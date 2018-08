La selfie: Alejandro Dilenque

—¿De qué equipo sos hincha?

—De Atlético Paraná y de Estudiantes de La Plata.

—¿Un club?

—Paraná Rowing Club.

—¿Una cancha?

—De fútbol, la de Atlético Paraná; de básquet, la de Echagüe y de pelota a mano, la de Rowing.

—¿Un técnico?

—Roberto Benvenutto y Tito Zuttión. Aprendí mucho de ellos.

—¿Un partido?

—Recuerdo uno en la Universidad de Creighton. Cuando tiraba libres hacían gestos detrás del aro con porras para desconcentrarme, no estaba acostumbrado. Luego de ese partido tuve un ofrecimiento para quedarme becado. También recuerdo mi despedida de jugador de la Selección Argentina de pelota a mano contra España en Pau, Francia.

—¿Un jugador con el que compartiste vestuario?

—Muchos por suerte, pero elijo a tres porque compartimos más que vestuario. Ellos son: Jami Moro, Aníbal Carrasco y mi amigo de la infancia Eduardo Casco.

—¿Cuál fue el mundial que más te gustó?

—El del 78. Estudiaba en Santa Fe, donde vivía y salíamos a festejar con los compinches de la pensión.

—¿Cuál fue el gol que más gritaste?

—Dos: el gol de Maradona a los ingleses en 1986. El que fue sorteando a todos los rivales. Y el de Manu a Serbia en Atenas 2004.

—¿A quién te gustaría meterle un caño?

—Lo utilicé como recurso cuando un contrario me pegaba. Le contestaba con un caño y no con otra agresión física. Tenía una jugada típica.

—¿Y cómo era?

—Me paraba paralelo al aro, sobre el margen de la zona pintada. Llamaba al pivote para que se pusiera debajo del aro y de frente a mí. Cuando me daban la pelota, me la ponía sobre la espalda mirando de frente al adversario. Cuando este me salía a marcar, tiraba la pelota por detrás de mis piernas abiertas, y se la pasaba de caño al pivote.

—Un doble caño.

—Sí.

—¿Cuáles son los cinco mejores deportistas argentinos?

—Emanuel Ginóbili, Carlos Monzón. Diego Maradona, Guillermo Vilas y Luciana Aymar.

—¿Y tres del mundo?

—Michael Jordan, Roger Federer y Muhammad Alí.

—¿Qué es lo que mejor te sale?

—Ser amiguero y practicar deportes.

—¿Qué te gusta hacer en los momentos libres?

—Tocar el piano y escuchar música.

—¿Desde cuando tocás el piano?

—Ahora todos los días, mi vieja era profesora y me enseñó de chico, pero por el deporte antes no tenía tiempo.

—¿A qué cosas le tenés miedo?

—A la montaña rusa. Una vez fui con mi hijo al Parque de la ciudad en Buenos Aires y cuando llegamos a la cima y empezó a bajar me dijo "papá tengo miedo", 'yo también' le contesté. No me olvido.

—¿Qué cosas te sacan?

—Las injusticias es lo que más me saca, sobre todo las calumnias.

—¿Qué cosas te hacen reír?

—Las anécdotas vividas y contadas por todos en los asados.

—¿Cuál fue tu peor compra?

—Un Chevrolet Súper 69 en 1983. Nunca lo pude hacer andar.

—¿Cocinás?

—Sí, cocino diariamente porque me encanta.

—¿Una comida?

—El asado de costilla con papas bien doradas y las milanesas de peceto a la napolitana hechas por mi vieja.

—¿Un postre?

—El famoso vigilante, queso y dulce de batata.

—¿Una bebida?

—El Negroni, fernet con Gancia y vino.

—¿Fernet con gancia?

—Claro... fernet, Gancia, soda y hielo.

—¿Qué música escuchás?

—La música clásica, el blues, soul y pop.

—¿Una banda?

—La orquesta de André Rieu. Tuve la suerte de ir a verla dos veces cuando vino a Buenos Aires. Y me gustaría ir a ver su tradicional concierto en Maastricht, Holanda.

—¿Una película o serie?

—Casablanca con Humprey Bogart e Ingrid Bergman.

—¿Un viaje?

—Recorrí muchos lugares con el deportes, pero el viaje a Villa Gessel con la familia hace cuatro años, fue impagable.

—¿Una ciudad?

—Dos: Londres y París.

—¿Un lugar para vivir?

—Mi lugar en el mundo está aquí en Paraná, sin dudarlo. En la playa y al lado del río.

—¿Qué lugar te gustaría conocer?

—Egipto, las pirámides.

—¿Un hombre?

—Mi viejo Francisco que se fue al cielo cuando yo estaba por cumplir los 10 años. Lo poco que conocí de él, lo tengo grabado en la memoria.

—¿Una mujer?

—Tres: mi vieja Bruna que enviudó de joven, que se rompió laburando para darnos educación a mis dos hermanos y a mí. Mi exesposa Silvia que por ella tengo tres soles: Francisco, Valentina y Nicolás. Y mi pareja Julia que es una mujer incondicional y me cuida mucho.

—¿Cuál es el contacto más groso que tenés en el celular?

—No pienso en los contactos grosos; los contactos de mis amigos son grosos.

—¿Cuántos grupos de whatsapp tenés y cuál es el mejor?

—Tengo varios y he salido de otros. Y los mejores son: Vagancia de Rowing porque es el más divertido; el Maxi de Exchagüe con las crónicas de Sergio Gómez después de cada partido. Son geniales. Hay dos libros sobre esas vivencias. Y el que se llama Premini B de Rowing. En este me llevan a cuestas porque al más grande le llevo 10 años.

—¿Si te obligaran a salir de un grupo de cuál saldrías y por qué?

—Saldría del grupo de Históricos del básquet Argentino, somos muchos y te llenan el teléfono de fotos.

—¿Si te dieran a elegir cinco nombres libres para armar un grupo de whatsapp a quien elegirías?

—Haría un mix de personalidades de la música, el arte y el deporte.

—¿Con quién te gustaría tener una selfie y en dónde?

—Con mi nieto Emilio Francisco, mi primer nieto, que va a nacer en unos días. Y estoy esperando esa selfie con mi viejo, ojalá que en el cielo. Aunque no tengo apuro, ja.









Profe, entrenador, jugador y campeón del mundo





Alejandro Franco Dilenque nació el 19 de julio de 1960 en Paraná. Entrenador de básquet, de pelota a mano y boxeo. Exjugador de básquet. Vistió la camiseta de varios clubes de la capital entrerriana, seleccionados de Paraná y Entre Ríos. Formó parte de la Selección Argentina que realizó una gira por Estados Unidos. A los 44 años dejó la americana de manera oficial, pero continuó con el Maxibásquet. Como jugador de pelota a mano fue campeón argentino y representó al país en cuatro Panamericanos y siete mundiales. Además fue protagonista en varias competencias internacionales en todas las modalidades. Fue subcampeón del mundo en One Wall, Italia, Subcampeón mundial Valenciano en España y campeón del Mundo en frontón chico en Argentina. A los 50 años se retiró de la Selección Argentina. Al igual que con el básquet, Ale sigue disfrutando del deporte de manera recreativa.