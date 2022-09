La Selección Argentina pone primera en Miami

El entrenamiento de hoy es con 11 o 12 jugadores

https://twitter.com/gastonedul/status/1571873397822332934 Semana de Selección Argentina en @TyCSports.Estamos en Miami. Hoy llegan Enzo Fernández, Dybala, Otamendi y Julián Álvarez.El entrenamiento de hoy es con 11 o 12 jugadores. pic.twitter.com/Z3LpQ1gGRz — Gastón Edul (@gastonedul) September 19, 2022

El primer entrenamiento de esta tarde no será con el plantel completo, teniendo en cuenta que los futbolistas estarán llegando a lo largo de la jornada y que por ejemplo Lisandro Martínez y Cristian Romero no pudieron viajar directo a Estados Unidos por no tener la visa -y no haberla podido gestionar en Inglaterra por el fallecimiento de la Reina Isabel-.

Habrá que esperar para conocer la idea de Scaloni para estos partidos y saber si buscará aceitar el once "ideal" para el debut mundialista o si los usa para evaluar jugadores que se puedan estar jugando su chance de integrar la lista final de la Argentina para Qatar 2022.

Los jugadores que llegan con lesión a la Selección Argentina en Estados Unidos

Marcos Acuña: salió con una molestia muscular del último partido con Sevilla

Giovani Lo Celso: Emery, DT de Villarreal, lo sacó ayer a los 30 minutos del primer tiempo y dijo que no estaba al 100%

Paulo Dybala: sufrió una molestia en la entrada en calor del partido de la Roma ayer y tuvo que ser cambio de último momento

Nicolás González: volvió a jugar ayer con la Fiorentina tras estar un par de semanas inactivo a causa de lesión. No había sido convocado originalmente, pero decidieron sumarlo a último momento.

Los amistosos de la Selección Argentina en Estados Unidos

HONDURAS

Fecha: Viernes 23 de septiembre

Hora: 21 (Argentina)

Estadio: Hard Rock Stadium (Miami)

TV: TyC Sports