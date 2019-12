La Selfie: Bruno Motroni, el mejor del mundo

Bruno Motroni nació el 16 de Bruno Motroni nació el 16 de diciembre de 1985 en Paraná. Empezó a jugar en Patronato donde ganó todo. El catcher es considerado el mejor jugador del mundo en su posición. Es el capitán de la Selección Argentina que logró consagrarse campeona del mundo este año al vencer en la final a Japón en el certamen disputado en la República Checa. El cabezón logró además la Medalla de Oro en los Juegos Panamericanos disputados en Lima. Con la Selección Argentina también fue campeón Sudamericano. Fue nominado a los Premios Olimpia en cinco oportunidades y los ganó en dos ocasiones: 2013 y 2015. Vistió la camiseta de la Selección Argentina en seis mundiales y se convirtió en uno de los deportistas más representativos del mundo. Este año se convirtió en el primer argentino en representar a los atletas en la Junta de la División Softbol de la WBSC y a la Comisión de Atletas de la WBSC. Fue elegido por sus pares con el 53.92% de los votos.

Bruno recorrió el mundo con el sóftbol y fue figura en Estados Unidos, Canadá y Europa. Jugó para Bloomington stix 2007; Mindak Miller 2008, Midwest Stampeed 2009; Angels 2010; Pensylvania power 2013, Circle Tap 2014; Scarborouhg force 2015 y 2016; Hill United chiefs, 2017, 2018, 2019. En Europa jugó durante tres años en Roma y Noruega donde salió campeón de Europa y fue elegido el mejor jugador de la Copa de Europa. diciembre de 1985 en Paraná. Empezó a jugar en Patronato donde ganó todo. El catcher es considerado el mejor jugador del mundo en su posición. Es el capitán de la Selección Argentina que logró consagrarse campeona del mundo este año al vencer en la final a Japón en el certamen disputado en la República Checa. El cabezón logró además la Medalla de Oro en los Juegos Panamericanos disputados en Lima. Con la Selección Argentina también fue campeón Sudamericano. Fue nominado a los Premios Olimpia en cinco oportunidades y los ganó en dos ocasiones: 2013 y 2015. Vistió la camiseta de la Selección Argentina en seis mundiales y se convirtió en uno de los deportistas más representativos del mundo. Este año se convirtió en el primer argentino en representar a los atletas en la Junta de la División Softbol de la WBSC y a la Comisión de Atletas de la WBSC. Fue elegido por sus pares con el 53.92% de los votos. Bruno recorrió el mundo con el sóftbol y fue figura en Estados Unidos, Canadá y Europa. Jugó para Bloomington stix 2007; Mindak Miller 2008, Midwest Stampeed 2009; Angels 2010; Pensylvania power 2013, Circle Tap 2014; Scarborouhg force 2015 y 2016; Hill United chiefs, 2017, 2018, 2019. En Europa jugó durante tres años en Roma y Noruega donde salió campeón de Europa y fue elegido el mejor jugador de la Copa de Europa.

—¿De qué equipo sos hincha?

De Vélez y de Patronato.

—¿Un club?

—Patronato.

—¿Y cuándo se enfrentan?

—Aprovecho la oportunidad para ir a verlos y no hincho por nadie. Tienen realidades diferentes igual.

—¿Un triunfo?

—El ultimo contra Nueva Zelanda en el mundial de Praga y también la final del mundo, dos juegos increíbles.

—¿Un equipo?

—Patronato.

—¿Un jugador con el que compartiste vestuario?

—Un tipo que admiré siempre fue Thomas Makea de Nueva Zelanda y tuve la oportunidad de jugar con él en 2009, como decimos nosotros, un Toro de nuestro deporte.

—¿Un técnico?

—Sería injusto nombrar uno porque de todos me quedó algo, pero creo que Oscar Pocho Bolzán fue quien marcó un camino en muchos de nosotros y nos formó como equipo.

—¿Una cancha?

—El estadio mundialista Nafaldo Cargnel.

—¿Cuál fue el gol que más gritaste?

—El de Marcos Rojo contra Nigeria en el último mundial, quedé ronco y ya me iba de viaje.

—¿Un batazo?

—Y creo que en el mundial que pasó. El home run contra Nueva Zelanda en el séptimo periodo, para dar vuelta el marcador y ganarle a los últimos campeones del mundo de esa manera; fue muy lindo y nos terminó de convencer que estábamos para cosas importantes.

—¿Cuál es tu top five de deportistas argentinos?

—Lionel Messi, Emanuel Ginóbili, Juan Martín Del Potro, Fernando Petric, la selección Campeona del Mundo.

—¿Y tres del mundo?

—José Luis Chilavert, Roger Federer, Lebron James.

—¿Qué es lo que mejor te sale?

—Tercerizar, jajaja. Siempre digo que soy bueno para organizar, pero delegando todo jaja.

—¿Cuál fue tu primer sueldo y en qué lo gastaste?

—Fueron 2 pesos que me pagaba mi mamá para que juegue al sóftbol porque no me animaba, seguro no lo gasté, soy medio canuto ja.

—¿A qué cosas le tenés miedo?

—A la oscuridad y a las víboras.

—¿Qué cosas te sacan?

—Hay dos cosas que me sacan mucho, primero que no me contesten lo que pregunto y el chusmerío o invento.

—¿Cuál fue tu peor compra?

—Uhh he tenido varias, me compré un Monopatín eléctrico y no lo usé nunca.

—¿Una comida?

—Matambre a la pizza.

—¿Un postre?

—Tengo dos, ensalada de frutas o flan con dulce de leche.

—¿Una bebida?

—Cerveza.

—¿Qué música escuchás?

—Los Palmeras.

—¿Una película o serie?

—Breaking Bad.

—¿Un viaje?

—Los que hemos hecho con los chicos del club, no tienen desperdicio, se disfrutan mucho, tenemos muchos personajes como Fede Eder que viven de buen humor.

—¿Una ciudad?

—Praga, República Checa.

—¿Un lugar para vivir?

—Paraná.

—¿Un barrio?

—Los Aromos, cuna de campeones. Si hacemos un torneo interbarrial, no nos gana nadie.

—¿Un hombre?

—Mi viejo.

—¿Una mujer?

—Dos, Mi vieja y mi novia.

—¿Cuál es el contacto más groso que tenés en el celular?

—Ninguno, ja pero tengo dos contactos (Iván Becic y Gastón Papini) que para mí son importantes porque me consiguen o solucionan todo.

—¿Cuántos grupos de whatsapp tenés y cuál es el mejor?

—Varios, de sóftbol, familia, de la selección, peñas, pero el más destacado es uno que se llama Morbo, que se ven cosas fuertes jaja.

—¿Con quién te gustaría tener una selfie y en dónde?

—Con mis compañeros de equipo de Patronato cuando terminemos nuestra anhelada cancha.

LA SELFIE RECARGADA

—¿A quién te gustaría meterle un caño y decirle oleeee?

—A Simón Righelato o a Matías Serrano, la mueven algo.

—¿Qué te hubiese gustado ser de no haber sido lo que sos?

—Contador.

—¿Con quién no te sentarías a tomar un café?

—Prefiero no decirlo, je.

—¿A quién le sacás la roja?

—A los envidiosos y a los que tiran delirios de grandeza.

—¿Qué camiseta nunca te pondrías?

—La de Estudiantes de Paraná.

—¿Cuál fue el peor partido de tu vida?

—Tuve varios, pero recuerdo cuando me desgarré en pleno mundial en 2017, me recuperé y al próximo torneo durante el primer partido me volví a desgarrar en el mismo lugar. Chau torneo.