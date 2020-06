"La Selección Mayor es otro gran desafío"

La jugadora de Berazategui, Sofía Wolf, regresó a Crespo antes de que comience la cuarentena y allí continúa con los entrenamientos a la espera de la reanudación de la actividad.

La base campeona con Talleres dijo estar “muy bien” a pesar de la incertidumbre por la pandemia porque pudo regresar a su hogar después de haber estado afuera durante dos años. “Por suerte pude salir antes de que se cierre todo. Ya veíamos que venía mal y nos empezaron a prohibir cosas de a poco, y cuando nos cancelaron la actividad en el club, así que tomaron la decisión de que cada una se vuelva a su casa”, relató. “Llegué justo un día antes”, agregó.

08 F3.JPG Sofía Wolf, de Crespo y Nadia Carrero, fueron premiadas por UNO

La Liga Femenina de básquetbol fue una de las tantas competencias que se postergaron en el país antes del inicio y es por eso que su mayor deseo es que se pueda jugar antes de fin año. Para eso entrena todos los días de manera individual y con un plan, dos veces por semana, del club donde jugó la Liga Metro y la máxima categoría. Al mismo tiempo subrayó que ahora su gran “desafío” es continuar ganando experiencia en la Selección Argentina Mayor, donde ya tuvo sus primeros entrenamientos.

“Llevé bien la cuarentena porque disfruté de estar con mi familia, que no pasa muy seguido y no es muy común, porque me toca estar lejos. Y aprovechan las cosas buenas porque tengo más tiempo para hacer cosas que por ahí estaban postergadas. Entrenando a full y estudiando un poco”, comentó la jugadora de 20 años se consagró campeona de la Liga Nacional Femenina de Básquetbol al vencer a Quimsa de Santiago del Estero en la edición 2019

Wolf dijo que hoy “es imposible” imaginarse un futuro en el básquet porque no se sabe cuándo terminará la pandemia, más aún cuando su club está en la provincia con mayor circulación del virus. “Soy consciente de eso y no me pongo mucha expectativa, más que mejorar todos los días y hacer un poquito más. Pero no sabemos ni cuándo vamos a arrancar ni nada”, dijo la jugadora, que en caso de que se habilite la actividad normal deberá volver a Buenos Aires.

Sofía declaró que la Liga Femenina “ha crecido un montón” en los últimos años, y dijo que su mayor deseo es “jugarla”. “Es el torneo más importante que tenemos a nivel nacional y no tenerla sería un bajón. Todas estamos entrenando en cuarentena y cuando volvamos lo primero que vamos a querer hacer es competir”, señaló sobre la máxima categoría.

Sofia wolfs En Crespo, Sofía tiene tiempo para su actividad deportiva pensando en La Liga

“Ahora tenemos mucho más tiempo para pensar en la profesionalización de la Liga y hacernos ver un poco más”, agregó la jugadora ante la consulta sobre las mejoras que se pueden hacer para la actividad a nivel nacional. Además de la actividad física que sigue con el club, los sábados realizan charlas con entrenadores para continuar el vínculo con el equipo

JUGAR DE LOCAL. Si bien es una incógnita cuándo se retomará la actividad deportiva colectiva en Entre Ríos, esta semana se habilitaron algunos deportes individuales, que generan expectativa de cara al futuro. Y no es descabellado pensar que se habilite la competencia interna en la provincia de Entre Ríos antes que en Buenos Aires. De ser así, la crespense ve con buenos ojos la posibilidad de moverse nuevamente en su territorio. “Es la primera vez que pasa esto y si está la posibilidad me encantaría. Además para el club sería bueno que estemos en ritmo de competencia”, reflexionó la jugadora ante la consulta.

LA SELECCIÓN. Sofía Wolf participó de varios procesos de la Selección Argentina. El año pasado disputó el Mundial U19 en Bangkok, Tailandia, en lo que fue su última etapa en las categorías formativas. Ahora se viene la Mayor, y Sofi sabe que cuenta con la experiencia de haber sido parte de un ciclo para intentar ganarse un lugar. “El año pasado se terminó nuestra camada, pero nos tocó empezar en el proyecto de mayores cuando estuvimos invitadas, así que eso te hace sentir parte y si bien no entreno solamente para estar ahí porque me encanta esto, lo tomo como un desafío”, sostuvo la jugadora que empezó su carrera en Unión de Crespo, donde jugó desde los 5 años hasta los 14.

Por Sebastián Gálligo/Ovación