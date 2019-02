La Selfie: Agustín Facello

Agustín Facello nació el 18 de agosto de 1999 en Paraná. Siguió los pasos de su padre, el reconocido jugador Pedro, y se volcó al básquet . A los 4 años comenzó a jugar en Olimpia, el club de sus amores.

En septiembre de 2015 participó de un Campus por intermedio del Chueco Haile y a comienzos de 2016 lo fichó Boca Juniors. Se fue a vivir a la pensión de Casa Amarilla, donde permanece hasta hoy.

El 25 de febrero de 2017 hizo su debut en la Liga Nacional al entrar un minuto ante Weber, en Bahía Blanca, la tierra del básquet.

En la temporada 2018/2019 creció su juego y se ganó el protagonismo en la Liga de Desarrollo.

El base es uno de los goleadores del equipo que está puntero en la Conferencia e invicto como local y se perfila como uno de los grandes candidatos a jugar la definición.

Su presente lo llevó a ser convocado para disputar el Juego de las Estrellas 2019. Agus integró el equipo argentino de las Estrellas del Futuro de la Liga que jugó el viernes en San Pablo con el seleccionado de Estrellas del Futuro NBB de Brasil.





—¿De qué equipo sos hincha?

—Me abuela de chiquito me hizo hincha de Boca.

—¿Un club?

—Me quedo con Olimpia.

—¿Un jugador?

—Stephen Curry, el base de Golden State Warriors.

—¿Un técnico?

—No tengo un técnico favorito. Todos los que he tenido me han dejado algo bueno. He tenido muchos y todos saben demasiado.

—¿Un estadio?

—Si es de fútbol, La Bombonera. Cuando la gente empieza a saltar tiembla todo. Y de básquet me gusta mucho el Polideportivo de Mar del Plata, el Islas Malvinas. Es imponente ese estadio.

—¿Un partido?

—Un clásico que jugamos en River, íbamos empatados 70 iguales y meto una bandeja faltando dos segundos y terminamos ganando. Fue algo muy lindo.

—¿Un jugador con el que compartiste vestuario?

—Me quedo con Lucas Pérez, aprendí muchísimo. Él es de mi misma posición y me enseñó mucho. Me tenía en cuenta para todo, entrenaba con él, tirábamos al aro, como que me apadrinó de alguna forma.

—¿A quién te gustaría meterle un caño?

—A Juan Román Riquelme, sería muy raro.

—¿Cuál fue el gol que más gritaste?

—El penal de Maxi Rodríguez en las semifinales del Mundial 2014 contra Holanda. Estábamos viendo el partido mi vieja, mi hermanita y ellas no son muy fanáticas del fútbol, pero estaban muy prendidas al tele y en un momento pateó el penal y empezamos a saltar como locos en el living de mi casa.

—¿Cuál fue el Mundial de fútbol que más te gusto?

—El de Brasil 2014. No tengo muchos mundiales encima, pero es el que más recuerdo.

—¿Cuál es tu top five de deportistas argentinos?

—Manu Ginóbili, Messi, Campazzo, Del Potro y Scola.

—¿Y tres del mundo?

—Cristiano Ronaldo, LeBron James y Roger Federer. Es impresionante lo que entrenan día a día y los admiro a los tres.





—¿Qué te hubiese gustado ser de no haber sido lo que sos?

—Si a esta pregunta me la hubiesen hecho en casa con otra vida hubiese respondido lo que estoy haciendo ahora: jugando en un club bueno, cómodo y haciéndolo bien. Estoy muy contento acá y creo que elegí bien.

—¿Qué te gusta hacer en los momentos libres?

—Me encanta pasar el tiempo con mis compañeros de pensión. Somos un grupo increíble, nos llevamos muy bien entre todos y en los momentos libres tomamos mates, jugamos a las cartas, charlamos, miramos películas y esas cosas son, al fin al cabo, las que quedan en el deporte. Las amistades y las lindas experiencias.

—¿Cuál fue tu primer sueldo y en qué lo gastaste?

—Mi primer sueldo fue en Buenos Aires. No me acuerdo bien en qué lo gasté, pero sí tengo ese recuerdo de que todos los fines de semana salía a comer algo con los chicos o lo gastaba en ropa. Recuerdo que mis viejos me decían que ahorrara y yo no quería saber nada, me querían matar, ja.

—¿A qué cosas le tenés miedo?

—No me considero un chico miedoso, pero si hay algo que me puede, me da asco y que no puede ver son las arañas. No puedo verlas, las miro y me dan asco.

—¿Qué cosas te sacan?

—No me considero un chico calentón, siempre busco controlarme cuando me enojo. Dentro de la cancha hay muchas cosas, como por ejemplo cuando entra un jugador a pegarte o a hacer el trabajo sucio y te habla al oído y te putea; pero fuera de la cancha ninguna.

