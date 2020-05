La Selfie: Alejo Sánchez Romero

Alejo Sánchez Romero nació el 23 de octubre de 1998. Comenzó a jugar al fútbol a los 3 años en la escuelita del Torta Heinze, hermano de Gabriel. Su carrera continuó en Belgrano, donde jugó desde los 6 años hasta los 14 e hizo todas las formativas. Sus buenas condiciones y el reclutamiento de Patronato en su incursión en las categorías de AFA lo llevaron a vestir la camiseta del Rojinegro. El defensor se convirtió en uno de los referentes de su categoría y llegó a ser capitán en tres oportunidades.

Jugó en el Rojinegro hasta los 21 años desde la Octava División hasta la Cuarta. A los 21 Alejo sufrió una lesión de cadera que lo dejó casi un año fuera de las canchas. Como consecuencia de la lesión Patronato lo dejó libre. Después de un tiempo importante de recuperación y rehabilitación, Alejo volvió al ruedo para sumarse a Belgrano de Paraná, el club de sus inicios. Al finalizar 2019 firmó su vínculo con Tacuary de Paraguay para tener su primera experiencia como profesional en la Segunda División del fútbol guaraní.

“Con ganas de volver a arrancar de cero y es un nuevo comienzo”, dijo el defensor que se vio imposibilitado de debutar por la pandemia del coronavirus pero deberá volver a Paraguay cuando se reanude el fútbol. Será entonces cuando haga su estreno profesional en el fútbol de Primera División.

—¿De qué equipo sos hincha?

—De Colón de Santa Fe. Mi viejo y mi familia son del Centenario.

—¿Un club?

—Belgrano de Paraná porque fue donde arranqué y porque fue el club que me abrió las puertas después de la lesión. Me dio una mano. Le tengo mucho cariño.

—¿Un triunfo?

—Cuando salimos campeones con la categoría 98 de Patronato contra Independiente Rivadavia de Mendoza.

—¿Un equipo?

—Esa categoría 98. Fue la categoría de Belgrano que después pasó a Patronato a jugar AFA. De los once titulares entre nueve y ocho jugadores éramos de Belgrano. Nos mantuvimos.

—¿Un compañero con el que compartiste vestuario?

—Tengo muchos, pero creo que si tengo que sacar un amigo de vestuario es Ernesto Enz.

—¿Un estadio o una cancha?

—La Bombonera o la cancha de Colón.

—¿Te tocó jugar?

—No, jugamos en las auxiliares.

—¿Cuál fue el gol que más gritaste?

—No tengo uno en particular, grito todos con mucha pasión.

—¿Con quién te hubiese gustado abrazarte después de un gol?

—Con Palermo cuando le hizo el gol a Perú el día de la lluvia en cancha de River por las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Sudáfrica 2010. Lluvia, el Diego, todo.

—¿Cuál es tu top five de deportistas argentinos?

—Meto un técnico también: Pochettino. Después Messi, Maradona, Mascherano y Ginóbili.

—¿Y tres del mundo?

—Cristiano Ronaldo, Roger Federer y Sergio Ramos.

—¿Para qué sos bueno?

—Me mataste, je. Soy bueno para solucionar problemas.

—¿Qué te gusta hacer en los momentos libres?

—Cocinar, me gusta mucho. Hago de todo, asados y cosas con salsas.

—¿A qué cosas le tenés miedo?

—No tengo fobias.

—¿Qué cosas te sacan?

—La gente falsa, la gente indiferente.

—¿Que cosas te hacen reír?

—Tengo un humor muy boludo. Me gustan las cosas de Migue Granados. Las cosas bizarras.

—¿Cuál fue tu peor compra?

—Mucha ropa que después no usé nunca en la vida. En el momento me gustaban y después no las usé. No me combinaban con nada.

—¿Cuál fue tu primer sueldo y en qué lo gastaste?

—Mi primer sueldo fue en la consultora Socias y Asociados y lo gasté el Día de la Madre. Nos fuimos al spa del Mayorazgo con mi vieja y con mi hermana.

—¿Una comida?

—El pastel de papas.

—¿Un postre?

—El chocolate y mientras más amargo, mejor.

—¿Una bebida?

—La Sprite con mucho limón.

—¿Qué música escuchás?

—De todo, depende el momento.

—¿Una banda o solista ?

—Residente.

—¿Una película o serie?

—Serie: Peaky Blinders.

—¿Un viaje?

—Al sur, me gustó mucho.

—¿Una ciudad?

—Río de Janeiro.

—¿Un barrio o lugar de tu ciudad?

—La costanera.

—¿Qué lugar te gustaría conocer?

—Las pirámides de Egipto.

—¿Un hombre?

—Mi abuelo Amaro.

—¿Una mujer?

—Mi abuela Norma.

—¿Cuál es el contacto más groso que tenés en el celular?

—No tengo ninguno.

LA SELFIE RECARGADA

—¿A quién te gustaría meterle un caño y decirle oleeee?

—A Sergio Ramos.

—¿Qué te hubiese gustado ser de no haber sido lo que sos?

—Me hubiese gustado jugar al tenis.

—¿A quién le sacás la roja?

—Al delantero petiso que se mete por todos lados. Ese que no podés agarrar. Sacale una roja.

—¿Qué camiseta nunca te pondrías?

—La de Unión de Santa Fe.

REDES

—¿Cuántos grupos de WhatsApp tenés y cuál es el mejor?

—Tengo muchísimos, pero el mejor es el que tengo con dos amigos. El Trío se llama.

—¿Quién te gustaría que te siga en instagram?

—René de Calle 13.

—¿Con quién te gustaría tener una selfie y en dónde?

—Con mi familia en un mundial de fútbol con la copa.