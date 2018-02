La Selfie: Ángel Ielpo

Ángel Ielpo nació el 22 de diciembre de 1989 en Paraná. A los 5 años comenzó a jugar al fútbol y al básquet. Al básquet jugó en el Club de sus amores: San Agustín y al fútbol en Peñarol. En el equipo Tricolor jugó en la categoría 89, pero debido a la acondroplasia no pudo jugar más. Siguió jugando al fútbol con amigos hasta que en 2015 fue convocado con Emanuel Ledesma para formar parte de la Selección de Talla Baja.





Angelito no lo dudó y se convirtió en uno de los referentes y goleadores del equipo. Aguerrido y contundente se convirtió en una de las figuras del elenco que generó una explosión en el país por su juego y por los valores que trasmiten para contener a las personas con acondroplasia. Ángel le hizo goles a Perú, Chile, Paraguay y Brasil. De visitante y de local. Su consagración fue en Río de Janeiro. El año pasado, en el primer enfrentamiento entre ambas selecciones, Ángel le marcó tres goles a Brasil en la victoria 5 a 3 en el partido disputado en el estadio de Barra de Tijuca. Hoy sueña con jugar una Copa América y un Mundial y seguir rompiendo redes.





—¿De qué equipo sos hincha?

—De Boca y de Peñarol en Paraná.

—¿Un club?

—San Agustín. Ahí arranqué todo y fue como mi segunda casa. Nací a dos cuadras y empecé jugando al básquet. Mis viejos estaban siempre en el club y me llevaron desde chico.

—¿Un entrenador?

—Rubén Berlo, en Peñarol. Fue el mejor técnico que tuve.

—¿Un partido?

—Dos. El primer amistoso que disputé en Paraná ante Periodistas. Fue muy lindo meter un gol por primera vez ante mi gente. Y después el de Brasil en Río de Janeiro, el día que ganamos y pude hacer tres goles.

—¿Un Mundial?

—El de Brasil 2014. Fue el que más viví.

—¿Un jugador con el que compartiste vestuario?

—Ema Ledesma, Andrés Montenegro y Franco Gassman, los jugadores de la provincia de la Selección. Y después estuve con Pachu Peña y la Tota Santillán, de los famosos.

—¿A quién te gustaría meterle un caño?

—A Washi Varisco.

—¿Un viaje?

—Al Machu Pichu cuando jugamos contra Perú de visitante.

—¿Un triunfo?

—Cuando le ganamos en Corrientes a Perú. Perdíamos 1 a 0 y mi papá me gritó "andá metete". Me mandé por atrás y logré el empate.

—¿Cuál fue el gol que más gritaste?

—Ese contra Perú. Hice el gol y cuando salí corriendo la vi a mi mamá y la abracé.

—¿Cuál fue tu primer sueldo y en qué lo gastaste?

—Mi primer suelo fue cuando me fui a trabajar a Carlos Paz como coordinador y me compré un celular.

—¿Cuáles son los cinco mejores deportistas argentinos?

—Ginóbili, Nalbandian, Damián Steinert porque salió de mi barrio y llegó a Primera y es mi primo; Messi y Del Potro.

—¿Tres del mundo?

—Cristiano Ronaldo, Benzemá y Dani Alves.

—¿Qué es lo que mejor te sale?

—Hacer reír a la gente, ja.

—¿Qué te gusta hacer en los momentos libres?

—Ir a pescar con mis amigos y ver series en Netflix con mi novia.

—¿Qué serie te gusta?

—Vikingos.

—¿A qué cosas le tenés miedo?

—A las víboras. Una vez estaba pescando y cuando me estaba por ir a tirar la caña al lado de la de un amigo, me avisa otro amigo que venía una víbora por el agua. Salí corriendo y me subí a una piedra.

—¿Qué cosas te sacan?

—Los problemas con el tránsito o la gente que trabaja en un área y no sabe las normas de convivencia o las leyes.





selfie.jpg Foto UNO/Mateo Oviedo





—¿Qué cosas te hacen reír?

—Mi grupo de amigos de la Selección Argentina y nos tomamos con un humor algunas cosas que vemos de los otros a partir de nuestra condición física.

—¿Cuál fue tu peor compra?

—Un celular que me duró medio día.

—¿Cocinás?

—Muy poco, pero lo que me sale bien son las tartas.

—¿Una comida?

—El pescado a la parrilla. Un dorado a la pizza o el pastel de papas.

—¿Un postre?

—Frutilla con crema.

—¿Una bebida?

—El fernet y la caipiriña.

—¿Qué música escuchás?

—Me gusta todo. Cumbia, rock, lentos, lo que venga.

—¿Una banda?

—Coty.

—¿Una ciudad?

—Paraná.

—¿Un lugar para vivir?

—Al lado del río.

—¿Qué lugar te gustaría conocer?

—Disney. Estoy esperando que mi hermana Antonella me lleve a conocerlo.

—¿Qué cosas te seducen?

—La buena onda. La gente que tiene alegría.

—¿Un hombre?

—Mi viejo, Ángel. Gracias a él, soy lo que soy.

—¿Una mujer?

—Mi mamá, soy muy pegado y es el amor de mi vida.

—¿Cuál es el contacto más groso que tenés en el celular?

—Gonzalo Broggi, un amigo de Buenos Aires.

— ¿Cuántos grupos de WhatsApp tenés y cuál es el mejor?

—Tengo como 20 y el mejor es un grupo reducido de la Selección. Somos como los más rebeldes. Se llama Los Basuras de Talla Baja, ja.

—¿Si te obligaran a salir de uno de esos grupos de cuál saldrías y por qué?

—El de mi familia, porque con uno de mis cuñados discutimos siempre.

—¿Si te dieran a elegir cinco contactos para armar un grupo de WhatsApp a quién elegirías? —Neymar, Mbappé, Evra, Dani Alves y Martín Baigorria, un jugador de la Selección de Talla Baja de Córdoba.

—¿Y como se llamaría ese grupo?

—Los crack, je.