—¿Qué cosas te hacen reír?

—De mis compañeros, nos reímos de cualquier boludez y esos momentos son hermosos.

—¿Cuál fue tu peor compra?

—Fue por Internet. Me había comprado una campera, un pantalón y un buzo. La campera era rompevientos y terminó siendo una bolsa de consorcio, literal; el pantalón me duró una semana, al primer lavado me quedó como un short de la NBA de los 70, 80 y el buzo fue lo que más me duró, pero se me fue destiñendo.

—¿Qué es lo que mejor te sale?

—Los mates, soy muy buen cebador de mate. Me considero muy bueno.

—¿Una comida?

—Asado con papas; si me hacés eso de comer, ganaste toda mi confianza y todo mi respeto.

—¿Un postre?

—La chocotorta de mi vieja, es increíble cómo la hace, de las mejores que he probado.

—¿Una bebida?

—Mi hermanita y yo somos muy fanáticos de la Mirinda y de la Fanta. Cuando salimos a comer pedimos eso. Y si no hay tomamos cualquier cosa. La Fanta es incomparable.

—¿Qué música escuchás?

—Escucho de todo un poco, por ahí antes del partido una cumbia; cuando estoy triste o me estoy por acostar escucho algo más tranquilo. Pero escucho de todo.

—¿Una banda?

—La Vela Puerca. Son unos genios, me encanta todo lo que hacen.

—¿Una película o serie?

—El Coach Carter. Un entrenador que llega a una escuela y ve que todos juegan muy bien al básquet, la rompen todo, pero nadie estudia. Todos se llevan materias y son un desastre en su vida fuera de la cancha. Y toma la decisión de cerrar el gimnasio y les dice que hasta que nadie estudie y se porte bien no juega nadie al básquet. Ahí los pibes empiezan a cambiar y salen de los suburbios de la ciudad. Un peliculón.

—¿Un desfile o fiesta?

—El Carnaval de Gualeguaychú. Fui cuando era chico y fue increíble. Colores por todos lados, mucha gente, hermoso.

—¿Una modelo?

—Pampita, es mi amor imposible.

—¿Un viaje?

—Cuando me fui con mis viejos a Florianópolis. Fuimos varios veranos seguidos y conocimos varios lugares de la isla. Fueron veranos hermosos.

—¿Una ciudad?

—Itapema. Centro, playa y la pasamos excelente.

—¿Un lugar para vivir?

—A algún lugar de Europa. Todo eso a futuro.

—¿Qué lugar te gustaría conocer?

—Estados Unidos. Me encanta todo lo yankee, su cultura, su forma de ver las cosas relacionadas al deporte. Me gustaría conocer ese ambiente.

—¿Un proyecto?

—Espero qué va a pasar y estoy viendo en qué termino para empezar a armar un poco mi vida. Hace un tiempito empecé a estudiar Arquitectura, pensé que lo podía hacer, pero el básquet es muy demandante en este momento. Tuve que dejar y lo postergué.

—¿Un hombre?

—Mi viejo ha sido un gran ejemplo. Dentro la cancha es reconocido como buen jugador y afuera aún más como excelente persona.

—¿Una mujer?

—Mi vieja, sin dudas. Me acompaña a todos lados, caminando, en taxi, en cole; siempre está. Además es un ser inigualable en mi vida, es una excelente mujer. Un ejemplo para mi hermanita.

—¿Cuál es el contacto más groso que tenés en el celular?

—El del Lancha Delfino cuando jugó en Boca. Me quedó y me mandó un par de mensajes preguntándome cómo estaba. También lo conocía a mi viejo cuando él jugó en Santa Fe y lo enfrentó al papá. Una vez cae a la cancha y me dice "¿así que vos sos el hijo de Pedro?" y no lo podía creer. Me dijo: "Tu papá jugó en contra de mi viejo y yo jugué contra tu papá cuando era chico".

—¿Cuántos grupos de WhatsApp tenés y cuál es el mejor?

—Debo tener 30 grupos. Y el mejor que tengo es el de mis amigos de Paraná. Todo el tiempo mandan mensajes, fotos y videos. Esa banda es tremenda. Los Rochos se llama; no estaba de acuerdo con el nombre, pero bueno.

—¿Si te obligaran a salir de un grupo, de cuál saldrías y por qué?

—El de mis compañeros de la pensión y me echarían por pesado por mandar memes.

—¿Si te dieran a elegir cinco nombres para armar un grupo a quién elegirías?

—No sé si elegiría a cinco, elegiría a dos: a Pablo Lescano y al Pepo. Y los agregaría al grupo de mis amigos. Ese grupo sería un desastre.

—¿Con quién te gustaría tener una selfie y en dónde?

—Con Manu en el estadio de los Spurs.