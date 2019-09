La Selfie: David "Indio" Efchi

Su vida gira alrededor del Pedro Mutio

David "El Indio" Efchi nació el 12 de diciembre de 1969 en Paraná, se crió en el barrio 4 de Enero y en 1978 pisó por primera vez el Club Atlético Paraná, institución de la cual es hincha y donde actualmente colabora, pasando muchas horas por y para el Decano.

El Indio, como lo conocen en las instalaciones y en el fútbol local, siempre está predispuesto a ayudar, con un carácter muy fuerte aporta su granito de arena.

Fundó la Barra del Tetra con su amigo Norberto Palito González en 2005 y vivió momentos inolvidables acompañando a Atlético Paraná a distintos puntos del país.

Disfrutó de los ascensos, estuvo en los buenos momentos y también en los malos, pero nunca bajó los brazos y es fiel a sus colores.

También es hincha de San Lorenzo por su viejo, pero no tan fanático como lo es del Decano.

Es conocido por su fanatismo por el Indio Solari, a quien disfrutó en varios recitales.

Tiene mucha anécdotas e historias para contar de sus pasos por los pasillos Decanos.

¿Por qué Atlético Paraná?

—Es mi vida, es todo.

—¿Hincha de?

—Del Gato, y San Lorenzo, por mi viejo. Nací al frente del club y mi padrino me trajo en el 78.

—¿Un triunfo?

—El que más festejé fue el ascenso al Nacional B y la obtención de la Libertadores de San Lorenzo

—¿Un equipo?

—Hay un plantel que siempre voy a recordar y es el del ascenso del 2010 de Atlético Paraná con Daniel Veronesse a la cabeza al Argentino B.

—¿Qué te dio Paraná?

—Me dio todo, la oportunidad de formar una barra, ser hincha y me permitió colaborar en el club que tanto amo, siempre sin pedir nada.

—¿Amistad con Veronesse?

—Somos amigos desde que llegó y siempre estamos en contacto. Conmigo fue una persona muy dada

—¿Un técnico?

—No tengo uno solo, son tres. Daniel Veronesse, Fernando Tincho Benítez y Edgardo Cervilla.

—¿Una cancha?

—El Pedro Mutio

—¿Cuál fue el gol que más gritaste ?

—El del ascenso. Se lo dije a Cervilla antes de la final, que íbamos a ganar los dos partidos.

—¿Promesa o cábala?

—Me pelo antes de los partidos importantes.

—¿Te peleaste alguna vez con algún jugador?

—Mucho encontronazo he tenido por mi carácter, Atlético Paraná está primero ante cualquier cosa y persona.

—¿Muy enojón?

—Cuando hay cosas que no me gustan me expreso. A veces se enojan y me lo dicen. Ahora trato de no largar todo, para el bien del club. Intento no comentar nada.

—¿Cinco jugadores de Atlético Paraná?

—Hugo Pipa Osoro, Marcelo Negro Sosa, Pablo Lencioni, Fernando Tincho Benítez y Sergio Checo Chitero, hay varios pero ellos defendieron la camiseta a muerte.

—¿El mejor?

—Todos defendieron la camiseta de la mejor manera. En los últimos tiempo Tincho Benítez. No hay que olvidarse de Carlos Del Castillo por todo lo que dio y ama al club.

—¿Qué es para vos Del Castillo?

—Es un amigo, un hincha que siempre está pendiente, concurriendo o no a las canchas. Siempre lo encuentro en la calle y hablamos de todo lo que es Paraná para él.

—¿Pensás que se le cerraron algunas puertas en el club?

—En eso no me voy a meter. Pero él sabe que el club siempre está abierto, él nació acá.

—¿Es un ejemplo de lucha?

—Siempre dejó todo por la institución y la luchó en todos los aspectos, un gran ejemplo

—¿Tres deportistas argentinos?

—Diego Maradona, Manu Ginobilli, Carlos Monzón.

—¿De qué trabajas?

—Hace ocho años que estoy en una distribuidora de harina y azúcar y cuido una señora, constantemente, que atraviesa una dura enfermedad.

—¿Tu primer sueldo?

—Trabajaba en el Supermercado 4 de Enero y mi primer sueldo fue a parar a casa, colaborando con cosas.

—¿La peor compra?

—Una zapatillas muy malas, el peor gasto.

—¿Qué cosas te sacan?

—La mentira, que no vayan de frente.

—¿A qué le tenés miedo?

—A la muerte.

—¿Una comida?

—Milanesas con papa o ensalada.

—¿Un postre?

—Torta con dulce de leche.

—¿Una bebida?

—Algo sin alcohol.

—¿Qué música escuchás?

—El Indio, siempre.

—¿Lo fuiste a ver?

—Desde 1992 voy a verlo, más de 20 recitales.

—¿Por qué el apodo?

—Acá en el club me lo pusieron. Siempre me dijeron ahí viene el loco del Indio, y ahí quedó.

—¿Un viaje?

—A Olavarría a ver al Indio.

—¿Una ciudad?

—Paraná.

—¿Cuál es tu contacto más groso?

—El del Loco Marzo, somos amigos.

—¿Con quién te gustaría una selfie?

—Con Maradona donde sea.

—¿Cuál es tu tribuna preferida?

—La de calle Ruperto Pérez donde formé la Barra del Tetra.

—¿Qué es la Barra del Tetra?

—La formamos con un amigo Norberto Palito González el 11 de mayo de 2005, ahí empezamos a acompañar al club.

—¿Momentos complicados?

—Sí, con la Barra del Tetra en Las Parejas.

—¿El momento más doloroso?

—El último descenso, una hora y media nos quedamos en el club con Palito.

¿Qué es lo que te gusta hacer en el club?

—Hago todo lo que me pidan.

—¿Te peleaste con algún jugador?

—Sí,con Marío Missere,tras una derrota por 4 a 0 contra Strobel. Él y Antonio Todoro me corrieron luego de insultarlos desde la tribuna.

—¿Qué jugador te falló, o al club?

—El Loco Migliore, me quiso pegar y yo lo denuncié. Muchas cosas me pasaron, y otro es Diego Ftacla. Los dirigentes nunca me dijeron nada de eso.

—¿Te pegó Migliore?

—Un día me quiso correr y los compañeros le dijeron si vas, nosotros nos ponemos en contra tuyo.