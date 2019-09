La Selfie: Agustina Marín

Agustina Marín nació el 6 de enero de 2003 en Gualeguaychú. A los 4 años comenzó con danza y al mismo tiempo dio sus primeros pasos en el básquet.

La escolta defendió los colores de Juventud Unida, su segunda casa e integró los seleccionado de la Asociación Departamental de Gualeguaychú y fue campeona de la Liguilla Entrerriana en U15.

Fue parte de la varios seleccionados entrerrianos (desde 2016 hasta la actualidad) y se ganó en lugar en la Selección Argentina. El año pasado vistió la camiseta Albiceleste en el Sudamericano.

A principios del año 2018 pasó de Juventud a Obras Sanitarias. La goleadora se sumó al Tachero para jugar la Liga de Desarrollo y la Metropolitana.

Este año se sumó al plantel que disputa la Liga Femenina Nacional y dio sus primeros pasos en la categoría más importante del básquet argentino.

Marín viene de hacer un gran Campeonato Argentino U17 disputado en Neuquén en la segunda semana de septiembre. La escolta logró el tercer puesto junto a la Selección de Entre Ríos luego de vencer a Córdoba por 90 a 68. En ese partido fue la goleadora del equipo con 18 puntos.

Hoy cursa el penúltimo año de la secundaria en Buenos Aires donde reside y se perfila para ser otra entrerriana consolidada en el máximo nivel del básquetbol nacional.

—¿De qué equipo sos hincha?

—Si tengo que discutir con alguien, para pelear, Boca.

—¿Un club?

—Juventud Unida, es mi todo.

—¿Un triunfo?

—Este año en Obras cuando le ganamos a Rocamora de Concepción del Uruguay que fue el rival de toda mi vida en Entre Ríos.

—¿Un equipo?

—El de Juventud cuando jugaba con mi hermana Florencia.

—¿Una jugadora con la que compartiste equipo?

—Agustina Buroni, la siento como alguien más grande y una referente.

—¿Un entrenador?

—Aldo Riso. Me enseñó muchas cosas, lo tuve desde muy chica. Fui cambiando, pero él me marcó.

—¿Una cancha?

—El estadio de Obras, El Templo del Rock.

—¿Cuál fue el gol que más gritaste?

—No soy mucho de gritar, pero si tengo que elegir uno me quedo con la final U15 de Metropolitana disputada el año pasado cuando salimos campeonas.

—¿Cuál es tu top five de deportistas argentinos?

—Messi primero, Ginóbili, Scola, Campazzo y Meli Gretter.

—¿Y tres del mundo?

—Cristiano Ronaldo, LeBron James y Campazzo.

—¿Qué es lo que mejor te sale?

—Y... por ahora, jugar al básquet.

—¿A qué cosas le tenés miedo?

—Al rechazo.

—¿Qué cosas te sacan?

—La mugre, el desorden y el ruido que hacen cuando abren los paquetes de las comidas. Me matan. Odio cuando abren un caramelo, lo detesto.

—¿Cuál fue tu peor compra?

—En el barrio Chino, en Buenos Aires, me compré un masajeador para la cabeza que en realidad no hace nada. Me salió como 300 pesos.

—¿Una comida?

—Las milanesas, de cabeza.

—¿Un postre?

—El alfajor Óreo.

—¿Una bebida?

—El fernet con Coca.

—¿Qué música escuchás?

—Cumbia y regaetón.

—¿Una película o serie?

—Siempre a tu lado, la película del perro que espera a su dueño en la estación de trenes. Y series: ahora estoy mirando Elite.

—¿Un viaje?

—El que me gustó mucho fue a Aysén, Chile.

—¿Una ciudad?

—Gualeguaychú, es mi ciudad, es la que más me gusta y me parece tranquila sobre todo.

—¿Un lugar para vivir?

—París. No conozco, pero por lo que vi me parece hermoso.

—¿Un barrio o lugar de Gualeguaychú?

—El barrio donde está la casa de mi abuela, en Edison donde está la Capilla donde me confirmé.

—¿Un hombre?

—Mi papá Jorge Marín y Facu Campazzo, ja.

—¿Una mujer?

—Mi mamá, María José.

—¿Cuál es el contacto más groso que tenés en el celular?

—La verdad que no mucha gente, pero ahora el de Agos Burani.

—¿Cuántos grupos de Whatsapp tenés y cuál es el mejor?

—Un millón, son incontables y el mejor es el de mis amigas que no veo hace mucho de Gualeguaychú. No tiene nombre, tiene muchas caras.

—¿Con quién te gustaría tener una selfie y en dónde?

—Con Manu Ginóbili donde lo encuentre.

LA SELFIE RECARGADA

—¿A quién te gustaría meterle un caño y decirle oleeeee?

—A mi hermana en un partido en contra. Algún día lo voy a hacer.

—¿Qué te hubiese gustado ser de no haber sido lo que sos?

—Cantante o bailarina porque hice muchos años de danza.

—¿Con quién no te sentarías a tomar un café?

—Está picante esta. Con Guido Kaczka, pesado.

—¿A quién le sacás la roja?

—A Johanna Puchetti le sacaría la roja. Juega conmigo.

—¿Qué camiseta nunca te pondrías?

—La de Santa Fe, es un clásico, ni en pedo.

—¿Cuál fue el peor partido de tu vida?

—La final de Asociaciones entre Gualeguaychú y Concepción del Uruguay. Era una categoría más chica y fue el peor partido de mi vida. Fue en la cancha de Juventud Unida, malísima final.