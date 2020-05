La Selfie: La joya de Rowing que llegó a lo más lejos

Martín Chiappesoni nació el 30 de julio de 1990 en Paraná. De chico jugó al fútbol, al básquet y al rugby al mismo tiempo. Finalmente a los 15 se decidió definitivamente por la ovalada. Jugó en el Paraná Rowing Club, el club de sus amores, desde los 12 años hasta los 20. Luego se mudó a Atlético del Rosario donde vistió la camiseta hasta los 25.

El talentoso jugador disputó varios torneos importantes en su carrera antes de emigrar al Viejo Continente. Formó parte de los seleccionados de la UER y jugó Argentinos con Entre Ríos y Buenos Aires XV. Y el tradicional Seven de la República.

Vistió la camiseta de Argentina XV, Jaguares (no los de ahora, antes era el equipo B de Argentina). Fue parte de los Pumas Seven y de Los Pumitas. El entrerriano jugó varios torneos importantes en su carrera deportiva como el Circuito Mundial de Seven, World Juniors Cup, Sudamericanos con el Seven y el XV, Tibilis Cup, Nations Cup,

De Rosario pasó a jugar en Europa. Primero jugó en Dax para disputar el Pro D2 de Francia. En su segunda incursión como profesional se sumó al Colomiers, equipo en el que juega actualmente.

El Chino de 1,93 metros es uno de los jugadores más importantes que dio la ciudad de Paraná en la historia y hoy pasa la cuarentena en Mont-de- Marsan, donde espera la vuelta al ruedo.

—¿De qué equipo sos hincha?

—Rowing, donde juegan todos mis amigos.

—¿Un club?

—Plaza (Atlético del Rosario), por que varios años ahí y tengo muy lindos recuerdos.

—¿Un triunfo?

—La gran patada de Maxi Duerto, no es necesario aclarar nada más.

—¿Un equipo?

—Colomiers Rugby, donde estoy jugando actualmente.

—¿Un compañero con el que compartiste vestuario?

—Juan Pablo Taleb, uno de mis mejores amigos.

—¿Un estadio o una cancha?

—Twickenham (Londres, la Catedral del Rugby), hermoso estadio donde pude jugar el circuito de seven.

—¿Cuál fue el gol o try que más gritaste?

—Un try contra Biarritz en su casa, ganamos y los dejamos afuera de los playsoff.

—¿Con quién te hubiese gustado abrazarte después de un gol o try?

—Con mi abuela Paula la más linda.

—¿Cuál es tu top five de deportistas argentinos?

—Manu Ginóbili, Patricio Albacete, Martín Palermo, Luciana Aymar y Messi.

—¿Y tres del mundo?

—Ayrton Senna, Roger Federer y Richie McCaw.

—¿Para qué sos bueno?

—Hacerle bromas a mis amigos.

—¿Qué te gusta hacer en los momentos libres?

—Irme al campo a cazar y estar al aire libre.

—¿A qué cosas le tenés miedo?

—A los tiburones, no sé por qué.

—¿Qué cosas te sacan?

—Los políticos y la mentira.

—¿Que cosas te hacen reír?

—Muchas cosas, bromas entre amigos sobre todo.

—¿Cuál fue tu peor compra?

—Unas zapatillas que me quedaron chicas.

—¿Cuál fue tu primer sueldo y en qué lo gastaste?

—Una beca de la UAR y me compré un rifle pcp.

chiappesoni.jpg

—¿Una comida?

—Costillar en el horno de barro de mi campo.

—¿Un postre?

—Frutillas con crema.

—¿Una bebida?

—Fernet con amigos.

—¿Qué música escuchás?

—De todo un poco pero me gusta mucho el folclore argentino y la cumbia.

—¿Una banda o solista ?

—Jorge Cafrune.

—¿Una película o serie?

—Breaking Bad.

—¿Un viaje?

—A Brasil con mi novia de vacaciones año 2015.

—¿Una ciudad?

—Paraná.

—¿Un barrio o lugar de Paraná?

—La Balsa, el mejor lugar del mundo.

—¿Qué lugar te gustaría conocer ?

—La Selva del Congo.

—¿Un hombre?

—Miguel Chiappesoni, mi viejo.

—¿Una mujer?

—Son cuatro y va por edad: mi abuela, mi vieja, mi hermana y mi novia.

—¿Cuál es el contacto más groso que tenés en el celular?

—El del Negro Perasso.

LA SELFIE RECARGADA

—¿A quién te gustaría meterle un caño y decirle oleeee?

—A Tato Venturotti un amigo con el cual jodemos todos los días

—¿Qué te hubiese gustado ser de no haber sido lo que sos?

—Algo relacionado al campo, estudie un año Agronomía.

—¿A quién le sacás la roja?

—A toda la clase política argentina y seríamos potencia.

—¿Qué camiseta nunca te pondrías?

—La verdad que no tengo tanta rivalidad con nadie, pero bueno la de Colón no me gusta para nada, ja ja.

REDES

—¿Cuántos grupos de whatsapp tenés y cuál es el mejor?

—Tengo cinco grupos y el mejor de todos es el Chiker!

—¿Quién te gustaría que te siga en instagram?

—Mi viejo porque no tiene Instagram, ja. Pero mejor así.

—¿Con quién te gustaría tener una selfie y en dónde?

—Con mis cuatro abuelos en medio de un buen asado en el campo escuchando todas sus

historias.