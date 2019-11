La Selfie: Anabella Albornoz

Luchadora, solidaria y referente social

Anabella Albornoz nació el 15 de junio de 1977 en Paraná. Desde pequeña hizo natación y probó con varios deportes sin suerte. Estudió Comunicación Social y hace 10 años conoció el barrio San Martín por la parroquia Guadalupe y su vida iba a cambiar para siempre. “Cuando lo conocí dije este es mi lugar”, confió. Todas las semanas comenzó a asistir al popular barrio de Paraná donde las necesidades abundan y su compromiso y su generosidad iban a ser el principio del nacimiento de una de las ONG más prestigiosas y respetadas del país. Ana, acompañada por un grupo de incondicionales, formaron hace una década Suma de Voluntades. La ONG comenzó a hacer casa de palets y hoy trabajan alrededor de 100 personas en los barrios San Martín, Antártida Argentina y Mosconi. Todos los días se hacen recorridas nocturnas para darle de comer a la gente en situación de calle; realizan acompañamiento escolar, talleres y una vocación de servicio admirable. Ana se ganó un nombre en la ciudad y en el país. Fue elegida por un jurado de Honor que seleccionó a los líderes sociales más importantes de Argentina.

Quedó entre las ocho referentes de Abanderados 2019 y a partir del 11 de noviembre se podrá votar a través de la página www.premiosabanderados.com.ar para que la ONG, en caso de ganar, tenga más recursos.

—¿De qué equipo sos hincha?

—De San Lorenzo, desde muy chica, pero luego conocí a los chicos de la Filial de River Paraná y empezamos a trabajar juntos en campañas y me hice un poco simpatizante de River.

—¿Un club?

—River.

—¿Un triunfo?

—Para nosotros, la primera casa de palets que hicimos en el barrio San Martín. Fue una construcción de tres días. Laburamos como bestias y llegó Navidad y esa gente tuvo su casa.

—¿Una persona a la que admirás?

—Mi hermana, es una persona a la cual admiro. Hemos tenido muchas pérdidas y ella tomó ese rol de madre y terminé de crecer con mi hermana Vanesa.

—¿Una cancha?

—La de San Martín FC en el barrio San Martín. Fue una movida de todos.

—¿Un compañero o compañera de aventura?

—Mi hermana, me banca en todas.

—¿Cuál fue el gol que más gritaste?

—Un try de mi hijo Indio que juega en Estudiantes. Se lo hizo a Tilcara.

—¿Dos deportistas argentinos?

—Carlos Tevez y Román Riquelme.

—¿Uno del mundo?

—David Beckham, pero por lindo nomás, je.

—¿Qué es lo que mejor te sale?

—Soy re chamuyera. Es como que todo el tiempo destaco otra cosa del otro. No se por qué me nace adular cosas de los demás. No es que miento, me nace. Es raro, pero me sale.

—¿Qué te gusta hacer en los momentos libres?

—Jugar con mi hijo. Me divierto mucho.

—¿A qué cosas le tenés miedo?

—A la ausencia que te deja la pérdida de un ser querido. Nosotros pasamos por todas esas instancias. Quedamos mi hermana, yo y una tía. Después perdimos a toda la familia. Falleció mi mamá, mi papá, quedamos con mis tíos y después fallecieron. Mi hermana quedó embarazada y falleció mi sobrino. Fueron pérdidas tan grandes que eso hizo lo que somos hoy.

—¿Qué cosas te sacan?

—La corrupción. La corrupción mata, te roba la esperanza.

—¿Qué cosas te hacen reír?

—La zoncera y la torpeza. Yo no puedo ayudar a nadie que se cae porque me tiento.

—¿Cuál fue tu peor compra?

—Unas calzas animal print que me compré. Había visto a la modelo María Vázquez con unas calzas que le quedaban divinas. Vi un maniquí con unas en una vidriera y no me las probé. Encima carísima. Me la puse y como en casa no tengo espejo, me vi en una vidriera en la calle y era un espanto.

—¿Una comida?

—El guiso de arroz con pollo.

—¿Un postre?

—Dulce de batata y queso.

—¿Una bebida?

—La Coca Zero.

—¿Qué músicas escuchás?

—Un poco de todo. Me gusta el rock nacional y el folclore me encanta porque con Suma hacemos peñas.

—¿Un grupo o solista?

—La Beriso y me gusta como solista Luciano Pereyra.

—¿Una película o serie?

—Escritores de Libertad y serie me gustó La Casa de Papel.

—¿Un viaje?

—A Cuba. Me encantó y aprendí mucho. No comparto la economía del país, pero me sorprendió lo arraigado y el amor que tienen por la patria.

—¿Una ciudad?

—La Habana.

—¿Un lugar para vivir?

—Paraná.

—¿Un barrio o lugar de Paraná?

—San Martín.

—¿Qué lugar te gustaría conocer?

—África, Madagascar. Quiero conocer la obra del padre Pedro Opeka.

—¿Un hombre?

—Dos: el padre Germán Brusa y Esteban Madrid Páez.

—¿Una mujer?

—Evange Ramallo, quiero que sea la próxima presidenta de Suma.

—¿Cuál es el contacto más groso que tenés en el celular?

—Soy muy cholula de la gente que ama la Patria y que sirve al prójimo y tengo el contacto del padre Pepe Di Paola.

—¿Cuántos grupos de WhatsApp tenés y cuál es el mejor?

—Tengo un montón y el mejor es Proyectos Exitosos.

—¿Con quién te gustaría tener una selfie y en dónde?

—Llegar a África y tener una selfie con el padre Pedro.

—¿A quién te gustaría meterle un caño y decirle oleeee?

—A todos los políticos que le robaron la plata al pueblo.

—¿Qué te hubiese gustado ser de no haber sido lo que sos?

—Me hubiese gustado ser docente. Tengo tiempo de hacerlo.

—¿Con quién no te sentarías a tomar un café?

—Soy muy creyente y creo mucho en que las personas pueden cambiar.

—¿A quién le sacás una roja?

—A los corruptos.

—¿Cuál fue el peor partido de tu vida?

—Algún que otro ex, ja.