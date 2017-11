La Selfie: Ayrton Hundt

—¿De qué equipo sos hincha?

—De Atlético Paraná y de River.

—¿Un técnico?

—Todos los técnicos me dejaron algo y sería muy injusto nombrar a uno. He tenido entrenadores de mucho nivel, sobre todo en los últimos años y de todos me gusta aprender. Y en el plano internacional me gustan Gallardo y Guardiola.

—¿Una cancha?

—El Mutio, tengo un cariño especial. Y después el Monumental y el Maracaná.

—¿Un mundial de fútbol?

—El de Brasil 2014. Fui con mi viejo y estuvimos una semana allá. Vi el partido entre Argentina y Bosnia en el Maracaná.

—¿Un jugador con el que compartiste vestuario?

—Por experiencia y por humildad el Memo Borghello. Además de ser campeón en Primera División, lo valoraba mucho como persona. Cuando me tocó hacer la pretemporada con ellos, era de los más chicos del plantel y él siempre me aconsejaba. Y cuando me tocaba marcarlo en las prácticas siempre me decía lo que tenía que hacer. Y otro con el cual me hice muy amigo fue Alejandro Berti. Estuvo dos años con nosotros. Una historia de vida increíble. Vino al club con un bolsito de Corrientes y nos contó su historia en un asado y nos hizo llorar a todos. Después se fue, está jugando en Paraguay y mantenemos el contacto.

—¿Un jugador que enfrentaste?

—Cuando jugamos un amistoso de pretemporada con Newell's me tocó viajar a último momento y me tocó jugar contra Maxi Rodríguez y Nacho Scocco. Increíble.

—¿Un viaje?

—A Japón con mi viejo. Fuimos a ver la final River-Barcelona del Mundial de Clubes. Fue un sueño ver al mejor equipo de la historia contra el club del que soy hincha.

—¿Un triunfo?

—El título con Paraná y el que logramos en Sub 20 en 2015. La final coincidió con el cumpleaños 80 de mi abuela, así que me hice una remera y la usé abajo de la camiseta. Fue muy emocionante.

—¿Cuál fue el gol que más gritaste?

—El de David Dri a Unión de Villa Krause en la final del primer ascenso. El penal sobre la hora que nos dio el ascenso. Y el de Pusculichi a Boca en la semifinal de la Sudamericana, estaba en la cancha.

—¿Cuál fue tu primer sueldo o viático y en qué lo gastaste?

—Mi primer sueldo fue laburando en el gimnasio de mi vieja. Quería tener mi plata y empecé ahí y todavía estoy.

—¿Cuáles son los cinco mejores deportistas argentinos?

—Maradona en lo más alto, Messi, Ginóbili, Del Potro y Mascherano.

—¿Y tres del mundo?

—Federer, Usain Bolt y Messi.

—¿Qué es lo que mejor te sale?

—El mate amargo. Soy muy matero.

—¿Qué te gusta hacer en los momentos libres?

—Compartir con la familia, los amigos, miro mucho fútbol y miro series.

—¿A qué cosas le tenés miedo?

—A que le pase algo a un familiar cercano.

—¿Qué cosas te sacan?

—Que las cosas no me salgan como quiero en la cancha. Pero bueno, en el fútbol siempre cometés errores, son cosas propensas a pasarte. Pero bueno, hay que pensar en positivo y empezar de nuevo.

—¿Qué cosas te hacen reír?

—Mis amigos, mis compañeros de vestuario, los memes en las redes. Soy de reírme mucho y de disfrutar de las cosas simples.

—¿Cuál fue tu peor compra?

—De chico me compré una Wi y tenía 13 años. La enchufé a 220 de una y la quemé. No la usé nunca, ja.

—¿Cocinás?

—No es mi fuerte, pero cuando hay que cocinar, lo hago.

—¿Una comida?

—Los asados de los domingos.

—¿Un postre?

—Queso y dulce de membrillo.

—¿Una bebida?

—La Coca bien fría.

—¿Qué música escuchás?

—De todo un poco.

—¿Una banda?

—No tengo una en particular.

—¿Una ciudad?

—Paraná

—¿Un lugar para vivir?

—Paraná.

—¿Qué lugar te gustaría conocer?

—Europa.

—¿Qué cosas te seducen?

—El fútbol europeo, por su estilo. Es un sueño.

—¿Un hombre?

—Mi viejo, un compañero.

—¿Una mujer?

—Mi vieja, Mariela.

—¿Cuál es el contacto más groso que tenés en el celular?

—Como groso el Loco Marzo. Lo tuve de técnico y además tengo una relación y un aprecio muy grande. Lo conozco a él y a Agustín, su hijo, y siempre nos hablamos.

—¿Cuántos grupos de WhatsApp tenés y cuál es el mejor?

—Tengo un montón, uso pocos. El mejor es el del club. Paraná.

—Si te obligaran a salir de un grupo ¿de cuál saldrías y por qué?

—Tengo uno, no voy decir el nombre, pero es de los del gimnasio. Me metieron y hablan todo el día, pero no puedo salir porque es del trabajo.

—¿De quién te gustaría tener el número de teléfono?

—De Sergio Ramos u Otamenti.

—¿Cuántas redes sociales usás y cuál es tu red favorita?

—Tengo Facebook, Twitter e Instagram. Las uso muy poco, pero la que más miro es Instagram.

—¿Qué pondrías en tu perfil sin inhibiciones?

—Mi frase de cabecera. El esfuerzo no se negocia.

—¿Con quién te gustaría tener una selfie?

—Con Messi en el Camp Nou.





El central que ganó todo con el Decano