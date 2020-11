La Selfie: María Eva Cacciabué

Se sumó a Deportivo Máquina B. En el primer año logró el ascenso a la A y ese mismo año llegaron a las semifinales del Torneo de la Asociación Paranaense. Luego Máquina se fusionó y hoy es una de las referentes del equipo. Fue campeona de un torneo en Rosario y está involucrada con el proyecto. Mientras se recupera de una lesión en la rodilla con la ilusión de volver el año que viene, dirige el equipo B y máximo sueño es fundar el club.

Es Profesora de Educación Física, jugadora y DT. Además es una de las impulsoras de una movida solidaria junto a un grupo de jugadoras que cocinan en distintos barrios.

Eva Cacciabue.jpg UNO / Mateo Oviedo

—¿De qué equipo sos hincha?

— De Racing.

—¿Un club?

—Máquina, lo que me ha generado con el futsal y el grupo de chicos es increíble. Es más, junto con las chicas apuntamos a crear al club a futuro, que no quede en un equipo de fútbol.

—¿Un técnico?

—Dos. Uno es Esteban Hengenreder. Aprendí mucho de lo que es técnica y táctica de futsal. Es un profe que sabe mucho. Y ahora mi técnico actual y amigo que es Adrián Chiavaro. Más allá de sus conocimientos y lo que sabe, el amor que tiene por Máquina es muy grande. Lo considero un amigo.

—¿Cuál fue tu primer sueldo o viático y en qué lo gastaste?

—Como profe en el rugby infantil de Tilcara y no recuerdo en qué lo gasté. Trabajé seis años y cuando empecé a cobrar un poco más lo primero que hice fue meterme en un plan de un auto. Fue en el momento justo y gracias a Dios hoy lo tengo por eso.

—¿Una compañera con la que compartiste vestuario?

—Ayelén Gillij. Me contagió el sentimiento por Máquina y estamos muy conectadas.

—¿Una cancha?

—El Cilindro de Avellaneda, algo pendiente de conocer. Soy la única de mi familia que no lo conoce.

—¿Cuál fue el gol que más gritaste?

—Son varios porque soy de gritar mucho los goles. El que más grité fue en la primera semifinal que tuvimos con el Máquina B ante Don Bosco. Metí dos goles, después perdimos 3 a 2. Tengo una foto arrodillada gritándolo. Y bueno me quedó el consuelo que de perdimos con el campeón.

Máquina B.jpg UNO / Diego Árias

—¿Cuál es tu top five de deportistas argentinos?

—Messi, el primero. El Diego también, más allá de su vida, no se discute. Y después me gusta Lucha Aymar, Nalbandian y una gran promesa como Delfina Pignatiello.

—¿Y tres del mundo?

—Messi es el uno y después Federer y Michael Phelps.

—¿Para qué sos buena?

—Para cocinar, especialmente a la parrilla. Me gusta mucho porque me gusta comer rico. Me dicen que lo hago bien.

—¿Que te gusta hacer en los momentos libres?

—La naturaleza. Soy mucho de preparar el mate e ir algún camino de campo, visitar alguna cantera, las ollas. Me gusta la naturaleza. Ir a un camping, ir a pescar… Me compré un terreno cerca de una costa así que estoy chocha.

—¿A qué cosas le tenés miedo?

—A la muerte, mal.

—¿Qué cosas te sacan?

—Me hace enojar mucho la mentira y la desconfianza.

—¿Que cosas te hacen reír?

—Un montón de cosas, soy más de reirme que estar mala onda. Las juntadas con amigas.

—¿Cuál fue tu peor compra?

—Compré en una aplicación China: un pelapapas, medias invisibles y un reloj. El reloj vino con el vidrio roto; las medias eran invisibles porque las usabas una vez y se rompían y el pelapapas tenés que usarlo con una técnica muy especial para que te pele. Y la otra compra es un sillón que encargué hace tres meses y medio y no me ha llegado. No sé si será una mala compra porque puede ser que nunca llegue.

—¿Una comida?

—El asado tradicional, la costilla. Y el sushi.

—¿Un postre?

—El tiramisú y el cheescake de frutos rojos.

—¿Una bebida?

—En invierno el vino tinto y en verano la cerveza artesanal porque las industriales no las tolero o un gin tonic.

—¿Qué música escuchás?

—Escucho un poco de todo, pero últimamente estoy escuchando música pop.

—¿Una banda o solista?

—Lady Gaga, es una mina muy completa, baila, canta, compone, produce.

—¿Una película o serie?

—Grey’s Anatomy, la serie número 1. Hace años la veía en Sony, cuando la subieron a Netflix la sigo viendo.

—¿Un viaje?

—A Rosario cuando fuimos a jugar un torneo con las chicas por todo lo que vivimos. Más allá de que ganamos, hicimos un lindo grupo, paramos en un hostel y fue re positivo.

—¿Una ciudad?

—Rosario, una ciudad muy completa.

—¿Un barrio o lugar de tu ciudad?

—La costanera y el Parque Urquiza, tenemos un lugar súper atractivo.

—¿Qué lugar te gustaría conocer?

—Ibiza, siempre. Me encanta. Siempre dije me voy a ir a poner un bar en la playa.

—¿Un hombre?

—Mi padre. Ahora de grande chocamos un poco más por pavadas, pero siempre tuve como un amor especial con él.

—¿Una mujer?

—Mi mamá. No tenía ese amor de chica como era con mi papá, pero ahora de grande empecé a tener otro tipo de relación. Somos confidentes y vi cuestiones de su vida que admiro. Siempre fue una mina re luchadora. Lo descubrí de grande.

—¿Cuál es el contacto más groso que tenés en el celular?

—Una persona que considero una grosa y es como una hermana es Carolina Berchin. Es la Directora de Deportes y es la persona con la que trabajo. Hemos trabajado juntas y ella siempre depositó confianza en mi. Es una referente para mí.

—LA SELFIE RECARGADA

—¿A quién te gustaría meterle un caño y decirle ole?

—Fui a un fútbol 5 a probar mi rodilla y una de mis alumnas me quiso hacer un caño. No pudo porque cerré las piernas justo. Así que me encantaría a hacerle a ella a Agustina Trepo, la Pato. Una atrevida, ja.

—¿Qué te hubiese gustado ser de no haber sido lo que sos?

—Amo lo que hago y disfruto mucho mi profesión de profe. Si me hubiese gustado haber jugado antes al fútbol, es algo pendiente. Hoy es distinto, me hubiese encantado empezar de chica.

—¿A quién le sacás la roja?

—No me gusta la gente mala leche o ventajera. Me hace renegar la gente que quiere sacar ventaja con mañas en el fútbol. Es algo que me supera.

REDES

—¿Cuántos grupos de whatsapp tenés y cuál es el mejor?

—Tengo millones. Capaz que 50. De la escuela tengo 12 grupos porque soy tutora. Y el mejor es el grupo que tengo es con unas amigas de toda la vida, son como mis hermanas. Estamos las cuatro en vidas diferentes, pero es un grupo que si pongo que necesito ayuda o cuento algo mío van a estar atentas.

—¿Quién te gustaría que te siga en instagram?

—Messi ni hablar, lo amo.

—¿Con quién te gustaría tener una selfie y en donde?

—Con Messi en Rosario.