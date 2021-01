La Selfie con la jugadora Natalia Dreiszigacker

Nati es una de las referentes del plantel que va a disputar la máxima categoría del vóley argentino con su club. El 6 de febrero será el gran día. Debutarán ante Mupol por la Liga Argentina Femenina. Al día siguiente se medirán con River Plate. La opuesto del PRC también es entrenadora de las categorías formativas del club junto a Fernando Zapata, su DT. Además tiene un gabinete de uñas donde desarrolla otra de sus profesiones.

El ping pong

—¿De qué equipo sos hincha?

—De Boca Juniors, en mi familia son todos de Boca, si llego ser de River me echan.

—¿Un club?

—Rowing, es mi segunda casa, literal.

—¿Un técnico?

—Tuve un técnico en las inferiores que marcó mucho que fue Walter Pelozo.

—¿Una compañera con la que compartiste vestuario?

—Sabrina Cabaña, es una de mis mejores amigas y nos conocemos desde chiquitas. El vóley fue nuestra unión.

—¿Una cancha?

—La de Rowing, no hay con qué darle.

—¿Cuál fue el punto que más gritaste?

—El que yo recuerdo fue una semifinal. Íbamos 2 a 0 abajo en sets y me tocó entrar e hice un montón de puntos. Lo disfruté mucho porque íbamos perdiendo y dije ‘tenemos que ganar’. Fueron varios puntos de esa serie. Fue contra Paracao.

—¿Cuál es tu top five de deportistas argentinos?

—Los que me gustan son todos de vóley. Daniela Bulaich de San Lorenzo,. Julieta Lascano, Bianca Farriol y Vicky Mayer y la entrerriana Lucía Fresco.

—¿Tres del mundo?

—Paola Egonu, es una bomba, la amo. Ebrar Karakurt y Silvia Nwalakor.

—¿Para qué sos buena?

—En hacer reír a las personas, no sé si se ríen de mi o se ríen conmigo.

—¿Qué te gusta hacer en los momentos libres?

—Me gusta estar con mi amigas, ver Netflix, tomar sol.

—¿A qué cosas le tenés miedo?

—A la muerte.

—¿Qué cosas te sacan?

—La impuntualidad, odio la gente que llega tarde. Me molesta, es algo que me saca. No lo puedo creer porque yo llego 10 minutos antes a todos lados, aunque capaz ese también sea un problema.

—¿Cuál fue tu peor compra?

—No tengo algo. Una vez me compré ropa en una página china en internet y eran unas mangas para jugar al vóley horribles.

—¿Una comida?

—Los fideos con crema. Me encantan, los amo.

—¿Un postre?

—Helado.

—¿Una bebida?

—El Gin Tonic.

—¿Qué música escuchás?

—Me gusta de todo, pero más rock nacional. Más de ese estilo.

—¿Una banda o solista ?

—La Vela Puerca.

—¿Una película o serie?

—Outlander.

—¿Un viaje?

—Cuando me fui a Europa, conocí varias ciudades en 2018.

—¿Qué ciudades conociste?

—Londres, París, Venecia, Florencia, Roma y después en Barcelona y Madrid y las ciudades que las rodean.

—¿Una ciudad?

—París, me encantó.

—¿Un barrio o lugar de tu ciudad?

—Mi barrio, mi casa, la zona de barrio Mercantil. Es donde me crié y estuve siempre.

—¿Un hombre?

—Mi papá, Mario.

—¿Una mujer?

—Mi mamá, Diana.

—¿Cuál es el contacto más groso que tenés en el celular?

—Mi mamá.

LA SELFIE RECARGADA

—¿A quién te gustaría meterle un caño y decirle oleeee?

—A Daniela Bulaich, porque es una grosa, me encanta. Además yo juego de opuesto y ella de punta así que la bloquearía.

—¿Qué te hubiese gustado serde no haber sido lo que sos?

—Me gusta como soy, no me gustaría ser otra persona. Me gusta mi personalidad y no me veo de ejemplo con otra persona.

—¿A quién le sacás la roja?

—A mi entrenador, ja. Se lo merece por ahí. Igual lo quiero una banda. A Fernando Zapata, ja. Y eso que es mi colega porque trabajo con él con las nenas.

REDES

—¿Cuántos grupos de Whats-App tenés y cuál es el mejor?

—Tengo 18, pero el que más quiero es el de mis amigas.

—¿Y cómo se llama?

—No te lo puedo decir porque tiene un nombre fuera de lugar, ja.

—¿Quién te gustaría que te siga en instagram?

—Paola Egonu, la amo.

—¿Con quién te gustaría tener una selfie y en dónde?

—Con ella en algún estadio italiano, son una bomba.