La Selfie: Cristian Chimino no se olvida del barrio

Cristian Chimino nació el 9 de febrero de 1998 en Luján, provincia de Buenos Aires. Comenzó su carrera en Parque Esperanza, su barrio. A los 9 años se fue Vélez, pasó por Flandria hasta que llegó a Ferro.

En el equipo de Caballito debutó en la Primera División de la B Nacional. Allí fue donde comenzó con su carrera profesional y estuvo durante cuatro años. El lateral llegó a Primera en el 2014 con la camiseta de Arsenal de Sarandí. El 6 de diciembre de ese año iba a convertir su primera gol en la máxima categoría ante Atlético Rafaela en el triunfo de su equipo 6 a 1.

En 2015 pasó a Temperley donde tuvo uno de sus mejores momentos que llevaron a identificarse mucho con el club. Jugó tres Superliga y convirtió cinco goles. A mediados de 2017 se sumó a Huracán de Parque Patricios e iba a tener la mejor temporada de su carrera. Con el Globo logró el cuarto lugar en la Superliga y la clasificación para la Copa Libertadores. Al año siguiente disputó el máximo torneo continental.

Tras dos años en Huracán, en 2019, llegó a Paraná para vestir la camiseta de Patronato donde logró la Permanencia y convirtió dos goles en 19 partidos.

Cristian Chimino es una de los jugadores elegidos por el entrenador Gustavo Álvarez para continuar en el club cuando se reanude la actividad luego de la pandemia,

—¿De qué equipo sos hincha?

—De Luján.

—¿Un club?

—Temperley.

—¿Un triunfo?

—Cuando le ganamos con Temperley 1 a 0 a San Martín de San Juan allá. Fue un partido clave para lograr la Permanencia

. —¿Un equipo?

—Dos: ese de Temperley y el de la temporada siguiente en Huracán. Con ese equipo de Huracán salimos cuartos y clasificamos a la Libertadores.

—¿Un compañero con el que compartiste vestuario?

—Dos: el Tonga Aguirre y Martín Nervo.

—¿Un técnico?

—Hubo dos entrenadores que me marcaron mucho: Gustavo Álvarez y Gustavo Alfaro.

—¿Cuál fue tu primer sueldo o viático y en qué lo gastaste?

—Fue en Ferro y saqué mesa, sillas, heladera, televisor LCD e hice 12 cuotas todo. Me aseguré comprarme todo ese año que tenía contrato.

—¿Un estadio o una cancha?

—Me gustó mucho la de Cruzeiro cuando jugamos con Huracán. Me impactó el estadio, el campo de juego y los vestuarios. Los vestuarios tenían jacuzzi, una locura.

—¿Cuál fue el gol que más gritaste?

—Mío, el que más grité fue el que le hice a Talleres de penal con Temperley. Contra ese Talleres que jugaba muy bien, ganamos 2 a 1. Y grupal el 3 a 3 con Boca que nos dio la esperanza de clasificar a la Copa.

—¿Con quién te hubiese gustado abrazarte luego de un gol?

—Con mi abuelo el Japonés.

—¿Cuál es tu top cuatro de deportistas argentinos?

—Te nombro del uno al cinco. Maradona, Ginóbili, Messi, Fangio

—¿Y tres del mundo?

—Román (Riquelme), Cafú y el Gordo Ronaldo.

—¿Para qué sos bueno?

—Para jugar a la pelota y para hacer asados.

—¿Qué te gusta hacer en los momentos libres?

—Disfrutar de las cosas. Me gusta mucho ir a la cancha a ver a Luján, pero ahora no puedo porque estoy lejos. Pero si tengo un rato libre me voy a la cancha. Y me gusta estar con mi familia.

—¿A qué cosas le tenés miedo?

—A la muerte y a que le pase algo a mis hijos.

—¿Qué cosas te sacan?

—Las injusticias.

—¿Que cosas te hacen reír?

—De cualquier cosa, soy de reirme mucho.

—¿Cuál fue tu peor compra?

—Mi peor compra fueron unos botines en cuarentena. Los tuve que devolver y todavía no me reintegraron la plata.

—¿Una comida?

—El asado con achuras, chinchulines, todo. Completo. Todo de campo sin congelar.

—¿Un postre?

—Flan con dulce de leche.

—¿Una bebida?

—Tomo lo que hay de acuerdo al momento.

—¿Qué música escuchás?

—Cumbia.

—¿Una banda o solista ?

—Ángeles Azules, La Nuevo Luna, Damas Gratis.

—¿Una película o serie?

—No soy de mirar mucho, veo con mi señora a veces. Y te puedo decir Breakin Bad.

—¿Un viaje?

—Me gustó mucho ir a Brasil con mis dos hijos. Me falta uno ahora que son tres. A Camboriú

—¿Una ciudad?

—Luján.

—¿Un barrio o lugar de tu ciudad?

—Parque Esperanza.

—¿Qué lugar te gustaría conocer ?

—Italia

. —¿Un hombre?

—Mi viejo, Alfonso.

—¿Una mujer?

—Tres: mi mamá Lola, mi señora Mónica, mi hija Celeste.

—¿Cuál es el contacto más groso que tenés en el celular?

—¿Más groso? Na, no le doy cabida. Grosos son todos los pibes del barrio.

LA SELFIE RECARGADA

—¿A quién te gustaría meterle un caño y decirle oleeee?

—Me he reído mucho el día que se lo hice a Luquitas Barrios en Huracán. Fue en un loco y me acuerdo de ese.

—¿Qué te hubiese gustado ser de no haber sido lo que sos?

—Hubiese sido profesor de educación física.

—¿A quién le sacás una roja?

—A un entrenador que tuve que es de Santa Fe. Hace mucho tiempo lo tuve.

—¿Qué camiseta nunca te pondrías? —

La de Los Andes, Alem y Flandria. En Flandria hice inferiores, pero es clásico de Luján, al igual que Alem. Los Andes es el clásico de Temperley.

REDES

—¿Cuántos grupos de WhatsApp tenés y cuál es el mejor?

—El de mis amigos de toda la vida. Nos reímos mucho. Debo tener cuatro o cinco.

—¿Quién te gustaría que te siga en Instagram?

—Me lo hice en cuarentena así que no lo uso mucho. Me gustaría que me siga Román.

—¿Con quién te gustaría tener un selfie y en dónde?

—Dos: una con mi familia en mi casa y en lo personal con Román.