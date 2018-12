La selfie: Licho Álvarez

Lisandro Licho Álvarez nació en Paraná el 6 de agosto de 1984. Jugó al básquet en Talleres y Rowing. Fútbol en el barrio y un paso fugaz por el sóftbol en Talleres. A los 14 años el profe de Música de la escuela dijo "¿Quién quiere aprender a tocar la guitarra, lo aparto de la clase'". Fue ahí que tuvo su primer contacto con la música. Aprendió a tocar la guitarra y luego la armónica influenciado por Los Piojos. Luego estudió canto y junto a su amigo-hermano Juan Cruz impulsaron la banda. En 2000 nació la banda de rock La Posta integrada por Licho, Juan Cruz Anzola y Gervasio Anzola. Luego se sumaron Nicolás Banegas Sacks, Ale Bravo y Nico Roldán. Con un estilo definido y un público fiel, La Posta se convirtió en una reconocida banda de Paraná. Ha tocado en varios escenarios de la provincia y el país y fueron teloneros de grandes bandas. Licho además se recibió de chef y considera la cocina como un arte, como la música.

—¿De qué equipo sos hincha?

—Desde la cuna de Boca. Mi abuelo me hizo hincha de Boca.Cuando nací tenía la camiseta.

—¿Un club?

—Talleres porque pasé toda mi infancia: el barrio, la pileta, el básquet.

—¿Una canción de cancha?

—Boca... Boca de mi vida, vos sos la alegría... de mi corazón.

—¿Un jugador?

—El Titán, Martín Palermo.

—¿Un disco?

— Wayflowers de Tom Petty.

—¿Cuál fue el gol que más gritaste?

—El de Palermo a Perú el día de la lluvia por las Eliminatorias a Sudáfrica. Lo lloré.

—¿A quién te gustaría meterle un caño?

—A Jonatan Maidana, por traidor.

—¿Cuál fue el mundial que más te gustó?

—Malasia 1997, Argentina Campeón del Mundo Sub 20. Me encantó cómo jugaba ese equipo y lo viví

a pleno. Me enganché mucho con el fútbol.

—¿Cuáles son los cinco deportistas argentinos que más te gustan?

—Maradona, Ginóbili, Seba Bértoli,Exequiel Bastidas, mi cuñadoy el Loco Montenegro.

—¿Y tres del mundo?

—Kobe Bryan, Djokovic y Hazard,un crack.

—¿Qué es lo que mejor te sale?

—Cocinar, soy cocinero y me encanta. Siempre me gustó, mi vieja no era demasiado buena, cuando éramos chicos y le criticaba las salsas, ja. Le falta ese toque. Ahora que es abuela hace las salsas re bien.

—¿Qué te hubiese gustado ser de no haber sido lo que sos?

—Me hubiese gustado ser ingeniero en sonido y productor musical. Ingeniería en sonido es bastante tedioso y en una época tuve la intención de hacerlo, pero me tenía que ir a Buenos Aires, era mucha plata y no lo podía costear y me bajé. —¿Qué te gusta hacer en los momentos libres? —Tocar la guitarra con Daiana, mi novia y con Pía, mi nena. También están las perras escuchando. —¿Cuál fue tu primer sueldo y en qué lo gastaste? —Me acuerdo porque tenía 9 años. Le limpiaba la casa a mi abuela por 1 peso por día y cuando terminó el mes me compré un Caballero del Zodíaco. —¿A qué cosas le tenés miedo? —A que le pasen cosas malas a mi familia. —¿Qué cosas te sacan? —La injusticia y los políticos. —¿Qué cosas te hacen reír? —Pía, mi nena. Tiene 4 años y me hace morir de risa. —¿Cuál fue tu peor compra? —Un televisor LED de 39 pulgadas re trucho y se lo llevó una expareja, ja. —¿Qué plato te gusta hacer? —Me gusta hacer asados a la parrilla. Cualquier tipo de carne. Y en la cocina me encanta hacer todo lo que sea a base de carne y me gusta improvisar en las salsas. Es un arte la cocina. —¿Una comida? —El puchero. —¿Un postre? —El helado de chocolate y frutilla. —¿Una bebida? —El whisky. —¿Qué música escuchás? —Escucho de todo, pero el rock es lo que hay. —¿Una banda? —Los Rolling Stones. —¿Una película o serie? —Lost. —¿Un viaje? —Me gustaría conocer Europa, Londres. —¿Un lugar para vivir? —Alta Gracia, Córdoba. —¿Qué lugar te gustaría conocer? —Machu Pichu. —¿Un hombre? —Mi abuelo Amaro. —¿Una mujer? —Mi mamá, Marta. —¿Cuál es el contacto más groso que tenés en el celular? —El Robert, fue manager de La Posta, es uno de mis mejores amigos y siempre está.