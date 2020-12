La Selfie: Mariano Destri, un todoterreno

En el básquet Mariano también tuvo una gran carrera en la ciudad. Integró el plantel de Rowing que llegó a las finales de la Asociación Paranaense de Básquet de Primera División que llegó a la final y cayó ante Ciclista. El dato saliente es que ese fin de semana Mariano llegó a la final del Torneo Local con el vóley y a la final de Primera con el básquet. Un todoterreno.

Mariano es profesor de Educación Física y entrenador de básquet y vóley en Estudiantes, Rowing y Paracao.

—¿De qué equipo sos hincha?

—De Boca, por herencia de papá.

—¿Un club?

—Es difícil. Trabajé en el CAE, jugué al básquet en el Rowing donde tengo muchos amigos y tengo los chicos de Paracao, es como no me defino, ja. Los tres.

—¿Un triunfo?

—En Jujuy en la Liga A2 de vóley. Venía sin jugar y me tocó entrar desde el banco y justo cambiamos el partido con uno de los chicos que entramos. Fue uno de los más lindos.

—¿Un equipo?

—El de básquet en Rowing, buen grupo. Con ese equipo llegamos a la final.

—¿Llegaste a dos finales de manera consecutiva?

—Sí, en el segundo partido de la serie de básquet cuando le ganamos a Unión de Crespo las semifinales me doblé el tobillo. Después pasamos a la final, pero no dije nada, me quedé calladito porque después tuve la final de la APV con Paracao. Después venía la Liga, así que el entrenador me dijo que tenía que estar y no podía hacer las dos cosas.

—¿Un compañero con el que compartiste vestuario?

—Adrián Gayoso, un hermano del vóley.

—¿Una cancha?

—La Caldera de Rowing, es chiquita y cuando se llena se pone lindo.

—¿Vóley o básquet?

—El básquet, lo que pasa es que soy más bueno en el vóley.

—¿Cuál fue el gol que más gritaste?

—El de Manu Ginóbili a Grecia en Atenas y el de Jordan a Utah Jazz. Era chiquito, pero me acuerdo dónde estaba sentado, con quién y dónde estaba mirando el partido. Cuando los Bulls fueron campeones.

—¿Cuál es tu top five de deportistas argentinos?

—Manu Ginóbili, Messi, Del Potro, el Peque Schwartzman y Luciano De Cecco.

—¿Y tres del mundo?

—Jordan, Kobe Bryant y Manu Ginóbili.

—¿Para qué sos bueno?

—Para agasajar a amigos con un buen asado.

—¿Qué te gusta hacer en los momentos libres?

—Descansar en familia o juntarme con mis amigos a comer un buen asado. Este último plan está complicado desde que llegó el heredero.

—¿A qué cosas le tenés miedo?

—A las arañas, veo una y salgo corriendo.

—¿Qué cosas te sacan?

—La falsedad de las personas y la otra es la poca responsabilidad de los compañeros a la hora de entrenar. Me pone de los pelos.

—¿Que cosas te hacen reír?

—Las anécdotas con amigos.

—¿Cuál fue tu peor compra?

—Unas zapatillas de básquet de todos colores que no usé nunca y las regalé.

—¿Muy faroleras?

—Demasiado. Mirá que soy farolero.

—¿Cuál fue tu primer sueldo y en qué lo gastaste?

—Mi primer sueldo fue como profe de básquet en el Rowing y en mi debilidad, que son las zapatillas.

—¿Una comida?

—Milanesa de surubí con roquefort

y papas fritas.

—¿Un postre?

—El rogel.

—¿Una bebida?

—Jagermeister con red bull.

—¿Qué música escuchás?

—De todo un poco, depende el día y el estado de ánimo.

—¿Una banda o solista ?

—Los Totora.

—¿Una película o serie?

—Gladiador. Me la puedo ver 20 veces y me sé el guión de todo lo que dice. Y serie: Last dance.

—¿Un viaje?

—Nueva York-Miami que fue donde me comprometí

—¿Cómo fue ese momento?

—Se me armó un lío porque fui a sacar la entrada para un partido de básquet y tenía los anillos en el bolsillo porque nos íbamos a conocer la estatua de la Libertad. Y me sonaba cuando pasaba con los controles. El vago me tocó el bolsillo y se dio cuenta, se cagó de risa y me dice pasá.

—¿Tu esposa no se dio cuenta?

—No.

—¿Y en qué momento se los diste?

—En el ferry cuando estábamos yendo a la estatua.

—¿Una ciudad?

—Miami, me iría a vivir.

—¿Un barrio o lugar de Paraná?

—El Parque Urquiza, fue donde me crié.

—¿Qué lugar te gustaría conocer?

—Grecia, Mikonos.

—¿Un hombre?

—Mi papá, Eduardo.

—¿Una mujer?

—Mi mamá Viviana y mi esposa Luisina.

—¿Cuál es el contacto más groso que tenés en el celular?

—El de Julián Álvarez, amigo, DT y asistente de Velasco. Y el otro el de José Saucedo que también estuvo con Velasco.

LA SELFIE RECARGADA

—¿A quién te gustaría meterle un caño y decirle oleeee?

—A mi hermano postizo, Santiago Escanés. Igual ya se lo hice, es para recordárselo.

—¿Qué te hubiese gustado ser de no haber sido lo que sos?

—Militar, pero en otro país.

—¿A quién le sacás la roja?

—A un jugador de Entre Ríos vóley que jugaba de líbero cuando se jugó la A1 acá. Yo tenía 18 años y me habían llamado para estar en el equipo y me destrató tanto en las prácticas, pensando que capaz le podía sacar el puesto, que terminé dejando. El Chino le decían.

—¿Qué camiseta nunca te pondrías?

—La de River, ponelo con b larga.

REDES

—¿Cuántos grupos de WhatAspp tenés y cuál es el mejor?

—Un millón, entre las escuelas y lugares de trabajo. Y el mejor es la peña de Peluca que es el grupo de los chicos que trabajan en Rowing.

—¿Quién te gustaría que te siga en Instagram?

—Jordan y Manu.

—¿Con quién te gustaría tener una selfie y en qué lugar del mundo?

—Con mi ídolo, Jordan y en la cancha de los Bulls.