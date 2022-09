La Selección Argentina estiró su invicto

Por otro lado, en partidos oficiales, la Selección acumula un invicto de 26 partidos, récord histórico compartido con el equipo de Guillermo Stábile, técnico argentino entre 1941 y 1961. Y en cuanto a los goles recibidos, en los últimos 13 encuentros el conjunto nacional sufrió solo dos goles en contra.

El invicto de la Selección Argentina con Lionel Scaloni

Copa América 2019

Argentina 2 - 1 Chile (partido por el tercer puesto).

Amistosos:

Chile 0 - 0 Argentina.Argentina 4 - 0 México.Alemania 2 - 2 Argentina.Ecuador 1 - 6 Argentina.Brasil 0 - 1 Argentina.Argentina 2 - 2 Uruguay.Argentina 5-0 Estonia.Argentina 3-0 Honduras.

Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022:

Argentina 1 - 0 Ecuador.Bolivia 1 - 2 Argentina.Argentina 1 - 1 Paraguay.Perú 0 - 2 Argentina.Argentina 1 - 1 Chile.Colombia 2 - 2 Argentina.Venezuela 1 - 3 ArgentinaArgentina 3 - 0 BoliviaParaguay 0 - 0 ArgentinaArgentina 3 - 0 UruguayArgentina 1 - 0 PerúUruguay 0 - 1 ArgentinaArgentina 0 - 0 BrasilChile 1-2 ArgentinaArgentina 1-0 ColombiaArgentina 3-0 VenezuelaEcuador 1-1 Argentina

Copa América 2021:

Argentina 1 - 1 ChileArgentina 1 - 0 UruguayArgentina 1 - 0 ParaguayArgentina 4 - 1 BoliviaArgentina 3 - 0 Ecuador (cuartos).Argentina 1(3) - 1(2) Colombia (semifinales)Brasil 0 - 1 Argentina (final)

Finalissima 2022

Argentina 3 - 0 Italia

El calendario de la Selección Argentina en 2022

Selección Argentina 3-0 Honduras | AmistosoSelección Argentina vs. Jamaica | Amistoso | Martes 27 de septiembre, a las 21 | TV: TyC SportsSelección Argentina vs. Emiratos Árabes Unidos | Amistoso | Miércoles 16 de noviembre, horario a confirmar | TV: TyC SportsSelección Argentina vs. Arabia Saudita | Mundial, fecha 1 | Martes 22 de noviembre, a las 7 | TV: TyC SportsSelección Argentina vs. México | Mundial, fecha 2 | Sábado 26 de noviembre, a las 16 | TV: TyC SportsPolonia vs. Selección Argentina | Mundial, fecha 3 | Miércoles 30 de noviembre, a las 16 | TV: TyC Sports