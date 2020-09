La Selfie: El Polaco Edgardo Aldao

Comenzó con un gimnasio y allí tuvo sus primeros contactos con deportistas. Allí lo conoció al jugador Nico Sánchez, quien lo acercó a Olimpia. En el Azulgrana estuvo seis años. Integró el cuerpo técnico de básquet de Juan Salamone, Darío Albornoz, Male Solanas y el Flaco Agasse.

Luego se mudó a Echagüe. En el Negro estuvo seis años en varios procesos. Fue parte el staff del TNA, Liga Nacional y Liga Argentina. Fue parte del plantel que jugó la final de Conferencia del TNA, equipo que luego quedara habilitado para comprar la plaza.

Después de Echagüe se fue a Paracao y cambió de deporte. Entrenó al equipo que jugó la Liga A2 de vóley en los últimos dos años y puede ser parte del staff del equipo que la próxima temporada jugará a la A1.

En la actualidad es el coordinador general del hockey en el CAE y da clases en el Profesorado de Crespo y en el estatal. Un tipo reconocido, respetado y querido en el ambiente.

—¿De qué equipo sos hincha?

—Soy de River; por herencia, mi viejo es fanático.

—¿Un club?

—El club Estudiantes, uno de los mejores de los que he podido recorrer. Es uno de los más lindos, con lo bueno y con lo malo.

—¿Un triunfo?

—En la temporada 2015/2016 cuando le ganamos con Echagüe a Hindú en quinto partido con un triple agónico y pasamos a la final.

—¿Un equipo?

—El equipo de Echagüe en el que estaban Tato Torres, Lisandro Ruiz Moreno, Agustín Carnovale, el Seba Cabello, el Santi González. Muy lindo equipo y muy unido.

—¿Un compañero con el que compartiste vestuario?

—El Titi Barsanti, DT de Echagüe. El Titi tiene un feeling muy grande en el vestuario.

—¿Un deportista que hayas entrenado?

—Santiago González. Fue muy impecable, muy profesional y muy humano.

—¿Un técnico?

—Me llama mucho la atención Marcelo Bielsa, Marcelo Gallardo y en el plano local lo tengo muy bien considerado a Martín Amden (Echagüe).

—¿Un deporte?

—Básquet y fútbol 5.

—¿Cuál fue tu primer sueldo o viático y en qué lo gastaste?

—No tengo un registro, pero seguro en esa época me compré ropa o zapatillas.

—¿Un estadio o una cancha?

—La de River y el estadio de Echagüe. Conocí varios estadios como el de Quimsa, el de Atenas, el de Olímpico, Ferro, pero el de Echagüe es muy lindo.

—¿Cuál fue el gol o tanto que más gritaste?

—El de River en Madrid. El tercero del Pity Martínez a Boca. Y el tanto que más grité fue el triple de Echagüe, ese que nos dejó en la final.

—¿Con quién te hubiese gustado abrazarte después de un gol o un punto?

—Con mi viejo después de ese triple porque el loco seguía la campaña de Echagüe. Y bueno con el gol de River también.

—¿Cuál es tu top five de deportistas argentinos?

—Luis Scola, Messi, Paula Pareto, Hugo Porta y Fangio.

—¿Y tres del mundo?

—Ginóbili, Federer y Jordan.

—¿Para qué sos bueno?

—Soy bueno para los deportes, ja. En mi libreta era 8 y 9, pero bueno nada más, no me puedo agrandar.

—¿Qué te gusta hacer en los momentos libres?

—Pasear, tomar un café, estar con mi hija. La disfruto mucho. Me gusta la jardinería, las plantas, el aire libre. Si lo puedo hacer con mi hija mucho mejor.

—¿A qué cosas le tenés miedo?

—A que crezca demasiado mi hija, que se ponga de novio y no me dé más bola, ja. Que me dig“pa me voy a estudiar afuera”. Me da un poco de miedo eso. Pero lógicamente quiero que crezca y que haga todo lo que la haga feliz.

