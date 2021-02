La Selfie: Juan Burgos voz oficial de Sportivo Urquiza

—¿De qué equipo sos hincha?

—Fanático de Sportivo Urquiza y Boca Juniors.

—¿Un club?

—Sportivo Urquiza, mi segunda casa.

—¿Un triunfo?

—La final del Torneo Clausura 2019 que Sportivo Urquiza le ganó a Peñarol. Es algo inolvidable para todos los hinchas de la V Azulada.

—¿Un dirigente?

—Antonio Alegre, que salvó a Boca de la quiebra en la década del 80.

—¿Un equipo?

—El plantel de Boca 2005 dirigido por el Coco Basile.

—¿Una cancha?

—La Bombonera, el templo.

—¿Un director técnico?

—Gustavo Romero en Sportivo y Bianchi en Boca.

—¿Un torneo?

— El Federal C 2018 que Sportivo Urquiza llegó a la final ante Carcarañá.

—¿Cuál fue el gol que más gritaste?

—El gol de Juan Manuel Villaverde, en la final ante Belgrano de 2016, que Sportivo Urquiza volvió a salir campeón tras varios años.

—¿Con quién te hubiese gustado abrazarte después de un tanto?

—Con mi viejo.

—¿Cuál es tu top five de deportistas argentinos?

—Los mejores cinco de la Argentina son; Riquelme, Maradona, Ginóbili, Messi y Palermo.

—¿Tres del mundo?

—Cristiano, Federer, Nadal.

—¿Para qué sos bueno?

— Para el diseño gráfico, es algo que aprendí mirando videos y hoy me gusta hacerlo. Hago muchas imágenes para el club del cual soy prensa y me gusta armar nuevas placas, temporada tras temporada.

—¿Y qué te gusta hacer como diseñador?

— Me encanta hacer wallpaper de jugadores. Los mejores que me salieron fueron para los destacados de Minuto a Minuto en la temporada 2019, que hice imagen jugador por jugador.

—¿Qué te gusta hacer en los momentos libres?

—Escuchar música, es algo que me apasiona.

—¿Qué cosas te sacan?

—La falta de empatía.

—¿Qué cosas disfrutás más?

—Las juntadas con mis amigos, es algo que gusta y me hace reír mucho. Siempre hay cosas para sonreír.

—¿A qué le tenés miedo?

—A que me falte alguna de las personas importantes de mi vida.

—¿Cuál fue tu peor compra?

— Una remera, que nunca la pude usar jajaja no sé para qué me la compré.

—¿Una comida?

—Pizza, lo mejor que existe.

—¿Un postre?

—Las tortas que hace mi hermana, cualquiera porque todas son ricas.

—¿Una bebida?

—La Coca, algo que no puede faltar nunca.

—¿Qué música escuchás?

—De todo, no tengo un estilo definido. Escucho lo que sea.

—¿Una banda o solista ?

— Rodrigo o Intoxicados.

—¿Una película?

—Breaking Bad.

—¿Una ciudad?

—Salta, el lugar donde nací y al que siempre volvería.

—¿Un barrio o lugar de tu ciudad?

—La Floresta.

—¿Un viaje?

—A Carcarañá, cuando jugamos la final de ida ante Sportivo Urquiza.

—¿Qué lugar te gustaría conocer?

—Amsterdam, un lugar que me encantaría conocer y un sueño a cumplir.

—¿Un hombre?

—Hernán, mi viejo.

—¿Una mujer?

—Mabel, mi vieja.

—¿Cuál es el contacto más groso que tenés en el celular?

—El de David Ayala, el cinco de Estudiantes, siempre hablo con él y tuve la oportunidad de conocerlo en Santa Fe en una concentración. Es una gran persona y con mucha humildad.

LA SELFIE RECARGADA

—¿A quién te gustaría hacerle una entrevista?

—A Román, y ya hice una imagen cuando volvió a Boca Juniors con las Copas Libertadores.

—¿Qué te hubiese gustado ser de no haber sido lo que sos?

— Periodista deportivo. Hoy aprendo día a día desde la labor que me toca en Sportivo Urquiza. Desde el lugar de prensa uno va conociendo a cada periodista y de cada uno va sacando lo bueno.

—¿A quién le sacás la roja?

—A D’onofrio, el presidente de River Plate. Hay cosas que no me cierran de él.

—¿Qué camiseta nunca te pondrías?

—No me podría nunca la de Peñarol, es nuestro clásico rival, y tampoco la de River.

REDES

—¿Cuántos grupos de WhatsApp tenés y cuál es el mejor?

—Varios, muchos del trabajo. Desde la prensa o de la atención al público de la casa de comida donde trabajo. El mejor de todos es con amigos del club y periodistas, no dejan títere sin cabeza.

—¿Quién te gustaría que te siga en instagram?

—Tevez, me gustaría que me siga y me pida una imagen para sus cuentas.

—¿Con quién te gustaría tener una selfie y en dónde?

—Riquelme y Bianchi en Boca