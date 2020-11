La Selfie: Celia Fiorotto, la Gigante que hizo historia

La pivote de 1,84 m llegó a la Selección Argentina a los 17 años. Desde el 2009 hasta la actualidad integró todos los procesos que incluyó los Juegos Odesur, Preolímpicos y Panamericanos (Toronto y Lima) Torneos Sudamericanos.

Celia debutó en la Mayor en 2014 y en 2018 fue parte del plantel que hizo historia en Colombia. Argentina le ganó a Brasil por 65 a 64 y se consagró campeona sudamericana después de 70 años. Una grosa.

—¿De qué equipo sos hincha?

—Tengo aprecio por Independiente porque todos mis primos son de Independiente. Así que si tengo que elegir un equipo de fútbol...Independiente.

—¿Un club?

—También Independiente de Gualeguaychú que fue donde arranqué a jugar al básquet.

—¿Un triunfo?

—Contra Brasil en el Preolímpico de Edmonton. Le ganamos a Brasil después de 70 años

—¿Un partido inolvidable?

—La final del año pasado contra Vélez en Obras donde jugamos tres suplementarios.

—¿Un equipo?

—El equipo de Berazategui de 2018 era un equipazo.

—¿Un estadio o una cancha donde hayas jugado?

—Antes de los Juegos Olímpicos jugamos un torneo preparación en Brasil. Ese estadio de Río de Janeiro donde se disputaron los Juegos.

—¿En qué equipo te hubiese gustado jugar?

—Y soñando... en algún equipo de la WNBA

—¿Un torneo?

—Primero, el Torneo de Edmonton. Le ganamos dos veces a Brasil y quedamos terceras. Jugamos muy bien y me quedo con ese torneo por todo lo que vivimos. Y después con el Sudamericano cuando salimos campeones. Fue tremendo porque le ganamos la final a Brasil. Me quedo con esos dos: el de Edmonton y el de Tunja, Colombia.

—¿Cuál fue el gol o tanto que más gritaste?

—Es difícil elegir uno porque suelo gritar todos.

—¿Con quién te hubiese gustado abrazarte después de un gol o un tanto?

—Con mi abuela.

—¿Cuál es tu top five de deportistas argentinos?

—Manu Ginóbili, Luis Scola, Messi, Aymar y la Peque Pareto.

—¿Y tres del mundo?

—LeBron, Federer y Taurasi.

—¿Para qué sos buena?

—Creo que soy bastante buena haciendo asados. Me encanta.

—¿Qué te gusta hacer en los momentos libres?

—Estar al aire libre, tomar unos mates.

—¿Qué cosas te sacan?

—Actualmente me está molestando bastante que roben o mientan en los ejercicios de los entrenamientos. Y de la vida uno poco lo mismo. La mentira me molesta bastante.

—¿Que cosas te hacen reír?

—Una anécdota bien contada divertida.

—¿Cuál fue tu peor compra?

—Un parlante que era demasiado trucho se ve. Cuando lo probé en el lugar andaba y cuando llegué a mi casa no anduvo más.

—¿Cuál fue tu primer sueldo y en qué lo gastaste?

—Cuando era chica vendíamos leña en mi casa y teníamos ese arreglo con mi mamá y mi papá que si iba alguien a mi casa a comprar, si lo vendía yo me quedaba con la plata y así con mis hermanos. Así que de chiquita hacía algunos pesos vendiendo leña. Y lo primero que recuerdo haberme comprado fue una pelota Nike de básquet. Me costó bastante juntarlo porque estaba salada.

—¿Una comida?

—El asado.

—¿Hecho por Celia?

—Claro; bah, si me invita cualquiera voy, ja.

—¿Un postre?

—El lemon pie de mi tía Nélida o de mi hermana.

—¿Una bebida?

—Agua y mate.

—¿Qué música escuchás?

—Escucho de todo.

—¿Una banda o solista?

—Me gusta mucho Abel Pintos.

—¿Una película o serie?

—Nunca recuerdo los nombres. Toy Story, poné esa. Y serie, la que más me gustó fue Orphan Black.

—¿Un viaje?

—Por España cuando fuimos con dos amigas.

—¿Una ciudad?

—Gualeguaychú.

—¿Un barrio o lugar de Gualeguaychú?

—El campo. Está entre Gualeguaychú y Urdinarrain. La Zona se llama Rincón del Gato. Antes de la Aldea San Antonio.

—¿Qué lugar te gustaría conocer?

—El Caribe.

—¿Un hombre?

—Fredy y Juan Ramón. Ellos fueron los entrenadores que me enseñaron un montón de cosas desde chica.

—¿Una mujer?

—Dos, mi abuela Tata y mi mamá Susana.

—¿Cuál es el contacto más groso que tenés en el celular?

—No tengo al papa Francisco ni al Presidente. Tengo un montón de contactos, pero de amistad. Nadie megaimportante.

LA SELFIE RECARGADA

—¿A quién te gustaría meterle un caño y decirle oleeee?

—Le hago un caño a Meli Gretter por todos los caños que ha hecho ella en su vida.

—¿Qué te hubiese gustado ser de no haber sido lo que sos?

—Algo que esté relacionado con el campo seguramente, porque me encanta.

—¿A quién le sacás la roja o lo sacás por cinco faltas?

—Si alguien viene y te pega con mala intención. A esa la echaría del partido.

—¿Qué camiseta nunca te pondrías?

—La 12 porque es un número que nunca me gustó y no me gusta. He usado todos los números, pero ese no. No me gusta.

REDES

—¿Cuántos grupos de WhatsApp tenés y cuál es el mejor?

—Tengo muchísimos y elijo un grupo que se llama la Mini es Amistad donde hay un montón de chicas que han jugado conmigo en Buenos Aires, en Florida y otros clubes como Vélez. También hay algunas chicas que ya no juegan más al básquet y se cambiaron de deporte, pero hemos compartido algo. Es un grupete y un amigo que está con nosotras. Siempre estamos activas en ese grupo.

—¿Con quién te gustaría tener una selfie y en dónde?

—No me sale. Primero que le vaya a pedir una selfie a alguien no me sale. No lo hago porque me da mucha vergüenza. He estado con Scola al lado y tengo una foto con el grupo, pero quedarme para pedirle una foto me parece que no. Digo qué hincha pelota. Está todo el día sacándose fotos y voy a ir yo también. No lo hago.