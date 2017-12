La Selfie: Bárbara Ruiz

¿De qué equipo sos hincha?

—De Boca.

—¿Un técnico?

—Guardiola y Jonás Jaime, el DT de La Salle..

—¿Una cancha?

—La de Deportivo Bovril.

—¿Un Mundial?

—El de Brasil 2014 porque fue el más viví, sentí y sufrí.

—¿Un jugadora con la que compartiste vestuario?

—Luisina Grinóvero en La Salle.

—¿A quién te gustaría meterle un caño?

—A Juliana Schenone.

— ¿Un viaje?

—A Pinamar con la Selección de Paraná de futsal donde salimos terceras.

—¿Un triunfo?

—A Pacífico por los octavos de final del Nacional de Clubes que se jugó en Corrientes. Empatamos 1 a 1 y después le ganamos por penales. Fue un partidazo. Florencia Arce empató el partido sobre el final y luego a alargue. Y en los penales la Grulla, nuestra arquera, atajó todos.

—¿Cuál fue el gol que más gritaste?

—El de Florencia Arce a Pacífico.

—¿Cuál fue tu primer sueldo y en qué lo gastaste?

—Mi primer sueldo fue en una colonia de vacaciones para chicos de cuatro años en Bovril y lo gasté en un piercing para el diente.

—¿Cuáles son los cinco mejores deportistas argentinos?

—Messi, Mascherano, Del Potro, Luciana Aymar y Florencia Arce.

—¿Y tres del mundo?

—Federer, Messi y Usain Bolt.

—¿Qué es lo que mejor te sale?

—Meter la pata, ja. Me equivoco todo el tiempo, mal. Rompo todo, tiro cosas, me las mando a todas.

—¿Qué te gusta hacer en los momentos libres?

—Juntarme con amigas, jugar al truco, mirar series, salir con mi novio.

—¿Qué serie mirás?

—El Barco en Netflix.

—¿A qué cosas le tenés miedo?

—A las alturas.

—¿Qué cosas te sacan?

—Perder, me caliento mal. No me gusta perder a nada, ni al fútbol ni al truco, lo que sea.

—¿Cuál fue tu peor compra?

—Mi peor compra fueron unos botines. Le hinché tanto a mi mamá para que me los comprara y me quedaron chicos y nunca los pude usar. Que no se entere mami porque me mata, ja.

—¿Cocinás?

—Sí, lo básico como estudiante. En realidad vivo con mi hermana y ella cocina y yo lavo.

—¿Una comida?

—Las milanesas con papas fritas.

—¿Un postre?

—Ensalada de frutas con helado.

—¿Una bebida?

—H2O de Limoneto. Ahora es la que más me gusta.

—¿Qué música escuchás?

—De todo un poco. No soy de tener un género.

—¿Una banda o músico?

—Abel Pintos.

—¿Una ciudad?

—Bovril.

— ¿Un lugar para vivir?

—¿Qué lugar te gustaría conocer?

—Italia, ponele. A ver qué onda.

—¿Qué cosas te seducen?

—La simpatía y la mirada.

—¿Un hombre?

—Mi papá, Alberto.

—¿Una mujer?

—Dos, mi mamá Marcela y mi abuela Guiga.

—¿Cuál es el contacto más groso que tenés en el celular?

—Joaquín (Mu), un amigo..

— Cuántos grupos de WhatsApp tenés y cuál es el mejor?

—Seis y el mejor es el de las gurisas de La Salle. Ahora se llama Bicampeón.

—¿Si te obligaran a salir de un grupo, de cuál saldrías y por qué?

—No... no puedo salir de ninguno. Me encadeno en la puerta de WhatsApp.

—¿Cuántas redes sociales usás y cuál es tu red favorita?

—Tres: WhatsApp, Instagram y Facebook y el que más uso es el primero.

—¿Si te dieran la posibilidad de armar un grupo de WhatsApp con cinco contactos libres, a quien elegirías?

—Con Messi, Massito y Cañete (amigos), el Cholo Simeone y Mario Casas, un actor de la serie que miro.

—¿Qué pondrías en tu estado de la red social sin inhibiciones?

—Es lo que andaba buscando.

—¿Con quién te gustaría tener una selfie?

—Con Messi, en la cancha en un partido del Mundial de Rusia 2018.





La jugadora de Bovril con pasta de crack

Bárbara Ruiz nació el 30 de octubre de 1995 en Bovril. En su ciudad jugó al vóley, hockey y fútbol. A los 17 años se mudó a Paraná para estudiar el profesorado de Educación Física y siguió con el fútbol. Como mediocampista central se sumó a las filas del Peñarol y clasificó al Nacional con la Selección de Paraná. Luego se pasó al futsal para integrar el equipo de Don Bosco Celeste. Fue Selección Paranaense y se integró a La Salle en 2017. Con su nuevo equipo salió campeón del Torneo Apertura y del Clausura y fue figura en la final. Jugó el Argentino de Selecciones y el Nacional de Clubes y estuvo en la Preselección Argentina que luego iba a disputar el Mundial de Cataluña.