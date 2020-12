La Selfie: hoy Ayelén y Justina

Ayelén Herbel tiene 27 años y nació el 19 de noviembre de 1993 en Paraná. Fue a la escuela Primaria y Secundaria al Colegio del Huerto. Estudió Comunicación Social en la Universidad Nacional de Entre Ríos. Trabaja hace ocho años en Canal Once, en elonce.com y actualmente conduce junto a Justina Britos A Media Mañana. Aunque este año no fue a entrenar por cuestiones personales, es jugadora de Arena Fútbol Club y tiene pensado regresar en la brevedad a entrenar nuevamente con el equipo. Justina María Britos nació en Buenos Aires el 17 de diciembre de 1991. Hizo la escuela Primaria en Don Bosco y la Secundaria en el Colegio Las Mercedarias. Es técnica universitaria en Logística y está a punto de recibirse de periodista. Además trabaja en la Fuerza Aérea desde hace siete años y en enero de 2020 empezó con una suplencia en Mediodía de Noticias como coconductora y en junio arrancó en A Media Mañana junto con Ayelén Herbel. Ambas llevan adelante la media mañana del Once. También jugó de chica al hockey sobre patines en Echagüe.