. El que me quiera seguir.

—¿Con quién te gustaría tener una selfie y en dónde?

—Con mis hijos y Messi en el Camp Nou. Algo así para darle una alegría a ellos y a mí.