La Selfie: Adriel Levy

Adriel Levy nació el 7 de diciembre de 1978 en Paraná. A los cuatro años comenzó a jugar al básquet en Sionista donde logró varios torneos locales, fue campeón Provincial y logró el ascenso a la Liga B. Jugó en el equipo de la ciudad en 1996, 97 y 98. Luego de tres temporadas en la B con Sionista continuó su carrera en Unión de Crespo, Unión de Santa Fe, Santa Paula de Gálvez, Sanjustino y terminó su carrera en Olimpia.

—¿De qué equipo sos hincha?

—De River.

—¿Un club?

—El Barcelona por la identidad que tiene el club y por cómo trabaja, en el fútbol, desde las divisiones inferiores. Por como llegan los jugadores, con la identidad y pertenencia que tiene una transversalidad que se ve en el juego y en el comportamiento.

—¿Un técnico?

—Sebastián Uranga. Lo tuve en Unión de Santa Fe y después compartí, como psicólogo, una parte de la temporada con él en Echagüe.

—¿Un jugador con el que compartiste vestuario?

—Marcelo Solanas, el líder más influyente que tuve la oportunidad de ver en un equipo mío y en uno ajeno. Además de liderar deportivamente, es una persona justa y honesta en el trato cotidiano.

—¿Un partido?

—El tercer partido de la final del torneo local de 1996 que le ganamos a Echagüe por 67 a 66. Fue el primer título local de muchos otros que vinieron después.

—¿Cuál fue el mundial que más te gusto?

—El de 1994. A pesar de que nos fuimos rápido, los primeros partidos de ese equipo que tenía a Maradona, Caniggia, Batistuta, Balbo, Redondo, Simeone, fueron muy buenos. Y también el Mundial pasado que nos agarró más grande y analizándolo de otra manera Argentina fue un equipo eficaz y consolidado.

—¿Cuál fue el gol o tanto que más gritaste?

—El de Marcos Rojo a Nigeria esta semana. Lo grité con todo.

—¿Cuánto influye la psicología en el alto rendimiento?

—Influye mucho más de lo que todos piensan. Se habla mucho de la psicología y se entrena poco. De mínima es un 25% del rendimiento. Está a la par de lo técnico, táctico y físico. Si bien está todo relacionado es uno de los cuatro pilares del rendimiento.

—¿Cuáles son los cinco mejores deportistas argentinos?

—Messi, porque hace más de 12 años que está arriba y sigue y se la banca; Ginóbili porque corrió el límite de lo impensado para cualquier argentino; Luciana Aymar, por vigencia, carácter y competitividad; Luis Scola, por sus valores y liderazgo; y Del Potro, por resiliencia y por enfrentar a los grandes de igual a igual.

—¿Y tres del mundo?

—Jordan, el más grande deportista que haya visto, te gana antes de jugar; Federer por la vigencia y después pongo en el tercer escalón a Kobe Bryant que está un poquito más abajo que Jordan y a Nadal que tuvo la mala fortuna de ser contemporáneo de Federer.

—¿Qué es lo que mejor te sale?

—Lo que mejor me sale es estar con mis hijas y disfrutar. Aprendí a olvidarme de todo y a disfrutar. Micaela de 12 y Malena de 3 años.

—¿Qué te gusta hacer en los momentos libres?

—Estar tranquilos y disfrutar de la familia, amigos o hacer deportes.

—¿A qué cosas le tenés miedo?

—A nada. Lo que venga hay que enfrentar.

—¿Qué cosas te sacan?

—La mentira y la hipocresía. No es que me sacan porque las detecto enseguida y salgo de esos ambientes.

—¿Qué cosas te hacen reír?

—Cualquier cosa que haría reír a una persona. Tengo mis chinches, pero trato de pasarla bien la mayor parte del tiempo.

—¿Cuál fue tu peor compra?

—La peor, un equipo de música para llevarlo a las charlas y no es funcional. Me quedé corto con la potencia de los parlantes.

—¿Cocinás?

—Poco, algún desayuno o merienda y alguna cosita, pero la verdad que no.

—¿Una comida?

—El asado, si es con amigos, mejor.

—¿Un postre?

—Volcán de chocolate.

—¿Una bebida?

—La Schweppes citrus.

—¿Qué música escuchás?

—Variado y según el momento. De todo, no tengo algo favorito.

—¿Una banda?

—U2 por vigencia.

—¿Una película o serie?

—Una película: Gladiador y serie: La Casa de Papel.

—¿Un viaje?

—A Merlo en enero de 2017. Nunca descansé tanto. Salió todo redondo, fuimos los cuatro y al segundo día estaba listo para volver.

—¿Una ciudad?

—Paraná, le haría unos retoques, más que nada de costumbres que tenemos los paranaenses. Paraná es una ciudad hermosa.

—¿Un lugar para vivir?

—Paraná y en verano me gustaría Mar del Plata.

—¿Qué lugar te gustaría conocer?

—Alguna playa desértica de Asia Oriental. Ahí la podría pasar bastante bien.

—¿Un hombre?

—Mandela por todo lo que hizo y porque rompió paradigmas sociales. Le hizo un gran aporte a la humanidad.

—¿Una mujer?

—Mi mujer, Gisela Giorgio. Valoro mucho lo que hace.

—¿Cuál es el contacto más groso que tenés en el celular?

—Tres: Sebastián Uranga por admiración, respeto y cariño; Rubén Magnano porque me hizo vivir uno de los momentos más lindos que vi en el deporte, que fue Argentina campeón de los Juegos Olímpicos y lo pude conocer en las charlas de Eneba; y Marcelo Roffé porque es el mejor en la psicología del deporte y es un referente que me adoptó como su pupilo y es un amigo.

—¿Cuántos grupos de whatsapp tenés y cuál es el mejor?

—Tengo muchos y los mejores son los que organizan asados.

—¿Cómo se llaman?

—Falsa Peña que es el de mis amigos y otro que llama Comamo' Asado y Tomemo' Fernet que es un rejunte de basquetbolistas, entrenadores y gente del ambiente.

—¿Si te obligaran a salir de un grupo, de cuál saldrías y por qué?

—Ya lo hice. Donde no me siento cómodo y hay mala vibra me voy, así que hoy tengo los grupos donde quiero estar.

—¿Con quién te gustaría tener una selfie y en dónde?

—Con Jordan en la primera fila del United Center, la cancha de Chigago Bulls y hablando de lo que fue y su mentalidad.

—¿Un sueño?

—Llegar a viejo y tener salud junto a mi familia para poder disfrutar. No pido más.