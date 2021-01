La Selfie: Constanza Polo, Nutricionista y goleadora

—De Arenas, que es lo que me provoca emoción, y de Patronato, que últimamente me provoca bastantes emociones.

—¿De quién eras hincha en la infancia ?

—Era de Boca. Vengo de una familia muy bostera.

—¿Por quién hinchás cuando juega Patronato frente a Boca?

—Por Patronato lógicamente. Es como la cuestión del equipo chico que va a la lucha en los 300 a la batalla contra el monstruo. Eso te hace más hincha todavía.

—¿Un club?

—El que representa mi forma de vida, de todo y de lucha es Arenas.

—¿Un triunfo?

—Con Arenas cuando salimos en el 2016 de la Liga Paranaense y con Patronato nos salvamos del descenso con Mario Sciacqua.

—¿Un equipo?

—La primera de Arenas.

—¿Un estadio?

—La Bombonera me impactó.

—¿Qué sentiste cuando la conociste?

—Que late (risas), es verdad. Doy fe de eso. Estábamos en el vestuario visitante y temblaba todo. Impresionante.

—¿El torneo que más disfrutaste?

—El campeonato del 2016 con Arenas. Lo disfruté después.

—¿Cuál fue el gol que más gritaste?

—El último de Patronato, el de Pastorelli (risas) Necesitábamos convertir. Me emocionó mucho. Lo veo en Reserva todos los días y cuando sube un pibe a Primera y lo veo jugar digo “acá se viene, dale, dale”. Que haga un gol produce algo muy especial.

28 f1 .jpg Un sueño. Integrar una estructura profesional es un gran logro laboral para Constanza Polo. Juan Ignacio Pereira / UNO

—¿Salió el instinto materno?

—Es que estamos en el ámbito del cuidado del jugador. Lo cuidamos. Me gusta mucho de la gente que no abandona su lucha, que viene de las inferiores y le mete, le mete hasta tener sus oportunidades

—¿Cuál es tu top five de deportistas argentinos?

—Paula Paretto, Carlos Tevez, Messi, Agustina Barroso y Florencia Bonsegundo. —¿Y del mundo?

—Michael Jordan, mi ídolo de la infancia, Maradona es mundial, lo consideramos del mundo, y Manu (Ginóbili)

—¿Para qué sos buena?

—Qué difícil. Lo tendría que decir otra persona (risas). Soy buena para cocinar a la parrilla y creo que soy buena amiga. Por lo que se ha notado en estos tiempos.

—¿En que situaciones decís “soy un desastre”?

—En un montón de cosas (risas). Algo que me di cuenta hace poquito es que soy muy mala para defender. Me pusieron de central y me pasaron como poste. Ahí me di cuenta de que para eso soy muy mala

—¿Qué te gusta hacer en los momentos libres?

—Tomar mate y hacer cosas en mi casa. Me distrae mucho cortar el pasto y jugar con mis perros.

—¿Qué situaciones te sacan?

—Que me mientan y los caños que me hacen mis compañeras. Soy re calentona.

—¿Qué cosas te hacen reír?

—Los chistes irónicos.

—¿Cuál fue tu peor compra?

—Me compré dos pares de botines en oferta y los tiré a los dos meses. Se rompieron en el segundo partido. Los usé porque dije “no puedo tirar esto. Son dos pares”.

—¿En qué gastaste tu primer sueldo?

—En un regalo especial que en ese momento estaba conmigo.

—¿Tu plato favorito?

—Me gustan los canelones de verdura y carne.

—¿Porción moderada o te das un permitido?

—Me doy los permitidos de vez en cuando. No tengo tanta capacidad igual aunque soy de comer mucho. De todas maneras trato de equiparar con la actividad física.

—¿Un postre?

—Flan con coco.

—¿Una bebida?

—Me gusta la cerveza. Y el agua también, lógicamente.

—¿Qué música escuchás?

—Me gusta el rock nacional.

—¿Una banda? —Soy fans de Babasónicos, pero también me gusta Eruca Sativa, Marilina Bertoldi, Attaque.

—¿Te gusta ir a recitales?

—Sí, me gusta mucho. También me gusta ir a teatros cuando hacen acústicos.

—¿Qué escenario disfrutás más?

—Los dos. El último teatro de Babasónico estuvo muy bueno. Aunque cada uno tiene lo suyo.

—¿Una película?

—La Liga de la Justicia y Aquaman.

—¿Un viaje?

—Hace 15 días a Córdoba. La pasé hermoso

—¿Una ciudad?

—Paraná.

—¿Un barrio de Paraná?

—Presidente Perón, mi barrio.

—¿Qué lugar te gustaría conocer?

—Barcelona.

—¿Un hombre?

—Mi viejo.

—¿Una mujer?

—Mi vieja. Es una ídola.

—¿Un amigo/a?

—Una amiga que es como una hermana es María Virginia Borga.

—¿Sos cholula? —Me di cuenta de que no soy cholula. Admiro de cerca, pero hasta ahí llega. No pido foto. No me dapara eso.

—¿Cuál es contacto más groso que tenés en tu celular?

—El de Karina Gavini, la nutricionista de Boca. Es una persona que admiro mucho. Para mí es una de las más grosas.

—¿Algo que te molesta?

—La injusticia.

—¿Te acordás de alguna vez que se te salió la cadena?

—Con una mentira se me salió la cadena. Se me salieron todas.

—¿A quién invitas para armar tu equipo en un fútbol 5?

—Laura Benítez, Caro Benke, Lola y Jenny Novoa.

—¿A quién querés tener enfrente para meterle un caño? —Una defensora que jugaba en Unión de Santa Fe y ahora está en San Lorenzo. Me hizo trastabillar llegando al área. A ella me gustaría meterle un caño (risas).

—¿A qué deportista te gustaría prepararle un plan de alimentación?

—A Florencia Bonsegundo.

—¿Qué hubieras elegido si no optabas por nutrición?

—No me veo haciendo otra cosa… sería bióloga. Iría para el lado de la naturaleza.

—¿Qué otro trabajo tuviste en tu vida?

—Di clases de operador de PC para adultos mayores y fui secretaria de un consultorio.

—¿En qué ámbito laboral renegaste más?

—Siendo docente renegué un poco más. Te lleva más de tiempo

—¿Tenés paciencia?

—Mucha.

—¿A quién le sacás la roja?

—A alguien machista y conservador.

—¿Coleccionás camisetas? Sí, colecciono. De gente querida.

—¿Cuál tiene un valor agregado?

—Las que me regalaron Andrade, Lemos, Gissi y tengo la camiseta del Mundial 2016 de Estados Unidos. Esa tiene un valor agregado porque me la trajo mi primo de allá.

—¿Qué camiseta nunca usarías?

—La de River (risas).

—¿La aceptás si te la regala la nutricionista de River?

—Sí, por supuesto. La conservo. Diría que la firme y la encuadro, pero para jugar no la usaría.

—¿Cuál es tu camiseta preferida para jugar?

—Me gusta la de la Roma y la del Udinese que es la del pueblo de mi abuela.

—¿Cuántos grupos de WhatsApp tenés y cuál es tu preferido?

—Es el menos activo, pero el más lindo. Se llama las fraca nutri. Es mi grupo de estudio de la facultad.

—¿Con quién te gustaría tener una selfie y adónde?

—En Ushuaia o en Bariloche con Lola, una amiga.