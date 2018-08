La Selfie: Malvina Dagostino

—¿De qué equipo sos hincha?

—De Viale FBC, el local.

—¿Un club?

—Viale FBC, es el club de mi infancia.

—¿Una cancha?

—La de Talleres de Paraná porque es el lugar que más conozco para jugar y hace mucho tiempo que juego ahí. Jugar en tu cancha es lo mejor.

—¿Un técnico?

—Andrés Grancelli fue uno de los que más me ayudaron cuando arranqué a jugar en Paraná en Talleres.

—¿Un partido?

—El triunfo ante España en el Mundial U17 nunca me lo voy a olvidar. Fue algo muy emocionante.

—¿Una jugadora con la que compartiste vestuario?

—Hay muchas, pero una de las que más he compartido en el club es Sofi Chelini.

—¿Cuál fue el mundial que más te gusto?

—El de Brasil 2014 fue uno de los que más viví.

—¿Cuál fue el gol que más gritaste?

—Ahora en el Mundial U17, el triple ante Bielorrusia para ganar el partido sobre el final.

—¿De no haber sido jugadora de básquet qué te hubiese gustado ser?

—Jugadora de fútbol.

—¿A quién te gustaría meterle un caño?

—A Nadia Carrero de Talleres, a ella le gusta meter caños.

—¿Cuáles son los cuatro mejores deportistas argentinos?

—Lionel Messi, Manu Ginóbili, Del Potro y Scola.

—¿Y tres del mundo?

—Voy a elegir del básquet. Kobe Bryant, Michael Jordan y LeBron James.

—¿Qué es lo que mejor te sale?

—Me gusta joder y ponerle buena onda. Sobre todo cuando estoy en grupo.

—¿Qué te gusta hacer en los momentos libres?

—Estar con mis amigas y familia. Disfrutar de esos momentos.

—¿A qué cosas le tenés miedo?

—A no poder lograr los objetivos que me propongo.

—¿Qué cosas te sacan?

—Cuando no me salen las cosas. Cuando trabajás mucho en equipo y no se dan los resultados.

—¿Qué cosas te hacen reír?

—Estar con amigos y disfrutar de las bromas.

—¿Cuál fue tu peor compra?

—No tengo, por suerte. No me ha pasado.

—¿Cocinás?

—Sí, si tengo ganas cocino y me la rebusco.

—¿Una comida?

—Las milanesas con puré.

—¿Un postre?

—El helado de dulce de leche.

—¿Una bebida?

—El jugo de naranja.

—¿Qué música escuchás?

—De todo. No tengo un estilo, depende el momento.

—¿Una banda o solista?

—Abel Pintos.

—¿Una película o serie?

—High School Musical.

—¿Un viaje?

—A Disney con mi padrino en 2015.

—¿Una ciudad?

—Viale, es el lugar donde me crié y me encanta.

—¿Un lugar para vivir?

—Rosario.

—¿Qué lugar te gustaría conocer?

—Europa.

—¿Un hombre?

—Dos, mi papá Daniel y mi abuelo Luis.

—¿Una mujer?

—Varias: mi mamá Andrea, mi abuela Hilda María y mi hermana Carmela.

—¿Cuál es el contacto más groso que tenés en el celular?

—Los más grosos son los de mi familia.

—¿Cuántos grupos de whatsapp tenés y cuál es el mejor?

—Uff, tengo un montón, no sé cuántos. Los jóvenes hacemos un grupo a cada momento. De todos elijo uno que somos amigas del básquet. Somos cuatro que nos hicimos amigas por el básquet. No al doping se llama.

—¿Si te obligarán a salir de un grupo de cual saldrías y por qué?

—No podría salir de ninguno en todos los que estoy la paso bien. Soy activa cuando estoy con el celu.

—¿Si te dieran a elegir cinco nombres libres para armar un grupo de whatsapp a quién elegirías?

—Ginóbili, Kobe Bryant, LeBrom, Sofi Wolf y Messi.

—¿Cómo se llamaría ese grupo?

—Los amigos de Malvina, ja ja.

—¿Con quién te gustaría tener una selfie y en donde ?

—Con Ginóbili en cualquier lugar.