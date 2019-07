La Selfie: Agustina Ávalos

Agustina Ávalos nació el 4 de octubre de 2001 en Concordia, Entre Ríos. Su papá, militar, fue trasladado al sur y a sus 3 años se fue a vivir a Puerto Santa Cruz y tres años más tarde a Río Gallegos donde se quedó hasta este año.

De chica jugó al handbol y a los 12 años decidió incursionar en el arbitraje siguiendo los pasos de su papá. A pesar de no saber “nada de fútbol” decidió probar y le encantó. Hizo el curso, comenzó a hacer planillas de futsal y después se colgó el silbato. Luego pasó a la cancha grande para dirigir las categorías infantiles. Dirigió en Río Gallegos durante tres años hasta que se mudó a Paraná. Hace cinco meses llegó a la capital entrerriana y se involucró en la Liga Paranaense de Fútbol.

En la LPF dirige las categorías formativas hasta octava y confiesa que le “encanta”.

Agustina está terminando la escuela Secundaria y su deseo luego de terminar los estudios es seguir la carrera de criminalística.

Otra de las pasiones de Agustina es el modelaje. Un carrera que nació de casualidad. Estaba esperando un colectivo en una parada en Río Gallegos y como se demoraba, una señora la invitó a llevarla al centro. Le pasó su nombre y se contactaron por las redes sociales. A los pocos días le ofreció una beca en su agencia.

En Paraná se sumó a la agencia de Susana Scalvinoni y si bien no está haciendo promociones por el estudio, no descarta seguir en las pasarelas.

¿De qué equipo sos hincha?

—De Boca por mi familia. Igual, no soy muy hincha.

—¿Un club?

—No tengo un club favorito.

—¿Un triunfo?

—El arbitraje y el modelaje y en el futuro Criminalística. Lo que quise y lo que pude llegar y lo que voy a concretar.

—¿Por qué Criminalística?

—Me gustan las cosas justas y para eso hay que investigar. Me gusta que todo se esclarezca.

—¿Un árbitro con el que compartiste vestuario?

—Sergio Sánchez en la Liga Sur. Me ayudó un montón y siempre estuvo a disposición. Fue un gran compañero, el mejor que tuve.

—¿Una cancha?

—La Bombonera.

—¿Un árbitro?

—Néstor Pitana por el reconocimiento que tiene.

—¿Un torneo que arbitraste?

—El aniversario de Boca de Río Gallegos. En los tres torneos que hicieron me tocó participar.

—¿Qué es lo que mejor te sale?

—Lograr las cosas que me propongo. Si quiero algo, no paro hasta conseguirlo. Lo intento, lo intento y lo intento.

—¿Cuál fue tu primer sueldo y en qué lo gastaste?

—Fue en la escuela secundaria. Hacía pulseras y collares, me encanta la artesanía. Y las vendía en el patio de la escuela en los recreos. Ponía todo en una mesa y me iba muy bien. Me llegaba a hacer 600 pesos. Con eso compraba más canutillos y mostacillas para seguir vendiendo.

—¿A qué cosas le tenés miedo?

—A las alturas. No le temo a los aviones, pero en un puente me asusto. Y por otro lado, perder las personas que me importan.

—¿Qué cosas te sacan?

—La gente mentirosa y la que no tiene respeto. Sobre todo a las personas que le faltan el respeto a los mayores.

—¿Cuál fue tu peor compra?

—Un buzo de Mickey con orejitas. Recuerdo que lo quería y cuando lo vi me lo compré sin probármelo. Por lo general no me pruebo la ropa, pero este me quedó chico.

—¿Una comida?

—Tacos de carne o pollo, hamburguesas y pizzas.

—¿Un postre?

—El helado y le podemos agregar brownie.

—¿Una bebida?

—La Coca Cola.

—¿Qué música escuchás?

—De todo un poco, pero lo que más escucho es pop, reggaeton y un poquito de trap.

—¿Una película?

—Absurda.

—¿Una serie?

—Dark.

—¿Un viaje?

—A Puerto Natales, Chile, me encantó.

—¿Una ciudad?

—Río Gallegos, todo.

—¿Un lugar para vivir?

—México, Cancún, halloween como festejan los mexicanos. Verano.

—¿Un barrio?

—El barrio militar de Río Gallegos.

—¿Un hombre?

—Mi abuelo Raúl porque me enseñó muchísimas cosas y siempre me trató muy bien y me acompañó.

—¿Una mujer?

—Mi abuela Elena.

—¿Una modelo?

—Pampita.

—¿Cuál es el contacto más groso que tenés en el teléfono?

—Ana García, la amiga fiel que hice en Paraná.

—¿Te costó adaptarte a Paraná?

—Sí, muchísimo. Cuando el profesor preguntaba algo en el sur yo respondía enseguida y acá es como que cuando sé algo no respondo. Es como que soy muy nueva.

—¿Cuántos grupos de whatsapp tenés y cuál es el mejor?

—Tengo seis y el mejor es la Promo de mi viaje de Egresados.

—¿Con quién te gustaría tener una selfie y en dónde?

—Con Pampita en Showmatch, ja.

—¿Qué te hubiese gustado ser si no hubieras sido lo que sos?

—Nada porque estoy muy contenta con lo que soy.

—¿Con quién no te sentarías a tomar un café?

—Con Amalia Granata porque no me gusta su posición.

—¿A quién le sacás la roja?

—A quien se lo merezca.

—¿Qué camiseta nunca te pondrías?

—La camiseta de La Cámpora.

—¿Cuál fue el peor partido de tu vida?

—Cuando le quisieron pegar a un novio que tenía. Era árbitro y fueron todos a pegarle y me puse muy nerviosa en ese partido.

—¿Modelar, dirigir un partido del Mundial o ser una gran investigadora?

—Es muy difícil porque mi idea es hacer las tres cosas. No puedo separarlas.