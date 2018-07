La Selección no pudo contra una de las potencias

CUARTOS DE FINAL – Viernes 6 de julio

13.00hs – Unión – Australia vs Canadá

15.30hs – Unión – Turquía vs Francia

18.00hs – Unión – Puerto Rico vs Montenegro

20.30hs – Unión – Estados Unidos vs Croacia

RECLASIFICACIÓN – Viernes 6 de julio

12.00hs – UTN - Serbia vs Nueva Zelanda

14.15hs – UTN – Mali vs Filipinas

16.30hs – UTN – Rep. Dominicana vs Egipto

18.45hs – UTN – China vs Argentina





Fuente: CABB