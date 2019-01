La Selfie: Darío Albornoz

0. Darío Albornoz nació el 8 de julio de 1970 en Paraná. Jugó al básquet en Quique y al fútbol en el Club Talleres. Jugó al básquet hasta los 21 años y terminó su carrera en Recreativo. Se recibió de profesor de Educación Física en 1991. Comenzó a dirigir básquet a los 14 años como monitor. Primero en Quique y luego en Recreativo. Fue DT de Primera y coordinador de Diamantino, Talleres, Olimpia, Echagüe, Hindú, Unión de Crespo, Patronato, Viale, María Grande. Fue entrenador de las selecciones formativas de Mini Básquet de Paraná. Ganó cuatro provinciales, fue subcampeón Argentino con la Selección de Entre Ríos en 1993. Fue asistente de Echagüe junto al Titi Barsanti en el equipo que jugó la Liga Nacional en la temporada 2016/2017. Dirigió a Talleres y a Estudiantes en Básquet Femenino. Y dirige las Selecciones de Maxi Básquet Femenino desde 1998. Durante ese trayecto dirigió panamericanos y mundiales. Es profesor de la escuela del Cristo desde hace 25 años. En Primera fue subcampeón de la sociación Paranaense de Básquetbol con Unión, Hindú, Viale y fue campeón con Olimpia en 201





—¿De qué equipo sos hincha?

—Del más grande. River Plate.

—¿Un club?

—Recreativo Bochas Club. Es adonde me formé, tengo todas mis amistades y tengo toda mi familia.

—¿Una cancha?

—La de mi infancia, el predio donde hoy funciona el Toribio Ortiz de Talleres. Ahí jugábamos al fútbol.

—¿Un técnico?

—Tres: el primero y el que me inculcó cosas para ser entrenador, Sergio Goyi Jarupkin. En Recreativo, Roberto Macchi, fue un entrenador que marcó mucho a ese grupo. Y el tercero es un amigo que hoy no está que me marcó mucho por su forma de ser que es Poroto Padilla.

—¿Un jugador con el que compartiste vestuario?

—Son muchos, tue grupos muy lindos, pero me quedo con El Negro Salomone. Somos contemporáneos y con 18 años me permitió dirigirlo cuando venía de la Liga Nacional. Y tuve la oportunidad de jugar mi primera final, él siendo el capitán del equipo.

—¿Un partido?

—Hindú-Talleres, la final de 1998. La segunda final de la serie que se jugó en Hindú, cancha semiabierta. Primero se suspendió por lluvia y luego la jugamos y fuimos a tercer partido. La cancha estaba llena.

—¿Cuál fue el mundial que más te gusto?

—Por mi edad disfruté mucho el Mundial de 1978. Para nosotros fue toda una novedad juntarnos todos a verlo en la casa de mi tía y ver por primera vez un partido a color. Compraron un tele el fin de semana y ahí nos dimos cuenta de que Holanda tenía la camiseta naranja y no gris.

—¿Cuál fue el gol que más gritaste?

—Dos: un triple y un doble. El primero en el año 1989, el triple de Aníbal Sánchez ante Tucumán el día que Entre Ríos salió campeón Argentino. Estaba en la cancha, debajo del aro de calle 25 de Mayo porque me tocó ser guía de una delegación de Provincia de Buenos Aires que jugó antes, así que me quedé porque no había espacio en ningún lado. Al triple lo vi limpito. Y el segundo el de Manu a Serbia: la palomita. Estábamos en un encuentro de Mini en Alma Juniors, se paró el encuentro y lo vimos por pantalla gigante. Fue un doble que lo gritamos en todo el club.

—¿Qué te hubiese gustado ser de no haber sido lo que sos?

—Actor cómico, siempre me gustó participar de los actos escolares y en los centros de estudiantes. Y siempre me disfracé y me gustó hacer reír.

—¿A quién te gustaría meterle un caño?

—Seguramente a algún jugador de Boca.

—¿Cuáles son los cinco mejores deportistas argentinos?

—Manu Ginóbili, Maradona, Leo Messi, Vilas y Fangio.

—¿Y tres del mundo? —Magic Johnson, Jordan y Federer. —¿Qué es lo que mejor te sale? —Cocinar. Cuando tengo tiempo y me junto con mis amigos hago mi comida preferida que me la enseñó mi mamá que son los ñoquis de papas con estofado. —¿Cuánto ganaste y en qué gastaste tu primer sueldo? —Fue como monitor y me compré un sánguche y una coca. —¿Qué te gusta hacer en los momentos libres? —Disfrutar de mi familia, estar en mi casa y en la medida que se pueda, viajar y conocer nuevos lugares. —¿A qué cosas le tenés miedo? —A las enfermedades terminales.He tenido familiares que estuvieron o están esa situación y no sé cómo lo podría sobrellevar. —¿Qué cosas te sacan? —La injusticia, la mentira en todos los órdenes. —¿Qué cosas te hacen reír? —Lo que comparto hace 25 años que es la sonrisa y los chistes de los chicos. Por ahí mis amigos me tildan de pavo, pero es lo que me transmiten todos los días los chicos. Eso me mantiene vivo. —¿Cuál fue tu peor compra? —Hace poco cuando trabaja en Viale como DT nos teníamos que mover en auto y compré un Megane Turbo Diesel. Hete aquí que el turbo no funcionaba bien y éramos Habemus Papa en la ruta por el humo blanco. Hablé con el vendedor y por suerte recuperé la plata. —¿Una comida? —Ñoquis de papa con estofado. —¿Un postre? —El helado es el común y el panqueque con dulce de leche. —¿Una bebida? —El fernet. —¿Qué música escuchás? —Rock nacional y variado. —¿Una banda? —Soda Stereo. —¿Una película o serie? —Serie me cuesta engancharme y película Gladiador y Caballos Salvajes. —¿Un viaje? —En 2001 cuando fuimos a Eslovenia con las chicas de Maxibásquet. Fue programado y estuvimos un mes y pude conocer España, Italia y Francia. —¿Una ciudad? —Paraná. —¿Un lugar para vivir? —De Argentina, Mendoza y en el mundo Cancún. —¿Qué lugar te gustaría conocer?

—Australia y la Polinesia. —¿Un hombre? —Mi viejo, Néstor, lo perdí a los 14, pero todas las amistades me fueron transmitiendo sus valores. Fue gremialista y ferroviario y me llegó ese legado. —¿Una mujer? —Mi vieja Leonor por lo amable y cariñosa. Y hoy mi esposa Carolina, que es la que me empuja. —¿Cuál es el contacto más groso que tenés en el celular? —El de mi hijo Juan Cruz. —¿Cuántos grupos de Whatssapp tenés y cuál es el mejor? —Amigos, cada categoría del club, exjugadores, compañeros de Primaria y Secundaria. Tengo muchos, pero me quedo con el grupo de Veteranos de Recreativo. Los Vete —¿Si te obligaran a salir de un grupo de cuál saldrías y por qué? —Trato de no salir, salí y volví del grupo de Profes de Educación Física porque somos un millón y se mezcla lo político y lo deportivo y cansa. —¿Si te dieran a elegir cinco nombres libres para armar un grupo de WhatsApp, a quién elegirías? —Mis tres hermanos: Guillermo, Néstor y Graciela, mi señora Carolina y mi hijo Juan Cruz. —¿Con quién te gustaría tener una selfie y en dónde? —Espero que lea esta nota y me lleve. Quiero una selfie con Manu Ginóbili y Magic Johnson mirando un partido de la NBA.