La Selfie: El centro de Tilcara que llegó a Europa

Alejandro Levrand nació el 10 de marzo de 1993 en Paraná. Hizo algunos deportes de pequeño y se definió por el rugby a los 11 años. Comenzó a jugar en Tilcara de Paraná donde estuvo hasta los 25 años. En el Verde hizo todas las categorías formativas y logró el ascenso al Torneo Regional del Litoral A. Además jugó el Torneo Desarrollo y el Torneo del Interior.

El centro integró varios seleccionados entrerrianos. En la categoría M18 tuvo su primera convocatoria para disputar el Campeonato Argentino. Llegó a la mayor de la UER y también disputó el certamen nacional. Fue parte de varios seleccionados de juego reducido, pero no pudo jugar el Seven de la República.

En 2018 decidió armar las valijas y se fue a España para continuar su carrera en el País Vasco. Se asentó en Vitoria, la capital, para vestir la camiseta de Gaztedi Rugby Taldea. En la temporada 2018/2019 logró el ascenso a la División de Honor B.

Cuando estaba disputando la temporada, la llegada de la pandemia hizo que se de por finalizada la competencia y logró mantener la categoría. Tiene contrato hasta agosto y a partir de allí analizará su futuro. Su idea es quedarse en la ciudad, aunque no descarta seguir en otro país. Por otra parte, es técnico electromecánico, y trabajaba, antes de la suspensión por el Covid 19, en una empresa.

—¿De qué equipo sos hincha?

—Soy hincha de Huracán de Parque Patricios. Mi viejo me hizo desde chico de ese cuadro de fútbol

. —¿Un club?

—Mi club va a ser siempre Tilcara.

—¿Un triunfo?

—Cuando le ganamos a Logaritmo. Ese triunfo nos permitió meternos en la final de ese año y luego logramos el ascenso en el Torneo Regional del Litoral.

—¿Un equipo?

—Uno de los mejores equipos que tuve la suerte de formar parte fue la M19 cuando nos juntamos la categoría 92, 93, 94. No ganábamos mucho, pero teníamos una organización buenísima todos los fines de semana.

—¿Un compañero con el que compartiste vestuario?

—Dos: primero te lo voy a nombrar a mi hermano y creo que eso es una de las cosas más lindas que tuve en el rugby y otro es el Peco Fernández, que es un personaje hermoso dentro y fuera de la cancha.

—¿Una cancha?

—La cancha que se viene a la cabeza es el Quincho de mi querido club.

—¿Cuál fue el gol que más gritaste?

—El gol que más grité fue el de Maxi Rodríguez en la tanda de penales de la semifinal del Mundial de Brasil en 2014 cuando Argentina le ganó a Holanda.

—¿Con quién te hubiese gustado abrazarte después de un gol?

—Con Nani Corleto en el partido inauguración en el Mundial 2007 luego del try a los franceses.

—¿Cuál es tu top five de deportistas argentinos?

—El Diego, siempre. Messi, Ginóbili, Hugo Porta y Juan Martín Hernández.

—¿Tres del mundo?

—El Diego a la cabeza, Michael Jordan y Sonny Bill Williams.

—¿Para qué sos bueno?

—Para aprender y poner en práctica todo lo que aprendo. Creo que lo hago muy rápido.

—¿Qué te gusta hacer en los momentos libres?

—En los momentos libres lo que me gusta es juntarme con amigos y la familia con comida de por medio. Y me he hecho muy adepto al crossfit también.

—¿A qué cosas le tenés miedo?

—A llegar a viejo y no tener cosas para contar. Que se me terminen las historias.

—¿Qué cosas te sacan?

—Entre las cosas que más me sacan, lo peor es la manipulación.

—¿Qué cosas te hacen reír?

—La espontaneidad, la comedia de situación.

—¿Cuál fue tu peor compra?

—Fue en una época en la que me hacía el Fit y compraba una mantequilla de maní que era incomible. Horrible.

—¿Cuál fue tu primer sueldo y en qué lo gastaste?

—El primer sueldo no lo recuerdo mucho, pero sí el más importante porque luego me compré mi primera moto

. —¿Una comida?

—Los asados de los domingos con la familia.

—¿Un postre?

—La torta helada de mi mamá que solo hace en dos ocasiones: para mi cumpleaños y Navidad.

—¿Una bebida?

—Una cerveza fría después de entrenar los jueves en el predio.

—¿Qué música escuchás?

—De todo un poco, pero me quedo con el rock nacional.

—¿Una banda o solista?

—Un solista: Romeo Santos de camino a Hierlam con mi amigo Chirni. Éramos sus fans.

—¿Una película?

—Gladiador.

—¿Un viaje?

—El viaje en el que estoy ahora mismo, que empezó en el País Vasco donde estoy viviendo, acá en Vitoria.

—¿Una ciudad?

—Mi Paraná.

—¿Un barrio o lugar de Paraná?

—El barrio donde nacimos con mis hermanos y donde se criaron mi viejo y los padres de mis viejos. Estamos todos ahí. Suelo decirles que queda detrás de Stroker para que se ubiquen.

—¿Qué lugar te gustaría conocer?

—Me gustaría terminar de conocer Argentina. Y mudarme para Francia si tengo la oportunidad en algún momento.

—¿Un hombre?

—Dos, mi viejo y mi hermano.

—¿Una mujer?

—Dos, mi vieja y mi hermana.

—¿Cuál es el contacto más groso que tenés en el celular?

—El de mi mamá porque cualquier cosa que necesito es mandarle un mensaje y si ella no lo sabe lo averigua y me lo explica.

LA SELFIE RECARGADA

—¿A quién te gustaría meterle un caño y decirle oleeee?

—A Cristiano Ronaldo y me gustaría verle la cara. —¿Qué te hubiese gustado ser de no haber sido lo que sos?

—Trapecista en un circo y viajar por el mundo.

—¿A quién te gustaría sacarle una roja? —A la gente falsa. —¿Qué camiseta nunca te pondrías?

—La de Inglaterra.

REDES

—¿Cuántos grupos de Whatsapp tenés y cuál es el mejor?

—Son diez y dos grupos me gustan. Uno es el Tridente con dos amigos más de Paraná y el otro es el de Póker. Son amigos de acá que como dice el nombre, nos juntamos a comer y a jugar.

—¿Quién te gustaría que te siga en Instagram?

—El de Gonzalo Quesada o Mario Ledesma para ver si tengo una oportunidad.

—¿Con quién te gustaría tener una selfie y en dónde?

—Con la M19 de Tilcara en Mar del Plata donde hay muchísimas historias. Nos merecemos una selfie ahí una vez más.