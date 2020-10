La Selfie: Federico Costa

Fede estuvo en todo el proceso del equipo de Paraná en Primera División y debutó en la máxima categoría al reemplazar a Sebastián Bértoli. Durante la Superliga de 2016/2017 atajó ante Gimnasia, Central, Racing y San Lorenzo. También actuó por Copa Argentina y Copa de la Superliga. En este nuevo proceso peleará el puesto ante la salida de Matías Ibáñez y buscará más continuidad en el plantel de Gustavo Álvarez.

Costa Federico Costa se sumó al plantel de Patronato a inicios de 2016

—¿De qué equipo sos hincha?

—De Talleres de Córdoba. Era simpatizante y me terminé haciendo hincha cuando hice las inferiores.

—¿Un club?

—Talleres porque me dio la posibilidad de debutar y salir al fútbol así que le estoy muy agradecido.

—¿Un triunfo?

—Cuando le ganamos a Sol de Mayo de Formosa de visitante y ascendimos al Nacional B.

—¿Un equipo?

—El Patronato de la primera temporada que vine acá. Ese año y medio que estuvimos con Forestello. Hermoso recuerdo de ese plantel.

—¿Un compañero con el que compartiste vestuario?

—El Pela Furios, siempre buena onda, siempre positivo, empuja para adelante. Es un ejemplo.

—¿Una atajada?

—Un penal que atajé en Santiago del Estero ante Mitre en una llave ida y vuelta por el Federal A. Íbamos 1 a 1 en el partido de ida y sobre el final nos cobran el penal. Lo atajé y después en Córdoba clasificamos.

—¿Una cancha?

—El Kempes lleno.

—¿Cuál fue el gol que más gritaste?

—El de Ramis cuando ascendimos en Formosa. Lo tengo siempre grabado porque lo hizo en el arco donde estábamos entrando en calor. Lo grité con alma y vida.

—¿Con quién te hubiese gustado abrazarte después de un gol?

—Me gustaría con un amigo que es Nery Leyes, un amigo que me dio el fútbol. Ojalá que algún día pueda terminar un partido para abrazarme con él.

—¿Cuál es tu top tres de deportistas argentinos?

—Lionel Messi, es el uno, Guillermo Vilas por lo que marcó y Nalbandian.

—¿Y tres del mundo?

—Messi tiene que estar, Roger Federer porque inspira todo y Andre Agassi, un tenista que vi jugar y conozco su historia de superación mental todo el tiempo.

—¿Para qué sos bueno?

—Para jugar al fútbol soy bueno. Creo que siempre me desataqué en esto.

—¿Qué te gusta hacer en los momentos libres?

—Disfruto mucho la lectura, me gusta mucho leer y jugar con mis hijos.

—¿A qué cosas le tenés miedo?

—A la pérdida de un familiar directo.

—¿Qué cosas te sacan?

—La gente que no respeta la reglas, cualquiera, como el tránsito. El que quiere sacar ventaja de todo. El ventajero.

—¿Qué cosas te hacen reír?

—Las anécdotas y los cuentos en la previa de los asados.

—¿Cuál fue tu peor compra?

—Un par de zapatillas que le quise regalar a mi señora. Las compré muy baratas, las usó dos veces y se les abrieron por completo. Quedé muy mal, hasta el día de hoy me lo reprocha.

—¿Cuál fue tu primer sueldo y en qué lo gastaste?

—La primera guita que recibí fue un tipo premio que nos dio Humberto Grondona en 2008. Le ganamos la Promoción a Racing para no descender y no sé si llegaba a los 1000 pesos. No recuerdo en qué lo gasté.

—¿Una comida?

—El pollo al horno.

—¿Un postre?

—El budín de pan que hace mi vieja Laura es fabuloso.

—¿Una bebida?

—Disfruto mucho del whisky. La lectura y el whisky es un momento mágico.

—¿Qué música escuchás?

—Escucho de todo y si me descargo algo, escucho rock nacional.

—¿Una banda o solista ?

—Esas bandas que me agarraron en ese momento de adolescencia con mis amigos que lo escuchás todo el tiempo. La Renga y Bersuit.

—¿Una película o serie?

—Película, Gladiador.

—¿Un viaje?

—Un viaje a Punta Cana que hicimos con Nery, mi amigo, con las dos familias. Fue espectacular.

—¿Una ciudad?

—Jovita, mi pueblo.

—¿Un barrio o lugar de tu ciudad?

—La cuneta de la plaza frente a la iglesia. Horas sentados ahí con los chicos.

—¿Qué lugar te gustaría conocer?

—Europa, hacer un recorrido. Es un sueño.

—¿Un hombre?

—Mi viejo, me ha marcado siempre y lo elijo a él. Marcelo.

—¿Una mujer?

—Mi vieja, Laura.

—¿Cuál es el contacto más groso que tenés en el celular?

—El de mi amigo Nery porque siempre recurro.

LA SELFIE RECARGADA

—¿A quién te gustaría meterle un caño y decirle oleeee?

—Me hubiese gustado hacerle un caño a Palermo. Un delantero de chapa cuando te viene de frente. Hacerlo pasar de largo.

—¿Qué te hubiese gustado ser de no haber sido lo que sos?

—Me hubiese dedicado al campo, a la actividad agropecuaria. Eso me hace ruido y tal vez lo haga el día de mañana.

—¿A quién le sacás la roja?

—Hoy le saco una roja a las personas intolerantes en cuestiones de género. Más en el ambiente en el que nosotros nos movemos. Tiene que haber una apertura.

—¿Qué camiseta nunca te pondrías?

—La de Belgrano.

REDES

—¿Cuántos grupos de WhatsApp tenés y cuál es el mejor?

—Seis grupos y el mejor es uno que a veces está inactivo, pero cuando mandás un mensaje, empieza la cadena y es como si te juntaras de vuelta. Es el grupo con los pibes de Jovita. Nos vemos poco, va pasando la vida y cae un mensaje y no necesita explicación.

—¿Quién te gustaría que te siga en Instagram?

—Messi, lo admiro mucho por su profesionalismo.

—¿Con quién te gustaría tener una selfie y en dónde?

—Con Messi en una cancha. Sería soñado