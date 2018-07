La Selfie: Damián Malatesta

—¿De qué equipo sos hincha?

—De Boca por herencia de mi viejo, no podría ser de otro equipo. Y de Atlético Paraná porque es el club de barrio y jugué ahí.

—¿Un club?

—Atlético Paraná.

—¿Un técnico?

—Carlos Bianchi.

—¿Y de los que dirigieron?

—Héctor Moretti, Troncoso, el papá de Hugo y Sosita, los tres técnicos que marcaron y los recuerdo.

—¿Un jugador con el que compartiste vestuario?

—Fernando Alloco. Llegó a Primera y anduvo por el mundo. El 86 y jugaba con nosotros porque tenía muchas condiciones. Con ese saco chapa, ja.

—¿Cuál fue el mundial que más te gustó?

—El que recuerdo consciente es el del 94. Fue como mi primer Mundial; lo vivimos en la escuela. Pero el que viví con más intensidad fue el de 1998. Quedamos afuera y demás, pero fue al que más atención le presté.

—¿Cuál fue el gol que más gritaste?

—El de Martín Palermo a River en la Copa Libertadores de 2000 cuando volvió de la lesión. Ese gol no me lo voy a olvidar más porque ese día lloré. Y el de Rojo a Nigeria, ahora en el Mundial, me dejo sin voz después de mucho tiempo.

—¿A quién te gustaría meterle un caño?

—A Cristiano Ronaldo por lo arrogante.

—¿A qué deportista te gustaría entrevistar?

—Más allá de lo deportivo, me encantaría entrevistarlo a Maradona. Maradona sin filtro.

—¿Cuáles son los cinco mejores deportistas argentinos?

—Juan Román Riquelme, Manu Ginóbili, Luciana Aymar, la Peque Pareto y Luis Scola.

—¿Y tres del mundo?

—Usain Bolt. Michael Phelps y Jordan.

—¿Qué es lo que mejor te sale?

—Hablar.

—¿Qué te gusta hacer en los momentos libres?

—Me gusta organizar reuniones con amigos, salir y recorrer la movida artística local. Me gusta mucho los espectáculos locales.

—¿A qué cosas le tenés miedo?

—Cuando era chico le tenía miedo las gallinas, es como una especia de fobia. Ahora me estoy familiarizando un poco, pero no es fácil. No se si tiene que ver con que mi viejo es muy fanático de Boca, ja. Es como que a lo plumífero le tengo impresión.

—¿Qué cosas te sacan?

—Soy muy calentón, demasiado. Me molesta la hipocresía, la mentira. Soy muy transparente.

—¿Qué cosas te hacen reír?

—Pese a que tengo cara de culo por naturaleza, me rio todo el tiempo. Me hacen reir mucho mis amigos, sobre todo Gustavo. Y después Gastón Vera, mi compañero camarógrafo de la mañana.

—¿Cuál fue tu peor compra?

—Mi peor compra es salvable. Compré un Smart que tiene youtube, pero se ve todo pixelado. Ya lo pagué, no lo hice arreglar y está ahí.

—¿Cocinás?

—Sí, cuando me inspiro cocino, y de todo.

—¿Una comida?

—Cualquier cosa a la parrilla. Fuego y asado. O milanesas con puré.

—¿Un postre?

—Flan... y si es con dulce de leche, mejor.

—¿Una bebida?

—Cerveza, siempre.

—¿Qué música escuchás?

—Absolutamente de todo porque tengo muchas influencias. Me gusta mucho descubrir música por fuera de lo comercial. Voy buscando conocer bandas emergentes.

—¿Una banda?

—Estoy trabajando y además me gustan mucho: mis amigos de Dulces Rufianes.

—¿Una película o serie?

—Una película: Pulp Fiction y la serie: Okupas.

—¿Un viaje?

—Volver a Uruguay. Me gusta mucho Cabo Polonio.

—¿Un lugar para vivir?

—Me gusta mucho Paraná. Pero si el día de mañana puedo irme a vivir a otro lugar, tiene que tener la costa al lado.

—¿Un barrio de Paraná?

—Bajada Grande. Siento algo especial y el origen de mi familia es de ahí.

—¿Qué lugar te gustaría conocer?

—Me atrae mucho lo oriental. Me gustaría conocer China o Japón. Que haya un choque cultural.

—¿Un hombre?

—Mi viejo, Horacio... El Tanque, por Rojas

—¿Una mujer?

—Mi vieja, Rosa. Tati.

—¿Cuál es el contacto más groso que tenés en el celular?

—En lo cotidiano, el de mi viejo que siempre me salva las papas. Y después, por la profesión, uno tiene una agenda del que se te ocurra. Ahora a veces el contacto que menos cotiza, en un momento preciso para resolver una tema de producción, es el más importante.

—¿Cuántos grupos de whatsapp tenés y cuál es el mejor?

—Tengo 85.000 y soy creador de grupos compulsivo. Y no los elimino, se va la gente y ahí no me queda otra. Y el mejor es el de mis amigos que el 70% vive afuera de Paraná y algunos fuera del país.

—¿Cómo se llama?

— "Eh vergas".

—¿Si te obligaran a salir de un grupo de cual saldrías y por qué?

—Hace rato que la vengo piloteando y no salgo. Cuando fui a estudiar una licenciatura a Santa Fe me hice un grupo, dejé de estudiar y me pidieron que no me vaya y ahora no tiene ningún tipo de sentido.

—¿Si te dieran a elegir cinco nombres libres para armar un grupo de whatsapp a quién elegirías?

—Me hubiese gustado tener, durante el Mundial, un grupo con Sampaoli, Messi, Mascherano, Higuaín y Di María. Arengarlos y putearlos las veces que hubiese querido.

—¿Cómo se hubiese llamado?

— "Vamos loco".

—¿Con quién te gustaría tener una selfie y en dónde ?

—Estoy planificando un viaje a Perú y el sueño sería tener la foto con el Machu Pichu de fondo con mis amigos.









Jugador de toda la cancha

Damián Malatesta nació el 20 de mayo de 1985 en Paraná. A los 6 años comenzó a jugar al fútbol en Atlético Paraná. En el Decano jugó hasta los 15 y tuvo que dejar por un problema en la vista. Su primer contacto con la comunicación fue en radio con amigos. En el 2003 hizo un programa en radio en La Voz con un grupo de amigos los domingos de 16 a 18. Tras hacer Qué Parodia, arrancó.





Abandonó Ciencias Económicas y se metió de lleno. Estudió Comunicación Social, luego ser recibió de locutor en Eter, donde ahora es profesor. Trabajó en La Radio, F5, FM Universidad y FM Litoral. Condujo junto a Ana María Álvrez, integró la productora Entre Medios de Cristian Bello donde hizo la conducción de Día a Día en Gigared, móvil y producción. Luego se mudó a Canal Once. Hizo la producción del programa El Despertador, móviles, conduce el programa Entrevistas y los Noticieros. Conductor, periodista, locutor. Un jugador de toda la cancha.