La Selfie: Marco Veronesi, campeón en el ring y en las pistas

En 2017 salió campeón de la Fórmula Entrerriana y en 2018 pasó al Turismo Pista Entrerriano 1600. Peleó el campeonato hasta la última fecha y un problema en la caja, en la última carrera, lo privó de ser campeón. En 2019 comienza a competir en el Turismo Pista Nacional. Viene de ganar la carrera del fin de semana pasado en la Clase 3 en el autódromo de Buenos Aires.

El piloto entrerriano lidera las posiciones del campeonato con 81 puntos cuando restan dos fechas para terminar la temporada. Tiene todo para ser campeón y desea correr en el Turismo Nacional.

—¿De qué equipo sos hincha?

—Simpatizante de Boca. No digo que soy hincha porque no me pongo mal cuando pierde.

—¿Una carrera?

—La del fin de semana por ser mi primera victoria a nivel nacional y por todo lo que se trabajó para lograrla.

—¿Un triunfo?

—Cuando salí campeón entrerriano de boxeo en los galpones del Puerto de Gualeguaychú.

—¿Un autódromo?

—El de Paraná porque me encanta el dibujo y me cae muy bien.

—¿Un auto de calle?

—El Golf.

—¿Qué categoría te gustaría correr?

—Siempre me gustó de chico el Turismo Nacional. Me encantaría correrlo.

—¿Un compañero o rival con el que compartiste una competencia?

—Gabriel Mazzei, corrí en la Fórmula Entrerriana y en el 1600. Lo elijo por admiración porque es uno de los mejores pilotos contra los que he corrido y me enseñó mucho.

—-¿Una pelea?

—Mayweather contra Miguel Coto.

—¿Boxeo o automovilismo?

—Para practicarlo el automovilismo y para mirarlo el boxeo.

—¿Qué piña duele más, la del ring o la de la pista?

—La del ring.

—¿Cuál fue tu primer sueldo o viático y en qué lo gastaste?

—Cuando mi viejo corría iba con él y lo ayudaba. Iba de mecánico porque me gustaba porque mi viejo no me lo pedía. Y él me tiraba unos pesos y con eso me compré ropa. Una remera creo.

—¿Cuál fue la carrera más difícil?

—La definición del campeonato 2018 del 1600 que se me termina rompiendo la caja. Veníamos ganando para ser campeón.Hasta mitad de carrera venía ganando y Mazzei venía cuarto. Y bueno se me rompió la caja. Son fierros.

—¿Con quién te hubiese gustado abrazarte después de un gol, un punto, una carrera ganada o una pelea?

—Con Lionel Messi después de pasar a la final del Mundial 2014 ante Holanda.

—¿Cuáles son los cinco deportistas argentinos qué más te gustan?

—Lionel Messi, Carlos Monzón, Matías Rossi, Agustín Canapino y Ringo Bonavena.

—¿Y tres del mundo?

—Maywheater, Messi y Hamilton.

—¿Para qué sos bueno?

—Para cebar mates. Soy un gran cebador, me tomo mi tiempo y todo el ritual. Que el agua esté bien, no quemar la yerba, que no se lave.

—¿Que te gusta hacer en los momentos libres?

—Me gusta mucho entrenar, más allá de que lo necesito por mi actividad. Y también mucho simulador.

—¿A qué cosas le tenés miedo?

—A lo que más le tengo miedo es a enfermarme o perder un ser querido.

—¿Qué cosas te sacan?

—La soberbia y el egoísmo.

—¿Que cosas te hacen reír?

—Las anécdotas con los amigos en los asados. Las cosas simples del día a día.

—¿Cuál fue tu peor compra?

—Unas zapatillas que me compré por Internet. Un fiasco, re truchas.

—¿Una comida?

—El asado.

—¿Un postre?

—El helado.

—¿Una bebida?

—El fernet y el mate.

—¿Qué música escuchás?

—De todo, pero lo que más escucho es movidito. Regaetón, cumbia y me gustan los temas retro, ochentosos.

—¿Una banda o solista?

—Callejeros.

—¿Una película o serie?

—Rush, la de Niki Lauda. Y serie no soy de mirar.

—¿Un viaje?

—A Brasil con mis amigos hace un par de años. A Ferrugem.

—¿Una ciudad?

—Gualeguaychú.

—¿Un barrio o lugar de tu ciudad?

—El Parque de mi cuidad, es muy lindo.

—¿Qué lugar te gustaría conocer?

—Hace mucho que quiero conocer el sur argentino. No entiendo cómo no he ido, ya vamos a ir.

—¿Un hombre?

—Admiro mucho a Messi por su humildad y por todo lo que significa como deportista, y a mi viejo.

—¿Una mujer?

—Mi vieja Andrea, sin dudas y mi hermana Martina.

—¿Cuál es el contacto más groso que tenés en el celular?

—El Gabi Rodríguez, el que me prepara el auto. Es el más importante.

LA SELFIE RECARGADA

—¿A quién te gustaría ganarle una picada?

—A Matías Rossi.

—¿Y una pelea?

—Contra Lucas Matthysse.

—¿Qué te hubiese gustado ser de no haber sido lo que sos?

—Me hubiese gustado seguir la carrera de boxeador.

—¿A quién le sacás la roja?

—A Tinelli, no lo banco.

—¿Qué camiseta nunca te pondrías?

—La de Estados Unidos o Inglaterra.

REDES

—¿Cuántos grupos de WhatsApp tenés y cuál es el mejor?

—Entre ocho y 10 y el que más se usa es el de mis amigos más cercanos y se llama Juan F.

—¿Quién te gustaría que te siga en Instagram?

—Ester Expósito.

—¿Con quién te gustaría tener una selfie y en dónde?

—Con Matías Rossi en el podio, el segundo.