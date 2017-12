La Selfie: Caro Benke

¿De qué equipo sos hincha?

—De Boca.

—¿Un técnico?

—Darío Inocente, en Central Córdoba de Laboulaye, donde jugué varios Argentinos. Él fue el que me marcó para seguir esta carrera. Me enseñó a jugar al fútbol.

—¿Una cancha?

—El Gigante de Arroyito, donde jugué una final contra Bariloche. Fue el primer estadio que pisé y dije guau...

—¿Un Mundial?

—El de Francia 98, es el que recuerdo y me llamó la atención.

—¿Una jugadora con la que compartiste vestuario?

—Analía Hirmbruchner, hoy es la ayudante de campo del técnico de la Selección. Con ella compartí muchas concentraciones en AFA . Fue un honor.

—¿A quién te gustaría meterle un caño?

—A mis dos centrales, una es mi hermana y la otra es Laura Ríos, la capitana. Siempre las jodo, pero va a ser difícil porque te dan masa, ja.

—¿Un viaje?

—Cuando fuimos con Las Panteras a San Juan. Fue un viaje muy lindo, con muchas anécdotas. Gracias a ese viaje me conoce Darío Inocente. Ahí nos codeamos con jugadoras de Selección y salí revelación. Si ellas están acá porqué yo no, me dije. Ahí me hizo el click.

—¿Un triunfo?

—Cuando le ganamos la final de la Liga Paranaense a Unión de Crespo el año pasado. Fue 3 a 2 y grité un gol tanto que me contracturé la espalda.

—¿Cuál fue el gol que más gritaste?

—Ese ante Unión.

—¿Cuál fue tu primer sueldo y en qué lo gastaste?

—Mi primer viático lo recibí en AFA. Qué loco decía, cómo me van a dar plata por entrenar. Eran 10 pesos por día. Así que junté esa plata y la ayudé a mi mamá para que le comprara unos botines a mi hermano.

—¿Cuáles son los cinco mejores deportistas argentinos?

—Ginóbili, Del Potro, Lucha Aymar, Messi y Facundo Conte.

—¿Y tres del mundo?

—Messi, Manu y Djokovic.

—¿Qué es lo que mejor te sale?

—Sonreír y ser buena onda.

—¿Qué te gusta hacer en los momentos libres?

—Escuchar música, leer, tomar mates y compartir con otra gente. Disfrutar de los momentos.

—¿A qué cosas le tenés miedo?

—A no cumplir con mis sueños, darme por vencida por nada. Y el perder de vista las buenas cosas que nos da la vida.

—¿Qué cosas te sacan?

—No tener el control de alguna cosas. Al menos de las cosas que podemos tener el control.

—¿Qué cosas te hacen reír?

—La buena onda de los demás, la alegría de mis cinco sobrinos y compartir los momentos del fútbol.

—¿Cuál fue tu peor compra?

—Un jean horrible, nunca lo usé.

—¿Cocinás?

—Me defiendo.

—¿Una comida?

—Las milanesas con arroz y huevo y alguna ensalada.

—¿Un postre?

—El chocolate y el helado.

—¿Una bebida?

—El fernet con Coca.

—¿Qué música escuchás?

—De todo. Te paso de un reggaeton a un rock. Según el día y el momento.

—¿Una banda o músico?

—Coldplay.

—¿Una ciudad?

—Merlo, San Luis.

— ¿Un lugar para vivir?

—Cualquier lugar de las sierras de Córdoba.

—¿Qué lugar te gustaría conocer?

—Me debo un viaje al Viejo Continente. Recorrerlo de punta a punta. Si hay que elegir un lugar, la islas de Grecia.

—¿Qué cosas te seducen?

—Una mirada o una sonrisa.

—¿Un hombre?

—Mi viejo, Rafael.

—¿Una mujer?

—Mi vieja, Alejandra.

—¿Cuál es el contacto más groso que tenés en el celular?

—Por lo que representa Evelina Cabrera, la presidenta de Affar. Es una gran luchadora de la vida y el fútbol.

—¿Cuántos grupos de WhatsApp tenés y cuál es el mejor?

—Tengo como 12, todos cumplen una función y son prácticos. Pero creo que el de Arenas es el mejor.

—¿Si te obligaran a salir de un grupo de cuál saldrías y por qué?

—Me salgo sola. Cuando pudren la cabeza, me voy y chau, ja.

—¿Si te dieran la posibilidad de armar un grupo de WhatsApp con cinco contactos libres, a quién elegirías?

—Armé dos. Uno con futbolistas donde la agrego a Marta, la brasileña, Alex Morgan, Maradona, Messi y Zidane. Y otro cómico. Lo pongo a Mr. Bean, Eugenio Derbez, Jim Carrey, Porcel y Olmedo y dejo un lugar para Benny Hill.

—¿Qué pondrías en tu estado de las redes sociales sin inhibiciones?

—Alguna mentira para captar gente y reírme un poco.

—¿Con quién te gustaría tener una selfie?

—Con Román y Tevez en La Bombonera.





La jugadora y precursora de Paraná





Caro Benke nació en Paraná el 30 de diciembre de 1987. Comenzó a jugar al fútbol de manera oficial a los 16 años en AUFI. La falta de fútbol femenino en la ciudad hicieron que se fuera a jugar a Córdoba. Se incorporó a Central Córdoba de Laboulaye y participó de varias convocatorias a la Preselección Argentina Sub 20 y Mayor. En 2015 se sumó a Vida Feliz donde se consagró subcampeona y campeona de la Liga Paranaense. Este año jugó el Campeonato Argentino en representación de la Liga y fue la revelación. Obtuvo el premio Aníbal Sánchez como mejor futbolista de 2017. Fundadora de Arenas, este año, ingresará con el equipo al torneo de la Liga. Además coordina la escuelita de fútbol femenino.