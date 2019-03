La Selfie: Juan Jozami

—¿De qué equipo sos hincha?

—De River Plate.

—¿Una marca?

—Kawasaki.

—¿Un club?

—El Atlético Echagüe Club, no me nombrés a otro. Soy de Echagüe, donde nací, donde nadé y me crié.

—¿Un piloto?

—Joaquín Poli porque valoro la persona, la humildad y la calidad que tiene. Reúne todo.

—¿Una carrera?

—El Enduro del Verano 2015.

—¿Un circuito?

—El Predio del Letu en Villa Gesell.

—¿Un rival?

—Yo tengo la vara alta y para mí el rival es Joaquín Poli. Siempre apunto alto; le he corrido y nunca le pude ganar, pero es mi rival, punto.

—¿Un triunfo?

—La carrera que me trajo a hacer esta nota. El Enduro de Verano 2019. Se dio la carrera y nos preparamos mucho tiempo y la gente no lo entendería. Cuando largo no busco resultados, hago lo que me y cuando termino me fijo cómo salí. Esa es mi mentalidad. Y este año se hizo todo.

—¿Una moto?

—Kawasaki 450 KXF 2014, aclaro lo del año porque me das una nueva y no me gusta. Uso una 2014.

—¿Una caída?

—Un montón, pero si tengo que elegir una, la que me enseñó a vivir: la de la muñeca. Fue en marzo de 2016 en el Nacional de Motocross, prueba a tanque lleno. La caída me enseñó a vivir, no tengo más muñeca.

—¿En qué lugar te gustaría competir?

—Le Touquet de Francia, es un sueño que espero poder cumplir. Cuando crea estar preparado lo voy a hacer.

—¿Cuál fue el gol que más gritaste?

—Marcos Rojo a Nigeria en el último Mundial.

—¿A quién te gustaría ganarle una carrera?

—A mí mismo.

—¿Cuál fue el Mundial de fútbol que más te gusto?

—El de 2014. Fuimos a la final con un grupo de amigos. Terminó el partido con Holanda y dijimos nos vamos, y salimos. No conseguimos entradas, lo vimos en el Fan Fest. Estar ahí fue heroico.

—¿Cuál es tu top five de deportistas argentinos?

—Messi, Maradona, Del Potro, Fangio y Joaquín Poli.

—¿Y tres del mundo?

—Usain Bolt, Ayrton Senna y Manu Ginóbili, los elijo por lo que son y fueron, más allá del deporte.

—¿Qué te hubiese gustado ser de no haber sido lo que sos?

—Me gustaría ser lo que soy en la semana previa del Enduro de Verano hace ocho años. En esa semana hago la vida de un deportista profesional, esa vida me hubiese gustado haberla vivido siempre.

—¿Qué es lo que mejor te sale?

—Concretar desafíos.

—¿Qué te gusta hacer en los momentos libres?

—Desde que nació mi hija Juana, estar con ella.

—¿Cuál fue tu primer sueldo y en qué lo gastaste?

—Arranqué a trabajar de chico y no recuerdo, pero seguro deben haber sido un par de zapatillas porque era loco de las zapas.

—¿A qué cosas le tenés miedo?

—A que le pueda pasar algo a mi hija.

—¿Qué cosas te sacan?

—La falta de respeto.

—¿Qué cosas te hacen reír?

—Voy a quedar como un baboso, pero cuando mi hija se ríe, yo me río.

—¿Cuál fue tu peor compra?

—La moto que uso y que decidí dejar para toda mi vida. La compré en 2016 para correr esta carrera, me fui a Mendoza a buscarla y me estafaron. Parecía cero kilómetro y cuando la desarmo para ponerle los fierros míos, me encuentro que el motor era una estafa. Estaba todo partido y roto por dentro. Me reembolsaron algo de dinero y compré todos los repuestos nuevos y me armé la moto que quiero tener. Lo peor que compré lo tengo y lo voy a tener toda mi vida.

—¿Una comida?

—Boga a la parrilla a la pizza.

—¿Un postre?

—Chocolate con almendras y dulce de leche granizado y no puedo porque me estoy cuidando.

—¿Una bebida?

—La Coca Zero, gracias a Dios la inventaron.

—¿Qué música escuchás?

—De todo, escucho de todo.

—¿Una película o serie?

—¿Conoces a Joe Black? y Gladiador. Me dejan algo.

—¿Un viaje?

—El que estoy por hacer ahora con mi familia.

—¿Un lugar para vivir?

—Rosario, me gusta la gente de Rosario.

—¿Un barrio?

—Barrio El Sol, mi infancia.

—¿Un hombre?

—Dos: lo fue mi abuelo Luis Abraham Jozami, un amigo y lo es mi padre ahora. No gozo de la mejor relación, pero es un pilar para mí.

—¿Una mujer?

—Mi mujer María Florencia.

—¿Cuál es el contacto más groso que tenés en el celular?

—El de Tato, él sabe.

—¿Cuántos grupos de whatsapp tenés y cuál es el mejor?

—Tengo tres y tengo porque me sirve para entrenar, pero si pudiera no estaría en ninguno. Me sacan de mi eje.

—¿Con quién te gustaría tener una selfie y en donde?

—Con mi entrenador Maxi Falcón. El me llevó a esta meta y ahora me gustaría sacarme un selfie en el arco de llegada de la 602 k de Córdoba, el ultratriatlón más exigente. Voy a estar ahí porque me parece increíble lo que está por lograr y desde donde. Esa selfie sería muy importante para mí.

















El Gladiador de las arenas de Gesell