—¿Qué cosas te sacan?

—La hipocresía en general y la corrupción. La politiquería barata y la corrupción tan explícita. Esa injusticia me saca, lamentablemente vivo sacado.

—¿Qué cosas te hacen reír?

—Los chistes boludos. Me hacen reír las boludeces del momento.

—¿Cuál fue tu peor compra?

—Una tablet muy buena que me trajo un amigo que vive en Londres. Le recomendé que me la traiga porque venía de paseo y fue engorroso traérmela. Fue la peor compra porque la cuidé tanto…Y la segunda vez que la usaba, se me cayó en Bonafide mientras tomaba un café y fue un bajón. Porque al ser táctil había una parte que no funcionaba.

—¿Una comida?

—Canelones de verdura y asado.

—¿Un postre?

—Tiramisú e isla flotante.

—¿Una bebida?

—Jugo de naranja exprimido.

—¿Qué música escuchás?

—Cerati me gusta mucho; No Te Va a Gustar; Coldplay y Billie Eilish me lo hizo escuchar mi hija ahora y me gusta mucho.

—¿Una película o serie?

—Series: Merlí, Breaking Bad, Vikingos y Miss Anatomy. Y de películas tengo varias: las de Almodóvar, Mar adentro por ejemplo; después Ciudad de Dios; The Truman Show. Me gusta mucho el cine y me cuesta decidir.

—¿Un viaje?

—El que hice con mis amigos en 2000. Fuimos a las Jornadas Mundiales de la Juventud en Italia, eran siete días y terminamos yendo 47 y recorriendo todo Europa.

—¿Una ciudad?

—Elijo Salta y Córdoba de acá y del extranjero Madrid, Barcelona, Amsterdam y Brujas.

—¿Un barrio o lugar de tu ciudad?

—La Plaza Sáenz Peña.

—¿Qué lugar te gustaría conocer?

—Los países nórdicos, Finlandia, Suecia. Me gustaría ir a Suiza y a Londres.

—¿Un hombre?

—Mi director de tesis que ya no está, Gustavo Lambruschini (reconocido profesor y filósofo). Un groso, me enseñó un montón de cosas en muy poco tiempo. Iba a nadar a Estudiantes y me corregía la tesis en la pileta, ja.

—¿Una mujer?

—A la señorita Teté. Fue mi maestra y tengo unos recuerdos de jardín de infantes que son muy hermosos. Me enseñó a jugar y tengo muy buenos recuerdos.

—¿Cuál es el contacto más groso que tenés en el celular?

—Tengo el contacto del Loro Maffey que me pasó el contacto del representante de Marcelo Bielsa para cuando hago las capacitaciones. El contacto del contacto. Quise traerlo a Bielsa y el representante me dijo “mirá tenés dos opciones o te pide mil millones de dólares o va gratis porque es así de loco”, ja.

LA SELFIE RECARGADA

—¿A quién te gustaría meterle un caño y decirle oleeee?

—A Cristiano Ronaldo.

—¿Qué te hubiese gustado ser de no haber sido lo que sos?

—Escritor, cantante o músico.

—¿A quién le sacás la roja?

—A Derrick Carácter. Un jugador que ganó un anillo de la NBA con los Lakers y jugó en Echagüe. Medía 2,06 metros y pesaba 130 kilos. Cuando subía al colectivo con la delegación para viajar yo sentía un olor muy fuerte y era que llevaba tres cajas de 12 unidades de sushi. Era muy bizarro. Genial en su trayectoria, pero con un comportamiento muy infantil.

—¿Qué camiseta nunca te pondrías?

—La de Boca.

REDES

—¿Cuántos grupos de WhatsApp tenés y cuál es el mejor?

—Tengo muchísimos por el tema de la escuela, instituto, padres. Y el mejor que tengo es de los profes que nos recibimos.

—¿Quién te gustaría que te siga en instagram?

—La China Suárez.

—¿Con quién te gustaría tener una selfie y en dónde?

—Con Juanita Viale, en la plaza Saénz Peña.