La Selfie: Lucas Escobar

Lucas Escobar nació en Concordia el 23 de mayo de 1984. De pequeño jugó al fútbol en Regatas y en Salto Grande. A los 14 se mudó a Crespo donde vivió un año y jugó en el Verde. Debutó en la Primera en la Liga Paranaense a los 15 años y luego se sumó a las divisiones inferiores de Unión de Santa Fe. Quedó libre y se fue a jugar a El Quillá donde salió campeón. En Santa Fe terminó la secundaria y luego estudió gastronomía en el Instituto Sol y laburó en una empresa de turismo. En 2011 abrió su primer restaurante y hace ocho años puso Fratello Al Natural en San José de Rincón. Lucas participó en 2017 en el Programa Dueños de la Cocina por Telefé y fue finalista. Su pase lo compró Artear y es parte del Programa Cucinare que se emite por Canal 13 desde fines de 2017 hasta la actualidad. Está casado con Luisina y es papá de Juana y León. Este fin de semana representa al país en el primer Torneo Internacional de Parrilleros que se desarrolla en Valdivia, Chile. Luquitas es amante de las carnes y es un crack de la cocina. A cada plato le pone onda y conquista los paladares de la región y el país.





—¿De qué equipo sos hincha?

—De Colón de Santa Fe porque me enamoré cuando vine a jugar acá. Es reloca la historia porque yo jugaba en Unión y en las inferiores no me dejaban entrar a la cancha porque tenía que hacerme socio y como no tenía plata, no podía. Colón ese año jugó el torneo con todos los equipos grandes y como yo venía de Concordia nunca había entrado a una cancha de Primera. Y me fui a ver Colón ante Boca, River y Vélez y me enamoré.

—¿Un club?

—Colón.

—¿Una cancha?

—El Cementerio de los Elefantes.

—¿Un jugador con el que compartiste vestuario?

—Un amigo de cuando era chico: Juan Dalzoto. De Salto Grande hasta Unión.

—¿Un partido?

—El día que debuté contra Neuquén en la cancha de Unión de Crespo. Metí dos golazos y ganamos 3 a 1. Están los registros en el Ovación de Diario UNO. A ese equipo de Neuquén lo dirigía el papá del Ratón Ayala.

—¿Cuál fue el Mundial que más te gusto?

—El del 90. Tenía 6 años y todavía me acuerdo.

—¿Cuál fue el gol que más gritaste?

—El de Maximiliano Rodríguez de volea a México en el Mundial de 2006. Salí corriendo desde el restaurante de un amigo en Concordia que quedaba por bulevar Urquiza hasta la plaza 25 de Mayo. Hicimos como 10 cuadras corriendo con todos los gurises.

—¿Qué te hubiese gustado ser de no haber sido lo que sos?

—Jugador de fútbol profesional. Un partidito por lo menos en Primera.

—¿A quién te gustaría meterle un caño?

—A Riquelme para atrás como el que le hizo a Mario Yepes en la cancha de Boca.

—¿Cuáles son los cinco mejores deportistas argentinos?

—Del Potro, Ginóbili, Messi, Palermo y el Chino Maidana.

—¿Y tres del mundo?

—Ayrton Senna, Zinedine Zidane y Michael Jordan.

—¿Qué es lo que mejor te sale?

—Supuestamente cocinar.

—¿Un chef?

—Mauro Colagreco.

—¿Cuál fue tu primer sueldo y en qué lo gastaste?

—Mi primer sueldo lo ahorré y cuando pude me compré un Citroën Súper América modelo 86. Me venía de Concordia a Santa Fe. Una nave.

—¿Qué te gusta hacer en los momentos libres?

—Me gusta estar mucho con mi familia y mis amigos.

—¿A qué cosas le tenés miedo?

—A la soledad.

—¿Qué cosas te hacen reír?

—Las comedias, los videos y juntarme con los vagos.

—¿Cuál fue tu peor compra?

—Un 307, lo recibí porque necesitaba la plata y era una catramina. Al final terminó saliéndome el doble.

—¿Una comida?

—El asado, hermano.

—¿Un plato?

—Milanesas con puré.

—¿Un corte de carne?

—El ojo de bife.

—¿A quién te gustaría cocinarle?

—A Messi en Fratello.

—¿Un postre?

—El flan con dulce de leche.

—¿Una bebida?

—El vermut: Cinzano, Campari, soda, hielo y nada más. Una rodajita de naranja también. Mortal...

—¿Qué música escuchás?

—Me gusta mucho el rock nacional, pero escucho de todo según el momento.

—¿Una banda?

—La Renga.

—¿Una película o serie?

—Dos: Top Gun y Forrest Gump.

—¿Un viaje?

—A París, me volvió loco.

—¿Una ciudad?

—Nueva York.

—¿Un lugar para vivir?

—La montaña, Córdoba ponele.

—¿Qué lugar te gustaría conocer?

—Perú.

—¿Un hombre?

—Mi viejo, Jorge.

—¿Una mujer?

—Mi vieja Alicia.

—¿Cuál es el contacto más groso que tenés en el celular?

—Leopoldo Carranza, un amigo.

—¿Cuántos grupos de Whatsapp tenés y cuál es el mejor?

—No tengo muchos, la familia y uno de la 84 que es la categoría de los que jugábamos en Concordia. Pero no soy de los grupos cuando me hinchan las bolas me voy,

—¿Si te dieran a elegir cinco nombres libres para armar un grupo de Whatsapp, a quién elegirías?

—El grupo de mis cinco hermanos. Hay dos que ya no las tengo más, pero si pudiera hacer un grupo y volver a charlar, sería con ellos.

—¿Con quién te gustaría tener una selfie y en dónde?

—Con toda mi familia en Disney, es un sueño que tengo.