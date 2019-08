La Selfie con Emiliano Rattero

—¿De qué equipo sos hincha?

—No soy muy amante del fútbol, pero soy de Boca.

—¿Un club?

—Estudiantes, porque ha progresado un montón, y Diamantino que es mi primera casa. Ahí nació todo.

—¿Un triunfo?

—Dos: el de Entre Ríos ante Chaco en la final del Argentino por las circunstancias en la que se dio; cancha llena y el último argentino de inferiores. Por todo eso. Y el otro que me rellenó fue una final de los Evita a nivel nacional en Mar del Plata. Fuimos con un grupo de amigos de Diamante y terminamos siendo campeones. Fue una locura.

—¿Un equipo?

—Ese de los Evita porque fue el último que terminamos jugando en Diamantino. Y el otro que me gustó fue el equipo cuando llegué a Estudiantes donde estaba Lucas Victoriano, Sebastián Uranga, Doblas, Mateo Bolívar, Orresta, Zurbriggen. Me dieron un mano enorme y aprendí muchísimo.

—¿Un jugador con el que compartiste vestuario?

—A Seba Uranga lo elijo porque es un cago de risa. Me tocó compartir equipo en Echagüe y en Estudiantes. Y después aprendí mucho con el Lea Vildoza. Un toro, never pony. Siendo joven transmitía mucho.

—¿Un técnico?

— Martin Biskupsky en Diamantino. Lo tuve desde que era Mini. Confió en mí, me dijo que si entrenaba iba a llegar lejos y todo esto es gracias a él. Y después el técnico que tengo ahora, Jorge Díaz Vélez que me parece un distinto. Me re sorprende la manera de jugar y como nos entrena.

—¿Una cancha?

—El Gigante Verde, sobre todo en playoffs donde explota.

—¿Cuál fue el gol que más gritaste?

—El que hice contra Chaco lo regrité, pero es como que tardé en caer. El otro que regrité fue el del Lea Vildoza en cancha de Peñarol sobre la chicharra jugando en Estudiantes. Después hizo un triple igual ante Regatas de Corrientes; ese día no me cambié porque estaba lesionado y cuando lo metió, salte la valla, me corté la mano y fui a abrazarlo a la mitad de la cancha con sangre en la mano.

—¿Un triunfo?

—Manu, Luis Scola por lo profesional, Del Potro, la Peque Paretto porque tiene una carrera universitaria y trabajar y es un ejemplo; el Chino Simonet.

—¿Tres del mundo?

—LeBron James, Roger Federer y Manu.

—¿Qué es lo que mejor te sale?

—Se lo pregunté a los chicos de la pensión y creo que ponerle onda. Hacer reír.

—¿Cuál fue tu primer sueldo o viático y en qué lo gastaste?

—Fue en Estudiantes y lo gasté en salidas a tomar algo y comida.

—¿A qué cosas les tenés miedo?

—A no cumplir mis objetivos personales como llegar a algo groso en básquet o perder a un ser querido importante.

—¿Qué cosas te sacan?

—Cuando algo es injusto y los árbitros en básquet. No soy de putear, pero me descargo con otra cosa.

—¿Cuál fue tu peor compra?

—Una vez cobré en Estudiantes y fui a un tienda y me compré una chomba verde. Al poco tiempo me dieron una igual en el club, je. Así que no la usé nunca.

—¿Una comida?

—La pizza.

—¿Un postre?

—Helado con crocante arriba.

—¿Una bebida?

—El fernet con Coca o la Pepsi.

—¿Qué música escuchás?

—De todo, menos rock.

—¿Una película o serie?

—Prison Break me re gustó.

—¿Un viaje?

—El que hicimos a Mar del Plata para los Evita con el equipo de Diamante.

—¿Una ciudad?

—Bariloche, tiene todo; paisaje, montaña y la ciudad es muy linda. Fui con el viaje de egresados.

—¿Un lugar para vivir?

—Me quedo con Diamante porque es tranquilo. Concordia también me gusta.

—¿Un lugar de Diamante?

—La zona del mirador en la costanera. Todo verde con vista al río, impresionante.

—¿Un hombre?

—Mi viejo Juan Carlos.

—¿Un triunfo?

—Mi vieja María del Pilar.

—¿Cuál es el contacto más groso que tenés en el celular?

—Tengo varios porque pasaron una lista, estaba Quique Wolf, Oberto... Y después me pasaron el de Yayo, el comediante, así que voy con ese porque siempre me cago de risa.

—¿Cuántos grupos de whatsapp tenés y cuál es el mejor?

—Tengo entre 15 y 20 y el que más uso es el de la casa de los reclutados. Están los de antes y los de ahora. Se llama de New House.

—¿Con quién te gustaría tener un selfie y en dónde?

—Con Manu en el estadio de San Antonio.

—¿A quién te gustaría meter un caño y decirle oleeee?

—Tengo varios y ahora tengo uno recraneado. Cuando jugamos en contra nos regozamos. Son varios, pero no tengo uno definido. En Paraná también tengo alguno que otro.

—¿Qué camiseta nunca te pondrías?

—La de River.

—¿Cuál fue el peor partido de tu vida?

—Contra La Unión de Formosa en esta última temporada de la Liga de Desarrollo. Fue muy malo, no metí ningún libre. En la última jugada, perdíamos por uno y me hacen falta. Voy a la línea y erro los dos libres y perdimos. Un bajón, pero son cosas que pasan.

El diamantino que le dio el título a Entre Rios

Ramiro Rattero nació en Diamante el 4 de agosto de 2000. Comenzó a jugar al básquet a los 7 años en Atlético Diamantino y también tuvo un paso breve por el fútbol.

A los 15 años se mudó a Paraná para jugar en Sionista donde estuvo seis meses. Luego pasó a Echagüe donde jugó en el Torneo Nacional de Ascenso y tuvo sus primeros minutos en la Liga Nacional durante la temporada 2016/20017.

A principios de 2018 continuó su carrera en Estudiantes de Concordia. El pivote jugó la Liga de Desarrollo y la Liga Nacional con el equipo de Lucas Victoriano. Este año se prepara para jugar la Liga con el Verde.

Ramiro integró varias Selecciones de Entre Ríos en 2016, 2017 y 2019. Este año se consagró campeón argentino U19 al vencer a Chaco como visitante con un doble de él sobre la chicharra en lo que significó un histórico triunfo.

Rattero también vistió la camiseta de la Selección Argentina en varias oportunidades. En 2017 disputó el Sudamericano Perú, en 2018 participó del Torneo Albert Schweitzer y ese mismo año jugó el Sudamericano de Cochabamba y estuvo en la Preselección del Mundial U19.