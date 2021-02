La Selfie: Manu Gómez se animó al tradicional pin pong

Manu jugará esta temporada en Central Entrerriano de Gualeguaychú, equipo que desistió de jugar la Liga Argentina y volverá al Torneo Federal donde fue campeón. Para el base es “un placer” vestir la camiseta del equipo donde fue figura su ídolo Raymundo Legaria.

—¿De qué equipo sos hincha?

—De Boca, fanático a morir. Por mi viejo.

—¿Un club?

—BH, el club de mi vida sin dudas.

—¿Un triunfo?

—El ascenso con BH. Sin lugar a dudas fue lo más lindo que me tocó vivir con el básquet.

—¿Un compañero con el que compartiste vestuario?

—Ignacio Echeverría porque estuvo conmigo en el vestuario desde inferiores hasta primera. No hay dudas.

—¿Un técnico?

—Nicolás Schepens, el mejor de todos.

—¿Una cancha?

—El Islas Malvinas, una caldera. La verdad que lleno mete miedo.

—En esa cancha siempre cuando empezaron a jugar la Liguillla había una bandera que decía “está noche acá no ganan ni Los Lakers”.

—Sí....un banderón.

—¿Cuál fue tu primer sueldo, viático o changa y en qué lo gastaste?

—Sí, me acuerdo, arranqué a cobrar en el primer Federal en 2016 y me compré un celular que todavía lo tengo.

—¿Cuál fue el tanto que más gritaste?

—No lo hice yo sino un compañero. Fue en las semifinales de la Liga Provincial con Olimpia, el quinto partido del triple. Era muy chico y daba los primeros pasos en primera y conseguir llegar esa final fue un montón. Lo hizo Alonso Virué.

—¿Con quién te hubiese gustado abrazarte después de un tanto?

—Me hubiera gustado cuando Scola la vuelca contra Estados Unidos en Grecia 2004 cuando le ganamos. Él se hace un corazón en el pecho con la mano. En ese momento me hubiera encantado abrazarlo.

—¿Cuál es tu top five de deportistas argentinos?

—Ginóbili, Messi, Diego Maradona, la Peque Pareto y Lucha Aymar.

—¿Tres del mundo?

—Roger Federer, Kobe Bryant y Diego.

—¿Para qué sos bueno?

—Soy muy buen cebador de mate que creo que es algo fundamental. Y hago una tarta de atún que es un marca registrada en la familia.

—¿Y cuál es el secreto?

—Nooo, queda ahí.

—¿Qué te gusta hacer en los momentos libres?

—Ir al río, comer un buen asado con los chicos y si no estoy en temporada, jugar un partidito de fútbol.

—¿De qué jugás al fútbol?

—De mitad de cancha para arriba, lo que sea.

—¿A qué cosas le tenés miedo?

—A las vueltas de la vida. Al destino.

—¿Qué cosas te sacan?

—Que te falten el respeto y sean desagradecidos.

—¿Qué cosas te hacen reír?

—Mis amigos, están totalmente locos. No hay uno sano.

—¿Cuál fue tu peor compra?

—Ahora en la pandemia me compre un pack plus de Playstation plus para poder jugar on line. Fue en el mercado negro, gasté como tres lucas y era por un año y medio. A la semana no me andaba más, me quería morir. Muy caliente.

—¿Una comida?

—Los ravioles con estofado de la abuela Carmen y las milanesas con puré de la abuela Elena.

—¿Un postre?

—Acá en Gualeguay hay un restaurante que se llama Cacería donde hace un volcán de dulce muy bueno. Lo recomiendo.

—¿Una bebida?

—La cerveza.

—¿Qué música escuchás?

—Escucho de todo, mis listas son un ensalada de frutas. Te puede saltar desde el Indio a Los Totoras.

—¿Una banda o solista?

—Callejeros.

—¿Una película?

—Harry Potter, todas. Soy fanático.

—¿Y series?

—Breaking Bad.

—¿Una ciudad?

—Gualeguay.

—¿Un barrio o lugar de tu ciudad?

—La Costanera.

—¿Qué lugar te gustaría conocer?

—El Caribe.

—¿Un hombre?

—Mi viejo, simple y auténtico.

—¿Una mujer?

—Mi vieja, es increíble. Completa.

—¿Cuál es el contacto más groso que tenés en el celular?

—Raymundo Legaria porque es un ídolo y tengo esa suerte.

—¿Ahora vas a jugar en el equipo que hizo historia?

—Sí... un orgullo.

LA SELFIE RECARGADA

—¿A quién te gustaría meterle un caño y decirle oleeee?

—A Ignacio Chale porque los que lo conocen saben que se enojaría demasiado. Obviamente después salgo corriendo porque está loco, ja.

—¿Qué te hubiese gustado ser de no haber sido lo que sos?

—Hubiese sido jugar de fútbol, me hubiera encantado.

—¿A quién le sacás la roja?

—A los mediocres.

REDES

—¿Qué camiseta nunca te pondrías?

—La de River.

—¿Cuántos grupos de whatsapp tenés y cuál es el mejor?

—Tengo como veintipico entre los de la facultad, amigos de la vida. Pero La Banda de Nucho, que es el grupo de mis amigos es el mejor.

—¿Quién te gustaría que te siga en instagram?

—Lio Messi.

—¿Con quién te gustaría tener una selfie y en dónde?

—Me gustaría tenerla con alguno de mis dos abuelos porque no llegué a conocerlos, solamente a uno de los dos y muy poco. Y más que nada a Cacho que dicen que fue una gran persona y no pude conocerlo.