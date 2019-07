La Selfie: Gerónimo Rosso

Un campeón argentino que quiere jugar la Liga

Gerónimo Rosso nació el 17 de agosto de 2000 en Paraná. A los 5 años comenzó a jugar al básquet en Echagüe, su segunda casa. Pasó por el fútbol en Naranjitos, pero definitivamente su amor estaba ligado a la americana.

En Echagüe hizo toda su carrera. A los 15 años comenzó a entrenar con el equipo de la Liga con Sebastián Uranga. Estuvo en el proceso de TNA, Liga Nacional y Liga Argentina. Integró todas las selecciones de Paraná en su categoría donde cosechó varios título. Ganó en U13, U15, U17 y U19.

El base también integró todas las selecciones entrerrianas (U13, U15, U17 y U19) que disputaron los campeonatos argentinos. El jugador de Paraná viene de jugar el Campeonato Argentino de Básquetbol en Chaco, donde el Seleccionado de Entre Ríos se consagró campeón al vencer en la final al local por 70 a 72 en la categoría U19. El base fue una de las figuras del equipo que logró un increíble título sobre la chicharra. Ahora tiene la mente puesta en Echagüe, equipo que se prepara para jugar la Liga Argentina de Básquetbol y su sueño es ser jugador profesional y llegar a la Liga.

—¿De qué equipo sos hincha?

—De Boca por herencia. Mi viejo me hizo.

—¿Un club?

—Echagüe, cuando era chico estaba las 24 horas del día, ja. Me la pasaba tirando al aro.

—¿Un triunfo?

—El del domingo pasado en Chaco, donde ganamos la final del Campeonato Argentino.

—¿Un equipo?

—La U17 de Echagüe. Salimos campeones del tornero local.

—¿Un jugador con el que compartiste vestuario?

—El Seba Uranga. Un gran compañero.

—¿Un técnico?

—Ariel Thuot porque fue el técnico que marcó mi infancia. Me dirigió desde las inferiores. Hoy me dirige en Primera y en la U19.

—¿Una cancha?

—La de Echagüe, la más linda de todas.

—¿Cuál fue el gol que más gritaste?

—El de Ramiro Rattero el domingo que nos dio el título argentino. Fue una locura.

—¿Cuál es tu top five de deportistas argentinos?

—Tengo mucha admiración por Maradona. Después elijo a Lionel Messi, Manu Ginóbili, Campazzo y Juan Martín del Potro.

—¿Y tres del mundo?

—LeBron James, Michael Phels y Usain Bolt.

—¿Qué es lo que mejor te sale?

—Dormir, ja. Cuando tengo tiempo aprovecho y descanso bien.

—¿Cuál fue tu primer sueldo o viático y en qué lo gastaste?

—Por ahora no he tenido ningún sueldo, pero viático en boludeces y comida.

—¿A qué cosas le tenés miedo?

—A que no me salgan las cosas. A no poder hacer lo que me propongo.

—¿Qué cosas te sacan?

—Lo que no es justo.

—¿Cuál fue tu peor compra?

—Un par de zapatillas de básquet que me compré por Internet, me las probé y no me quedaron y ahí están.

—¿Una comida?

—Milanesas con puré de mi abuela Chola.

—¿Un postre?

—El helado.

—¿Una bebida?

—Cerveza.

—¿Qué música escuchás?

—De todo, cualquier género. Soy muy abierto para la música.

—¿Una banda?

—Guns and Roses.

—¿Una película o serie?

—Una serie: Stranger Things.

—¿Un viaje?

—Con mi familia cuando nos fuimos de vacaciones a Cancún.

—¿Una ciudad?

—Paraná, Entre Ríos.

—¿Un lugar para vivir?

—Estados Unidos, en California.

—¿Un barrio?

—Barrio Sáenz Peña, la zona más linda.

—¿Un hombre?

—Mi abuelo Carlos y mi papá Javier.

—¿Una mujer?

—Mi mamá y mi abuela: Carina y Chola.

—¿Cuál es el contacto más groso que tenés en el celular?

—El de Rafael Sánchez, un amigo.

—¿Cuántos grupos de WhatsApp tenés y cuál es el mejor?

—Tengo varios y deben ser más de 10. Y el mejor es el del grupo de mis amigos. Se llama Team.

—¿Con quién te gustaría tener una selfie y en dónde?

—Con mi viejo en la cancha de Echagüe festejando un triunfo en la Liga Argentina

—¿Un sueño?

—Jugar la Liga Nacional. Ser profesional.

—LA SELFIE RECARGADA

—¿A quién te gustaría meterle un caño y decirle oleeee?

—A Nico Laprovittola, en un partido de Echagüe contra el Real Madrid, je.

—¿Qué te hubiese gustado ser de no haber sido lo que sos?

—Algo relacionado con el básquet o algún deporte. El hándbol me gusta, jugué los intercolegiales con la escuela Mercedarias.

—¿Con quién no te sentarías a tomar un café?

—No tengo a nadie. Me sentaría con cualquiera, de última me pararé y me iré si no me gusta.

—¿A quién le sacás una roja hoy?

—A Macri.

—¿Qué camiseta nunca te pondrías?

—La de Sionista.

—¿Cuál fue el peor partido de tu vida?

—Hay varios, pero que recuerde bien el que jugamos hace poco ante Ciclista. Jugamos la segunda semifinal del torneo local en la U17 y la pateamos toda y quedamos afuera.