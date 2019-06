La capitana del ascenso de Talleres

Macarena Botello nació el 16 de diciembre de 1992 en Paraná. Jugó al hockey sobre patines, hizo patín artístico y gimnasia deportiva, pero se enamoró del hockey sobre césped a los 10 años y no lo pudo abandonar .

Talleres, su segunda casa, fue el lugar donde se desarrolló como jugadora.

Ganó campeonatos en las inferiores e integró varias selecciones entrerrianas.

Llegó a la Primera División desde muy pequeña hasta convertirse en la capitana del equipo Rojo.

En 2015, 2016 lograron dos subcampeonatos en el Regional de Clubes. En 2017 se quedaron con el título en Concordia del Regional de Clubes C.

Luego ganaron en la B y hace dos semanas logró el ascenso para disputar el Regional Damas A NEA de la temporada 2020 luego de lograr el segundo puesto del Regional B que se desarrolló en la ciudad de San Nicolás.

Maca es una de las mejoras jugadoras de hockey de Paraná. Además arbitra las categorías menores y estudia permanentemente para perfeccionarse.

El año pasado se recibió de kinesióloga y trabaja en consultorio.

—¿De qué equipo sos hincha?

—De Talleres y en los papeles de Boca, porque toda mi familia es de Boca.

—¿Un club?

—Talleres, es mi segunda casa. Entre la escuela y la facultad fue siempre mi cable a tierra y en donde hice muchas amigas.

—¿Un triunfo?

—El Torneo Local 2015 contra Jockey y la Liga de ahora fue un triunfo bastante grande. Y como campeonato el de la Liga B.

—¿Un equipo?

—Dos: mi equipo Sub 18 que en ese momento era la Quinta División y después la Primera de este año.

—¿Una jugadora con el que compartiste vestuario?

—Cinco: la Sofi Morande, Micky Varisco, Chuni Herrera y Caro Nader, Fer Telleria.

—¿Un técnico?

—Martín Vich fue el entrenador de siempre. Nos formamos con él y siempre nos cuidó mucho. Un referente.

—¿Una cancha?

—El Toribio Ortiz, mi casa.

—¿Cuál fue el gol que más gritaste?

—Soy reexagerada para gritar los goles. En el torneo local que mencioné, un gol de corto de Lelis (Rudis), un bombazo mal y el gol del empate del ascenso a la A. Fue un desahogo.

—¿Un torneo?

—El ascenso a la B el año pasado y este año fue muy torneo. Mostramos que estamos a un muy buen nivel.

—¿Cuál es tu top five de deportistas argentinos?

—Messi, Lucha Aymar, Ginóbili, Delpo y Mascherano.

—¿Y tres del mundo?

—Messi, Federer y Jordan.

—¿Qué es lo que mejor te sale?

—Hacer tortas, me encanta. Me gusta busco y a veces invento. Mi vieja siempre nos hizo las tortas de cumpleaños y mi papá la decoraba. Los postres de las peñas soy media fija.

—¿La mejor torta de Maca?

—La torta de coco.

—¿Cuál fue tu primer sueldo y en qué lo gastaste?

—Empecé a arbitrar en 2012 y seguro lo gasté en alguna comida con amigas y después mi primer sueldo como kinesióloga fue una cena. Lo invité a comer a mi novio Maxi.

—¿A qué cosas le tenés miedo?

—A las cucarachas y después a la muerte, porque la vida es tan linda que es difícil enfrentarlo.

—¿Qué cosas te sacan?

—Me molesta la gente que no admite que se equivocó y le busca la vuelta. Y la gente maleducada o maltratadora. Internamente me indigna.

—¿Cuál fue tu peor compra?

—Por internet. Hice dos veces el mismo pedido: dos pares de zapatillas y dos conjuntos deportivos. No me cargaba, lo hice de nuevo, lo hice de nuevo y después me llegaron las dos cosas, ja. Uno se lo regalé a mi mamá que justo le quedaba.

—¿Una comida?

—Ñoquis con salsa.

—¿Un postre?

—La torta marquise. Base de brounie, crema, dulce de leche y frutos rojos.

—¿Una bebida?

— Agua y para compartir un buen momento, un vino.

—¿Qué música escuchás?

—De todo un poco. Me gustan mucho Cerati y Abel Pintos. Es como el repertorio del consultorio.

—¿Una película o serie?

—Película, Contratiempo, y serie, Friends, me encanta aunque sea un ratito para acostarte feliz.

—¿Un viaje?

—Con mis amigas hace tres veranos a Brasil. Fue increíble.

—¿Una ciudad?

—Paraná y Corrientes donde tengo gran parte de mi familia.

—¿Un lugar para vivir?

—Me gusta Paraná y después me gustaría Grecia. Ya vamos a ir.

—¿Un barrio?

—El Parque Urquiza me gusta mucho, pero la zona de calle Perón donde pasé mi infancia y estaban todas mis amigas. De ahí nos íbamos caminando al club.

—¿Un hombre?

—Mi abuelo y mi viejo.

—¿Una mujer?

—Mi vieja, obvio y mi abuela.

—¿Cuál es el contacto más groso que tenés en el celular?

—Cholulos no tengo muchos, tengo dos chicas que son árbitros internacionales que las conocí en un torneo. Son grosas por el nivel. Y después mi abuela. Tiene 90 años y me manda mensajitos, me llama.

—¿Cuántos grupos de Whatsapp tenés y cuál es el mejor?

—Tengo una millonada porque se generan grupos todo el tiempo. Pero los mejores son las de mis amigas de la escuela y de rejunte.

—¿Con quién te gustaría tener una selfie y en dónde?

—No soy muy fanática. Pero si viviera me encantaría con Cerati. Y ahora con Messi en cualquier lugar.

LA SELFIE RECARGADA

—¿A quién te gustaría meterle un caño y decirle oleeee?

—A Cristiano Ronaldo por soberbio.

—¿Qué te hubiese gustado ser de no haber sido lo que sos?

—Admiro mucho la gente que tiene un don artístico. Algo relacionado con el arte, música, baile o pintura. Y después, más cerca de mi realidad, maestra jardinera.

—¿Con quién no te sentarías a tomar un café?

—No tengo cuestiones personales con nadie. Pero te diría con un político para hacer campaña.

—¿A quién le sacás la roja?

—A la gente violenta.

—¿Qué camiseta nunca te pondrías?

—No jugaría en otro club que no fuera Talleres.

—¿Cuál fue el peor partido de tu vida?

—Tengo varios, no por jugar mal, pero si de perder finales sobre el final como nos pasó en Rosario. El año pasado la final con CAE, faltaban 20 segundos, nos empatan y perdimos por penales.